REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Dziś finał najlepszego serialu DC. Użytkownicy HBO Max mówią o nim: GOAT

To tak naprawdę nie tylko najlepszy serial DC, ale po prostu najlepszy serial superbohaterski. Widzowie nie mogą się "Peacemakera" nachwalić. Szczególnie teraz, gdy zobaczyli genialny finał 2. sezonu. W mediach społecznościowych piszą, że to GOAT - Greatest of All Time (najlepszy wszech czasów).

Rafał Christ
peacemaker 2 sezon opinie co obejrzeć HBO Max
REKLAMA

James Gunn przywraca wiarę w superbohaterów. Najpierw jego otwierający DCU "Superman" stał się najlepiej zarabiającym filmem superbohaterskim tego roku (prawie 616 mln dol.), a potem na HBO Max pojawił się 2. sezon "Peacemakera". Tytułowy bohater mierzy się w nim nie tylko z konsekwencjami wydarzeń z poprzedniej odsłony, ale przede wszystkim z pokłosiem zabójstwa z "Legionu Samobójców: The Suicide Squad". Jednocześnie odkrywa wymiar, w którym jego najbliżsi żyją, a do tego jest w nim uwielbiany. Ewidentnie coś z tą alternatywną rzeczywistością jest nie tak. Co dokładnie? Tego dowiedzieliśmy się niedawno.

2. sezon "Peacemakera" zadebiutował na HBO Max jeszcze 22 sierpnia. Już wtedy wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z serialem wyjątkowym. W końcu krytycy go pokochali - na Rotten Tomatoes ma aż 96 proc. pozytywnych recenzji. Potem sami mogliśmy stopniowo odkrywać, jaki jest problem z alternatywną rzeczywistością, bo co tydzień dostawaliśmy kolejny odcinek. Apetyt rósł w miarę jedzenia. Widzowie w mediach społecznościowych coraz bardziej produkcję zachwalali. Aż w końcu - właśnie dzisiaj - przyszedł finał, który zmiótł ich z planszy.

"PEACEMAKERA" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
PEACEMAKER
HBO Max
REKLAMA

Peacemaker - opinie o finale 2. sezonu serialu HBO Max

Serio! Po finale 2. sezonu "Peacemakera" fani nie mogą się pozbierać. W czasie gdy my jeszcze smacznie spaliśmy - odcinek pojawił się na HBO Max o 3:00 nad ranem naszego czasu - Amerykanie zdążyli już go obejrzeć. I dosłownie nie mogą się go w mediach społecznych nachwalić. Piszą, że cała produkcja to najlepsze, co DC kiedykolwiek zrobiło.

Nie mogę uwierzyć, że już dotarliśmy do końca! Ten sezon był epicki, napakowany akcją i żartami. "Peacemaker" to naprawdę GOAT

Finał "Peacemakera" jest naprawdę dobry. Bez spoilerów, ale dla mnie to najlepszy odcinek serialu

Finał "Peacemakera" to jedna z najlepszych rzeczy, jakie James Gunn kiedykolwiek zrobił. Żadnych widowiskowych walk, żadnych eksplozji. Całkowicie skupiony na bohaterach, dokładnie tak, jak taki mroczny i introspektywny sezon powinien się kończyć. DCU zalicza świetny start

- czytamy na X (dawny Twitter).

Fani ewidentnie będą za "Peacemakerem" tęsknić. A szybko James Gunn tej pustki nie wypełni. Sam zapowiadał już, że bohaterowie serialu jeszcze kiedyś powrócą, ale niekoniecznie w 3. sezonie serialu. W jaki więc sposób? Żeby poznać odpowiedź na to pytanie, musimy uzbroić się w cierpliwość. Reżyser wraz z Peterem Safranem rozwija DCU, ale najbliższe projekty z superbohaterskiego uniwersum zapowiedziane są dopiero na przyszły rok.

