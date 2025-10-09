REKLAMA
Netflix z transmisją Ligi Mistrzów? To się naprawdę dzieje

Netflix wraz z innymi streamingowymi gigantami przymierza się do zakupu praw do transmisji Ligi Mistrzów. UEFA ogłosiła rozpoczęcie przetargu na transmisje ligi mistrzów od sezonu 2027/2028, który dotyczy największych rynków europejskich.

Anna Bortniak
netflix liga mistrzow transmisja na zywo przetarg
Do niedawna Netflix w zasadzie w ogóle nie interesował się sportem, a już tym bardziej nie transmisjami na żywo. Wszystko zmieniło się w połowie listopada 2023 roku - właśnie wtedy Netflix wyemitował swoje pierwsze sportowe wydarzenie na żywo, a był nim program "The Netflix Cup". Nie było o nim jednak tak głośno, jak o kolejnym projekcie streamingowego giganta - transmisji na żywo walki Mike'a Tysona i Jake'a Paula.

Dziś Netflix ma już za sobą świąteczne rozgrywki futbolu amerykańskiego, a pod koniec 2024 roku serwis i WWE zawarli 10-letnią współpracę, dzięki której subskrybenci mają możliwość cotygodniowego oglądania na żywo sportowej rywalizacji spod szyldu WWE. Czy niebawem do sportów walki dołączy również piłka nożna?

Netflix chce kupić prawa do transmisji Ligi Mistrzów

Sportowa oferta Netfliksa może wzbogacić się o piłkę nożną, a konkretnie - o Ligę Mistrzów. UEFA, wraz z organizacją zrzeszającą kluby z Europy, ogłosiła przetarg na transmisję Ligi Mistrzów. Prawa do transmisji miały obowiązywać od sezonu 2027/2028 do sezonu 2032/2033. Przetarg, który odbędzie się 13 października, dotyczy największych rynków europejskich, czyli Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Razem budujemy coś wyjątkowego, z ambicją. Aby zapewnić najbardziej angażującą piłkę nożną, najbardziej innowacyjną i najbardziej dostępną. Aby rozszerzyć nasze główne źródła przychodów. Aby zainspirować nowych kibiców do śledzenia naszych rozgrywek, zwiększyć zaangażowanie nowych odbiorców, zwłaszcza w ciągle zmieniającym się krajobrazie mediów i praw do transmisji strumieniowych. I aby w pełni wykorzystać potencjał platform cyfrowych, przybliżymy grę wszystkim bardziej niż kiedykolwiek

- powiedział prezes UEFA Aleksander Ceferin.

Wraz z Netfliksem o prawa do transmisji UEFA Champions League walczyć będą również inni giganci, tacy jak Disney i Amazon. Disney+ niedawno pokazał transmisję na żywo meczu w ramach Ligi Mistrzyń i jest to jedyna platforma w Europie, która będzie transmitowała wszystkie 75 meczów sezonu sportowej rywalizacji kobiet. Widzowie mogą oglądać transmisję również z polskim komentarzem.

Źródła donoszą, że UEFA i europejskie kluby mogą zyskać nawet 5 mld euro przychodu z praw medialnych i komercyjnych rocznie. Nie jest pewne, czy opcja transmisji na żywo będzie oznaczać dodatkowe koszty związane z subskrypcją i czy przez to platformy zdecydowałyby się zmodyfikować swoje pakiety.

Czytaj więcej w Spider's Web:

09.10.2025 12:39
