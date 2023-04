Wyjmijcie kije z tyłków i pędźcie na ten film. To katastrofa, ale jaka piękna

Można się nad "Piękną katastrofą" znęcać. Popisywać się ciętym językiem, rzucając uwagami, jak to bohaterowie są płascy niczym kartki papieru, którego nie powinno się marnować na tak nieudolny scenariusz. Rozpaczać nad panującym na ekranie chaosem, bo twórcy gubią się w swojej opowieści, jak świnie w agreście. Płakać, że to infantylne porno dla osób, które dopiero weszły w dorosłe życie. Można robić to wszystko. Tylko po co, skoro tak właśnie miało być? Jak bowiem inaczej wytłumaczyć, prowadzenie tej historii pewną reżyserską ręką?



Roger Kumble timing ma opanowany do perfekcji. Dobrze wie, jak przechodzić z ujęcia do ujęcia, aby z danych wydarzeń wydobyć, cały ich komiczny potencjał. Ciągle gra detalami i drugie plany są u niego żywe, bo składają się z serii mimochodem rzucanych żartów, mających podkreślać ironię opowieści. Ta historia staje się przez to groteskowa, przerysowana i nawet kiedy rozpada się na naszych oczach, rozchodzi we wszystkich możliwych kierunkach, ciągle płynie. Nie męczy, nie zmusza do ziewania i spoglądania na zegarek z nadzieją na szybki koniec seansu. Zamiast tego przykuwa uwagę, droczy się z nami i każe z niecierpliwością wyczekiwać rozwoju sytuacji.