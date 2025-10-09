REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Książki

Cwaniaki chcą 2 tys. za książki noblisty. Dziękuję, zaraz będą w normalnych cenach

Literacka Nagroda Nobla powędrowała do Laszlo Krasznahorkaiego. Jego książki są aktualnie w Polsce trudno dostępne. Można je wypożyczyć z biblioteki, ale kolejki już są długie. Można je też kupić z drugiej ręki, ale kosztują krocie. Na szczęście niedługo to się zmieni. Nakładem Wydawnictwa Czarne książki węgierskiego pisarza pojawią się na księgarskich półkach w normalnych cenach.

Rafał Christ
literacki nobel książki gdzie kupić premiera
REKLAMA

Mówi się, że Polacy nie czytają. A jednak co roku po ogłoszeniu Literackiej Nagrody Nobla jesteśmy świadkami prawdziwego szału na punkcie książek laureata lub laureatki. Każdy chce się z nimi zapoznać, a najlepiej to jeszcze ustawić sobie na półce. W przypadku Laszlo Krasznahorkaiego nie jest to na razie łatwo, a wręcz okazuje się niemożliwe. Choć jego proza była oczywiście tłumaczona na nasz język, jej nakłady dawno się wyczerpały.

Bibliofile dobrze wiedzą, co robić w takich sytuacjach - przeprowadzić szturm na biblioteki. W efekcie już teraz na książki Laszlo Krasznahorkaiego obowiązują zapisy i trzeba sporo czekać w kolejce. Kolejną deską ratunku może być zakupienie powieści z drugiej ręki. Szukając ofert na Allegro, idzie się przy tym złapać za portfel. Komplet składający się z polskich wydań "Szatańskiego tanga", "Melancholii sprzeciwu" oraz "Wojny i wojny" kosztuje tam 2 137 zł (to nie żart!).

REKLAMA

Zdj.: screen z portalu allegrolokalnie.pl

Premiery książek laureata literackiego Nobla 2025

To wygląda na rabunek w biały dzień. Dlatego znacznie lepiej uzbroić się w nieco cierpliwości. Wydawnictwo Czarne w swoich mediach społecznościowych ogłosiło już, że w grudniu jego nakładem ukaże się zbiór opowiadań Laszlo Krasznahorkaiego "A świat trwa".

Skontaktowaliśmy się z redaktorem inicjującym i prowadzącym w Wydawnictwie Czarne Przemysławem Pełką, który potwierdził, że nietłumaczony dotąd na język polski zbiór opowiadań noblisty trafi do sprzedaży 3 grudnia 2025 roku. To jednak nie koniec planów wobec dzieł noblisty. W I kwartale 2026 roku światło dzienne ma również ujrzeć nowe wydanie "Szatańskiego tanga". W tym wypadku na dokładną datę premiery musimy jednak jeszcze poczekać.

REKLAMA

Po "Szatańskim tangu" Wydawnictwo Czarne zamierza kontynuować wydawanie Laszlo Krasznahorkaiego. Plany dopiero się jednak konkretyzują. W najbliższej przyszłości polskim czytelnikom jego książek do czytania na pewno nie zabraknie.