REKLAMA

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
10.10.2025 09:14
Tagi: Co obejrzeć?HBO MaxPeacemaker
Najnowsze
18:11
Jest zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. To jest nowa Gra o tron
Aktualizacja: 2025-10-09T18:11:36+02:00
16:40
Nobel literacki 2025: poznaliśmy laureata
Aktualizacja: 2025-10-09T16:40:29+02:00
16:11
Cwaniaki chcą 2 tys. za książki noblisty. Dziękuję, zaraz będą w normalnych cenach
Aktualizacja: 2025-10-09T16:11:05+02:00
13:56
Netflix dawno nie zrobił czegoś tak szalonego. Ten serial przygodowy kopie tyłki
Aktualizacja: 2025-10-09T13:56:28+02:00
13:01
Netflix pokazał mi swoje polskie nowości. Nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-09T13:01:09+02:00
12:39
Netflix z transmisją Ligi Mistrzów? To się naprawdę dzieje
Aktualizacja: 2025-10-09T12:39:45+02:00
10:55
Jest zwiastun ostatniej części hejtowanej trylogii z Ogrodnikiem. Co tu się wyrabia?
Aktualizacja: 2025-10-09T10:55:06+02:00
9:57
Historia Eda Geina: jak wiele wymyślili sobie twórcy serialu, a co wydarzyło się naprawdę?
Aktualizacja: 2025-10-09T09:57:12+02:00
9:02
Kevin Costner poleciał do Arabii Saudyjskiej błagać o pieniądze na film. Przelicytował
Aktualizacja: 2025-10-09T09:02:38+02:00
7:14
Dexter dostanie nowy sezon. Przerażająca zapowiedź
Aktualizacja: 2025-10-09T07:14:43+02:00
19:30
Genialna Morgan rozgrzeje was tej jesieni. 2. sezon wciąga jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-08T19:30:00+02:00
18:05
Prime Video zrobiło film o Szczęsnym. Nie kopie, ale dobrze się broni
Aktualizacja: 2025-10-08T18:05:52+02:00
16:32
Jeden odcinek zmienił wszystko. Widzowie HBO mówią: lepszego serialu nie ma
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:00+02:00
15:37
Stephen King obejrzał już To: Witajcie w Derry. "Przerażające"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:37:23+02:00
14:32
Mówią, że jest lepszy niż Gra o tron. Serial Prime Video wraca z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-10-08T14:32:14+02:00
12:37
Streamerka Fandy urodziła na żywo. Chcę wylogować się z tego świata
Aktualizacja: 2025-10-08T12:37:20+02:00
11:38
Oceniamy polski Prześwit. Film kupił mnie klimatem
Aktualizacja: 2025-10-08T11:38:10+02:00
10:51
Ostatni sezon Stranger Things będzie 10 razy droższy. Kwota zrzuca z krzesła
Aktualizacja: 2025-10-08T10:51:01+02:00
9:16
Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery
Aktualizacja: 2025-10-08T09:16:17+02:00
8:59
Nieżyjący Witold Pyrkosz wrócił do M jak Miłość. Nie powinniście tego robić
Aktualizacja: 2025-10-08T08:59:30+02:00
7:51
Najlepsze role Charliego Hunnama. Na Netfliksie gra Eda Geina
Aktualizacja: 2025-10-08T07:51:09+02:00
18:37
Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix
Aktualizacja: 2025-10-07T18:37:19+02:00
17:40
Netflix pokaz zwiastun Wiedźmina. Tam grał jakiś Cavill?
Aktualizacja: 2025-10-07T17:40:33+02:00
17:01
Ten serial ogląda się jak House of Cards. Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-07T17:01:00+02:00
16:08
Widzowie Netfliksa pokochali nowy wyciskacz łez. Numer 1 w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:08:10+02:00
15:38
Ukryta perła Disney+ wraca z 2. sezonem. Genialny serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-07T15:38:00+02:00
14:46
Twórcy "Potworów" Netfliksa bronią się przed potężną krytyką
Aktualizacja: 2025-10-07T14:46:50+02:00
13:42
Znamy ceny biletów na Open'er Festival 2026. Ile kosztują karnety?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:42:31+02:00
11:57
Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"
Aktualizacja: 2025-10-07T11:57:26+02:00
11:20
Daniel Magical zbanowany na Kicku. Dobra decyzja
Aktualizacja: 2025-10-07T11:20:51+02:00
9:55
Jakość tego serialu zaskoczyła widzów Netfliksa. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-07T09:55:52+02:00
9:25
Filmy Kubricka wracają do kin. W tym najlepsze sci-fi wszech czasów
Aktualizacja: 2025-10-07T09:25:38+02:00
19:44
O tym filmie mówili wszyscy. W końcu pokaże go TV
Aktualizacja: 2025-10-06T19:44:13+02:00
16:01
Czy Aniołowie są wśród nas to film na faktach? Widzowie Netfliksa go kochają
Aktualizacja: 2025-10-06T16:01:00+02:00
15:01
Spider-Man 4: ten wypadek to bzdura. Ojciec gwiazdora dementuje pogłoski
Aktualizacja: 2025-10-06T15:01:00+02:00
13:54
Ten horror to największa niespodzianka od Netfliksa. Użytkownicy pod wrażeniem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:54:20+02:00
12:32
Tego filmu w streamingu nie da się obejrzeć za jednym razem. Jest tak intensywny
Aktualizacja: 2025-10-06T12:32:21+02:00
11:35
To będzie bardzo mroczny polski horror. W tle: stare kaszubskie wierzenia
Aktualizacja: 2025-10-06T11:35:01+02:00
10:39
Oglądanie nowego thrillera Netfliksa to akt odwagi. Widzowie się o niego kłócą
Aktualizacja: 2025-10-06T10:39:01+02:00
9:32
Potwory: o kim będzie 4. sezon serialu? Netflix stawia na kobietę
Aktualizacja: 2025-10-06T09:32:53+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA