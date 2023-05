Palant wrócił do łask. Gra drużynowa z dzieciństwa po latach ma się bardzo dobrze

Pamiętamy go z podstawówki i gimnazjum. Grali też w niego nasi rodzice i dziadkowie. Palant, bo o nim mowa, to drużynowy sport z użyciem drewnianego kija i piłeczki tenisowej. Na jakiś czas zapomniany, by powrócić do łask i z powodzeniem cieszyć tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas, odstresować się i po prostu dobrze się bawić. W Polsce działa sporo drużyn, praktykujących właśnie tę grę. Jedną z nich jest klub PSPal Trójmiasto, który od kilku lat organizuje treningi i prężnie rozwija się, zachęcając też innych do uprawiania tego sportu. Magda Westa i Miłosz Dzenis z trójmiejskiej drużyny opowiedzieli, jak ten sport prezentuje się po latach i czego można spodziewać się na palantowych treningach.