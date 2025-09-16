Zwiastun serialu o Edzie Geinie przeraża, ale nie tak, jak powinien

Ładowanie...

Nie pierwszy i nie ostatni raz Ryan Murphy bierze się za serialową opowieść o seryjnym mordercy. Bohaterami poprzednich części byli Jeffrey Dahmer oraz bracia Lyle i Erik Menendezowie. Tym razem twórca postawił na jednego z najokrutniejszych i najbardziej przerażających seryjniaków w historii. Powszechnie znane są bowiem mordercze działania Geina, na którego farmie dokonano wielu makabrycznych odkryć, takich jak czaszki wieńczące słupki łóżka, miski również wykonane z czasek, pas z ludzkich sutków, czy maski wykonane ze skór zdartych z kobiecych twarzy.

REKLAMA

Serial o Edzie Geinie zapowiada się świetnie i obrzydliwie naraz

To oczywiście część "dziedzictwa" Geina, który z czasem stał się popkulturową inspiracją, a na bazie jego legendy powstała m.in. "Teksańska masakra piłą mechaniczną". Z historii mordercy, na różne filmowe sposoby, czerpali także m.in. Alfred Hitchcock, Rob Zombie, czy Jonathan Demme. Netfliksowski "Potwór" to jednak, o ile mnie pamięć nie myli, pierwsza produkcja poświęcona Geinowi z tzw. mainstreamu.

Powyżej możecie zobaczyć zaprezentowany przez Netfliksa zwiastun serialu o Edzie Geinie. Prawdę powiedziawszy, jest we mnie kilka wilków. Jeden z nich jest szczególnie zaniepokojony tym, co widział w tym materiale. Nie przesądzam, że to będzie zły serial, natomiast już na tym etapie czuję, że krytycy fetyszyzacji seryjnych morderców przez popkulturę mogą mieć w 3. sezonie najwięcej argumentów do wygłaszania swoich poglądów.

Jasne, Gein jawi się tutaj jako psychopata, człowiek o wyraźnym skrzywieniu seksualnym. Mam jednak wrażenie, że równocześnie próbuje się w zwiastunie pokazać to jako atrakcję, do której dołoży się dobry soundtrack, zagra światłem (nie rozumiem oświetlonej bielizny) - zrobi się z tego po prostu zakazany owoc, od którego trudno będzie odwrócić wzrok. Wina, oczywiście, zostanie położona na barkach widzów - zbiorowego potwora, który patrzy, podziwia i chce więcej. Mówiąc wprost - obawiam się, że w przypadku trzeciego "Potwora" efekt seksualizacji i wypłaszczania głównego bohatera może być jeszcze bardziej brzemienny w skutkach, niż zobaczyliśmy to u Jeffreya Dahmera kilka lat temu.

Ale żeby nie było, że jestem tylko i wyłącznie marudą - cokolwiek wokół tej antologii się dzieje, Ryan Murphy i spółka zwykle przykładają się, by postacie, które są głównymi bohaterami produkcji, miały w sobie coś skomplikowanego, niejednoznacznego. Z jednej strony mamy nie wątpić w ich bezwzględność, a z drugiej - szukać w nich głębi. Evan Peters dostarczył nam doskonałą i wybitnie mocną aktorsko kreację Dahmera, a w przypadku trzeciego sezonu jestem w stanie zaryzykować tezę, że możemy mieć do czynienia z powtórką z rozrywki. Charlie Hunnam w głównej roli wydaje się dopasowany wręcz niesamowicie - wygląda niezwykle podobnie do Geina, a w zwiastunie zdaje się potężnie odzwierciedlać jego przerażającą grozę połączoną z jakąś formą problemów psychicznych. Ba, jestem zdania, że możemy mieć do czynienia z życiową rolą Hunnama. Dokonano także wspaniałego castingu, jeśli chodzi o postać słynnej matki Eda. Wciela się w nią Laurie Metcalf i szczerze mówiąc - uważam ją za idealną postać do zagrania tak straszliwej i despotycznej postaci, jak Augusta Gein.

Na najnowszego "Potwora" czekam, ale nie jestem do końca pewien, czy w taki sposób, w jaki zwykle czekam na produkcję, która mnie ekscytuje. Zapowiada się, że ta odsłona może wywołać największy szok spośród dotychczasowych. Z jednej strony mamy rewelacyjnie zapowiadających się aktorów, z drugiej doskonały potencjał do ciekawej, mrocznej opowieści, z trzeciej zaś silne pole do fetyszyzacji figury seryjnego mordercy. Mam nadzieję, że Netflix nie poszedł w tę ostatnią i nie zapomniał jak robi się dobre, tematyczne produkcje.

Potwór: Historia Eda Geina - obsada

Charlie Hunnam jako Ed Gein

jako Ed Gein Laurie Metcalf jako Augusta Gein

jako Augusta Gein Suzanna Son jako Adeline Watkins

jako Adeline Watkins Tom Hollander jako Alfred Hitchcock

jako Alfred Hitchcock Olivia Williams jako Alma Reville

jako Alma Reville Vicky Krieps jako Ilse Koch

jako Ilse Koch Lesley Manville jako Bernice Worden

jako Bernice Worden Joey Pollari jako Anthony Perkins

jako Anthony Perkins Addison Rae jako Evelyn Hartley

jako Evelyn Hartley Will Brill jako Tobe Hooper

jako Tobe Hooper Mimi Kennedy jako Mildred Newman

Premiera serialu "Potwór: Historia Eda Geina" na Netfliksie jest zaplanowana na 3 października 2025.

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 16.09.2025 13:47

Ładowanie...