Więcej o książkach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
09.10.2025 16:11
Tagi: czytelnictwo w polsceLiteracka nagroda Nobla
Najnowsze
13:56
Netflix dawno nie zrobił czegoś tak szalonego. Ten serial przygodowy kopie tyłki
Aktualizacja: 2025-10-09T13:56:28+02:00
13:01
Netflix pokazał mi swoje polskie nowości. Nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-09T13:01:09+02:00
12:39
Netflix z transmisją Ligi Mistrzów? To się naprawdę dzieje
Aktualizacja: 2025-10-09T12:39:45+02:00
10:55
Jest zwiastun ostatniej części hejtowanej trylogii z Ogrodnikiem. Co tu się wyrabia?
Aktualizacja: 2025-10-09T10:55:06+02:00
9:57
Historia Eda Geina: jak wiele wymyślili sobie twórcy serialu, a co wydarzyło się naprawdę?
Aktualizacja: 2025-10-09T09:57:12+02:00
9:02
Kevin Costner poleciał do Arabii Saudyjskiej błagać o pieniądze na film. Przelicytował
Aktualizacja: 2025-10-09T09:02:38+02:00
7:14
Dexter dostanie nowy sezon. Przerażająca zapowiedź
Aktualizacja: 2025-10-09T07:14:43+02:00
19:30
Genialna Morgan rozgrzeje was tej jesieni. 2. sezon wciąga jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-08T19:30:00+02:00
18:05
Prime Video zrobiło film o Szczęsnym. Nie kopie, ale dobrze się broni
Aktualizacja: 2025-10-08T18:05:52+02:00
16:32
Jeden odcinek zmienił wszystko. Widzowie HBO mówią: lepszego serialu nie ma
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:00+02:00
15:37
Stephen King obejrzał już To: Witajcie w Derry. "Przerażające"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:37:23+02:00
14:32
Mówią, że jest lepszy niż Gra o tron. Serial Prime Video wraca z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-10-08T14:32:14+02:00
12:37
Streamerka Fandy urodziła na żywo. Chcę wylogować się z tego świata
Aktualizacja: 2025-10-08T12:37:20+02:00
11:38
Oceniamy polski Prześwit. Film kupił mnie klimatem
Aktualizacja: 2025-10-08T11:38:10+02:00
10:51
Ostatni sezon Stranger Things będzie 10 razy droższy. Kwota zrzuca z krzesła
Aktualizacja: 2025-10-08T10:51:01+02:00
9:16
Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery
Aktualizacja: 2025-10-08T09:16:17+02:00
8:59
Nieżyjący Witold Pyrkosz wrócił do M jak Miłość. Nie powinniście tego robić
Aktualizacja: 2025-10-08T08:59:30+02:00
7:51
Najlepsze role Charliego Hunnama. Na Netfliksie gra Eda Geina
Aktualizacja: 2025-10-08T07:51:09+02:00
18:37
Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix
Aktualizacja: 2025-10-07T18:37:19+02:00
17:40
Netflix pokaz zwiastun Wiedźmina. Tam grał jakiś Cavill?
Aktualizacja: 2025-10-07T17:40:33+02:00
17:01
Ten serial ogląda się jak House of Cards. Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-07T17:01:00+02:00
16:08
Widzowie Netfliksa pokochali nowy wyciskacz łez. Numer 1 w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:08:10+02:00
15:38
Ukryta perła Disney+ wraca z 2. sezonem. Genialny serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-07T15:38:00+02:00
14:46
Twórcy "Potworów" Netfliksa bronią się przed potężną krytyką
Aktualizacja: 2025-10-07T14:46:50+02:00
13:42
Znamy ceny biletów na Open'er Festival 2026. Ile kosztują karnety?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:42:31+02:00
11:57
Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"
Aktualizacja: 2025-10-07T11:57:26+02:00
11:20
Daniel Magical zbanowany na Kicku. Dobra decyzja
Aktualizacja: 2025-10-07T11:20:51+02:00
9:55
Jakość tego serialu zaskoczyła widzów Netfliksa. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-07T09:55:52+02:00
9:25
Filmy Kubricka wracają do kin. W tym najlepsze sci-fi wszech czasów
Aktualizacja: 2025-10-07T09:25:38+02:00
19:44
O tym filmie mówili wszyscy. W końcu pokaże go TV
Aktualizacja: 2025-10-06T19:44:13+02:00
16:01
Czy Aniołowie są wśród nas to film na faktach? Widzowie Netfliksa go kochają
Aktualizacja: 2025-10-06T16:01:00+02:00
15:01
Spider-Man 4: ten wypadek to bzdura. Ojciec gwiazdora dementuje pogłoski
Aktualizacja: 2025-10-06T15:01:00+02:00
13:54
Ten horror to największa niespodzianka od Netfliksa. Użytkownicy pod wrażeniem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:54:20+02:00
12:32
Tego filmu w streamingu nie da się obejrzeć za jednym razem. Jest tak intensywny
Aktualizacja: 2025-10-06T12:32:21+02:00
11:35
To będzie bardzo mroczny polski horror. W tle: stare kaszubskie wierzenia
Aktualizacja: 2025-10-06T11:35:01+02:00
10:39
Oglądanie nowego thrillera Netfliksa to akt odwagi. Widzowie się o niego kłócą
Aktualizacja: 2025-10-06T10:39:01+02:00
9:32
Potwory: o kim będzie 4. sezon serialu? Netflix stawia na kobietę
Aktualizacja: 2025-10-06T09:32:53+02:00
9:23
Trwają zdjęcia do filmu Szwagier. To będzie bardzo nietypowa polska produkcja
Aktualizacja: 2025-10-06T09:23:59+02:00
8:56
Nowy hit Netfliksa sprawia, że użytkownicy czują się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2025-10-06T08:56:16+02:00
8:30
Zaginiony autokar - recenzja filmu. Wielki powrót Matthew McConaugheya
Aktualizacja: 2025-10-06T08:30:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA