Cwaniaki chcą 2 tys. za książki noblisty. Dziękuję, zaraz będą w normalnych cenach
Literacka Nagroda Nobla powędrowała do Laszlo Krasznahorkaiego. Jego książki są aktualnie w Polsce trudno dostępne. Można je wypożyczyć z biblioteki, ale kolejki już są długie. Można je też kupić z drugiej ręki, ale kosztują krocie. Na szczęście niedługo to się zmieni. Nakładem Wydawnictwa Czarne książki węgierskiego pisarza pojawią się na księgarskich półkach w normalnych cenach.
Mówi się, że Polacy nie czytają. A jednak co roku po ogłoszeniu Literackiej Nagrody Nobla jesteśmy świadkami prawdziwego szału na punkcie książek laureata lub laureatki. Każdy chce się z nimi zapoznać, a najlepiej to jeszcze ustawić sobie na półce. W przypadku Laszlo Krasznahorkaiego nie jest to na razie łatwo, a wręcz okazuje się niemożliwe. Choć jego proza była oczywiście tłumaczona na nasz język, jej nakłady dawno się wyczerpały.
Bibliofile dobrze wiedzą, co robić w takich sytuacjach - przeprowadzić szturm na biblioteki. W efekcie już teraz na książki Laszlo Krasznahorkaiego obowiązują zapisy i trzeba sporo czekać w kolejce. Kolejną deską ratunku może być zakupienie powieści z drugiej ręki. Szukając ofert na Allegro, idzie się przy tym złapać za portfel. Komplet składający się z polskich wydań "Szatańskiego tanga", "Melancholii sprzeciwu" oraz "Wojny i wojny" kosztuje tam 2 137 zł (to nie żart!).
Zdj.: screen z portalu allegrolokalnie.pl
Premiery książek laureata literackiego Nobla 2025
To wygląda na rabunek w biały dzień. Dlatego znacznie lepiej uzbroić się w nieco cierpliwości. Wydawnictwo Czarne w swoich mediach społecznościowych ogłosiło już, że w grudniu jego nakładem ukaże się zbiór opowiadań Laszlo Krasznahorkaiego "A świat trwa".
Skontaktowaliśmy się z redaktorem inicjującym i prowadzącym w Wydawnictwie Czarne Przemysławem Pełką, który potwierdził, że nietłumaczony dotąd na język polski zbiór opowiadań noblisty trafi do sprzedaży 3 grudnia 2025 roku. To jednak nie koniec planów wobec dzieł noblisty. W I kwartale 2026 roku światło dzienne ma również ujrzeć nowe wydanie "Szatańskiego tanga". W tym wypadku na dokładną datę premiery musimy jednak jeszcze poczekać.
Po "Szatańskim tangu" Wydawnictwo Czarne zamierza kontynuować wydawanie Laszlo Krasznahorkaiego. Plany dopiero się jednak konkretyzują. W najbliższej przyszłości polskim czytelnikom jego książek do czytania na pewno nie zabraknie.
