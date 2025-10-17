REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia

Historia rasizmu w Stanach Zjednoczonych jest długa i wypełniona tragicznymi wydarzeniami. Jedno z nich zostało pokazane w dokumencie, który właśnie trafił na Netfliksa. Prawdopodobnie nikt nie chciałby mieszkać w pobliżu tytułowej "Idealnej sąsiadki".

Adam Kudyba
idealna sasiadka netflix film
REKLAMA

Choć ten film dopiero dzisiaj jest dostępny do obejrzenia przez szerszą publiczność, "Idealna sąsiadka" miała swoją premierę w styczniu na festiwalu filmowym Sundance. Zarówno publiczność, jak i krytycy dobrze przyjęli tę produkcję, toteż nic dziwnego, że prędzej czy później konieczne było zaprezentowanie jej masowemu widzowi. Geeta Gandbhir stworzyła dzieło dokumentalne w najlepszym znaczeniu tego słowa.

REKLAMA

Idealna sąsiadka - bodycam prawdę widzom powie

Film opowiada historię zabójstwa Ajike Owens - 35-letniej czarnoskórej kobiety, matki, która mieszkała na jednym z osiedli w mieście Ocala, stan Floryda. Jej dzieci często bawiły się na zewnątrz, czym wielokrotnie wzbudzały agresję ze strony Susan Lorincz - 58-letniej białej sąsiadki. Sąsiedzka kłótnia z czasem zaczęła się przekształcać, w nękanie, także z użyciem rasistowskich obelg - Lorincz wielokrotnie wzywała policję by skarżyć się na dzieci Owens i domagać się od służb "oczyszczenia jej prywatnej przestrzeni". W końcu doszło do tragedii - Lorincz strzeliła do swojej sąsiadki, czego efektem była jej późniejsza śmierć w szpitalu.

Jednym z najważniejszych czynników, wyróżniających "Idealną sąsiadkę" jako film godny uwagi, jest jego forma. Historia jest bowiem opowiedziana poprzez nagrania z tzw. bodycamu, czyli kamery nasobnej - taką, którą można po prostu przyczepić do siebie i za jej pomocą nagrywać to, co się dzieje. To pozornie prosty zabieg, ale tak naprawdę najbardziej symbolizujący czym powinno być dobre kino dokumentalne - rzetelną rejestracją prawdziwych wydarzeń. Ta stylistyka nie sprawia wrażenia efekciarstwa, wręcz przeciwnie - widz może się czuć, jakby sam był częścią wydarzeń.

Oprócz oczywistej koncentracji na gigantycznej temperaturze sporu między sąsiadkami, twórcy na tym przykładzie starają się opowiedzieć coś więcej. Film Gandbhir eksploruje takie tematyki jak zależności rasowe, wolność słowa, czy (związane bezpośrednio z postacią zabójczyni) prawo do posiadania broni, obrony prywatnego mienia, czy szeroko pojętej własności. "Idealna sąsiadka" pokazuje swego rodzaju amerykański mikrokosmos - oprócz wspomnianych wyżej wartości pokazuje pełną emocji codzienność, wypełnioną konfliktami. To tak naprawdę poruszająca opowieść, która mrozi krew w żyłach przede wszystkim dlatego, że nie jest fikcją. Obserwując filmowe wydarzenia wiemy, że wkrótce nadejdzie coś strasznego i nie jesteśmy w stanie jakkolwiek temu zapobiec.

Twórcom udaje się nie rozmywać w żaden sposób głównej historii - w filmie widzimy mocne sceny, które wydarzyły się naprawdę i są żywym dowodem na to, że w Stanach Zjednoczonych rasizm jest wciąż żywy i pomimo pewnego postępu społecznego, ten typ nienawiści jest głęboko zakorzeniony w historii kraju i zapewne minie bardzo wiele czasu, zanim jego temperatura ulegnie obniżeniu. Równocześnie nie jest to typowy film opowiadający o rasizmie - bardziej o kondycji społecznej człowieka, który najwidoczniej potrafi żyć w takim poczuciu paniki, ksenofobii i strachu, żeby móc pozbawić życia sąsiada i próbować uzasadnić to w racjonalny sposób. Zwłaszcza, jeśli jest on biały.

Susan Lorincz w listopadzie 2024 roku została skazana na 25 lat więzienia.

"Idealna sąsiadka" jest od dziś dostępna do obejrzenia w ramach dostępu do platformy streamingowej Netflix.

REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
17.10.2025 16:19
Tagi: Filmy dokumentalneFilmy NetflixRasizmUSA
Najnowsze
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
9:39
Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami
Aktualizacja: 2025-10-17T09:39:40+02:00
9:29
Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej
Aktualizacja: 2025-10-17T09:29:55+02:00
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
10:07
Furioza 2 to nie jest kontynuacja. Wyjaśniamy o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-15T10:07:42+02:00
9:17
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską
Aktualizacja: 2025-10-15T09:17:55+02:00
9:01
Widziałem Drugą Furiozę i powiem tak: witajcie w sektorze gangsterów
Aktualizacja: 2025-10-15T09:01:00+02:00
19:11
Oszukana przez męża z HBO Max to film na faktach. Aż trudno w to uwierzyć
Aktualizacja: 2025-10-14T19:11:00+02:00
18:03
Pasja 2: Gibson wymienił obsadę. Do roli Maryi zatrudnił Polkę
Aktualizacja: 2025-10-14T18:03:14+02:00
17:01
The Floor: sezon 3. dostępny online. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-10-14T17:01:00+02:00
15:36
Nowy odcinek Grupy zadaniowej łamie serca. „Szczyt sztuki telewizyjnej”
Aktualizacja: 2025-10-14T15:36:00+02:00
14:09
Trzymający w napięciu film to numer 1 na HBO Max. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-14T14:09:10+02:00
13:52
Ikoniczne horrory w Cinema City. Uwielbiane filmy wracają do kin
Aktualizacja: 2025-10-14T13:52:30+02:00
12:55
Użytkownicy wściekli na Prime Video. Serwis skasował aż 2 seriale akcji
Aktualizacja: 2025-10-14T12:55:43+02:00
11:11
To: Witajcie w Derry poleci w kinach w Polsce. Serial na wielkim ekranie
Aktualizacja: 2025-10-14T11:11:18+02:00
9:50
Keanu Reeves wspomina Diane Keaton. Poruszające wyznanie
Aktualizacja: 2025-10-14T09:50:38+02:00
9:34
Netflix zdradził, ile potrwa finał Stranger Things. Będzie długo
Aktualizacja: 2025-10-14T09:34:07+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA