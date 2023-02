To nie jest zwykła komedia romantyczna. Ten film was i wzruszy i rozbawi

Podobne historie oglądaliśmy setki razy. Wręcz głupio przytaczać zarys fabuły "Planu na miłość", bo jeśli widzieliście w swoim życiu chociaż jedną komedię romantyczną, to będziecie wiedzieć, jak cała fabuła się rozwinie. To bowiem opowieść o dwójce przyjaciół, których różni dosłownie wszystko. Zoe i Kazim od dziecka mieszkają obok siebie, ale ich domy dzieli przepaść kulturowa i podejście do spraw sercowych. Domyślacie się już, w jakim kierunku to zmierza? Wstrzymajcie się jednak, zanim zdecydujecie się skreślić film ze swojej listy "do obejrzenia".



Schematyczność i przewidywalność nigdy nie jest głównym problemem komedii romantycznych. W tym wypadku jest przecież podobnie jak z muzyką - najbardziej lubimy te filmy, które już gdzieś widzieliśmy. Do fabularnych klisz trzeba jednak podejść z pomysłem. Spójrzcie chociażby na produkcje wytwórni Working Title - "Notting Hill", "Dziennik Bridget Jones" czy "To właśnie miłość". W samych ich historiach nie ma nic oryginalnego, a jednak wszystkie tytuły ciężko sobie zapracowały na ciepłe miejsce w sercach kinomanów. Z "Planem na miłość" będzie tak samo. W końcu wywodzi się z tej samej stajni.