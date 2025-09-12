REKLAMA
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą

Rywalizacja między piłką nożną a siatkówką trwa - w końcu to dwa sporty, które w Polsce oglądane są najchętniej. Plus postanowił rozwiązać ten konflikt raz na zawsze i przeprowadził badania, w których zapytał Polaków, czy wolą oglądać piłkę w powietrzu, czy na murawie.

Anna Bortniak
Odwieczna rywalizacja - zdrowa i sportowa - między piłką nożną a siatkówką wciąż jest żywa. Bo chociaż polscy siatkarze i polskie siatkarki w swojej dyscyplinie nie mają sobie równych, to jednak nie jest to sport tak popularny jak piłka nożna. Ten drugi, przynajmniej na naszym podwórku, można zdecydowanie okrzyknąć z angielska mianem "love-hate relationship" - co się kibice nawkurzają, to ich, ale mecz będą śledzić od początku do końca, nawet jeśli piłkarz grają przysłowiowy piach.

Jeden rabin powie zatem, że siatkówka to sport narodowy, bo Polska odnosi w nim wielkie sukcesy, a drugi rabin zaprzeczy, no bo przecież to jednak piłka nożna święci triumfy w telewizji i wzbudza więcej emocji. Gdzie leży prawda? Postanowił to sprawdzić Plus.

Plus zbadał, który sport preferują Polacy. To w końcu piłka nożna czy siatkówka?

Z okazji 27. rocznicy wspierania polskiej siatkówki, operator sieci Plus postanowił zrealizować badanie dotyczące poziomu zainteresowania sportem, a także postrzegania sponsoringu sportowego. W badaniu "Siatkówka oczami Polaków" wzięło udział 1001 osób, które odpowiadały na pytania m.in. na temat zainteresowania sportem w Polsce, podziwianych sportowców czy tego, za pośrednictwem jakich kanałów śledzą sportowe zmagania.

Jedno jest pewne - zgodnie z badaniami mocna jak dotąd pozycja piłki nożnej jest zagrożona przez siatkówkę.

Ponad połowa badanych (64 proc.) zadeklarowała, że interesuje się sportem, przy czym co czwarta osoba bardzo interesuje się tą tematyką. Oznacza to, że większość badanych lubi oglądać sportowe zmagania. W kolejnym pytaniu doprecyzowali, jakie konkretnie dyscypliny interesują ich najbardziej.

Większość badanych (62 proc.) interesuje się piłką nożną, co oznacza, że ten sport wciąż króluje wśród kibiców. Mimo to tuż za nim, niebezpiecznie blisko, uplasowała się właśnie siatkówka - ponad połowa badanych (56 proc.) wskazała, że to właśnie tę dyscyplinę oglądają najchętniej. Niemal 30 proc. z nich wskazało siatkówkę jako ich ulubioną dyscyplinę, a 27 proc. przyznało, że to właśnie ten sport znajduje się w obszarze ich zainteresowań. Dalej znalazły się skoki narciarskie, lekkoatletyka, tenis oraz sporty motorowe.

Zainteresowanie sportem w Polsce

Jeśli chodzi o najpopularniejszych sportowców w kraju, to na 1. miejscu pod względem śledzenia w mediach społecznościowych uplasował się Robert Lewandowski (28 proc.). Tuż za nim uplasowała się Iga Świątek (15 proc.), a podium zamknął siatkarz Bartosz Kurek, co oznacza, że obok piłki nożnej i tenisa popularnością wśród Polaków cieszą się również reprezentanci siatkówki.

Podziwiani i obserwowani sportowcy

Z dalszej części badań wynika, że siatkówka, podobnie jak piłka nożna czy skoki narciarskie - jest jedną z dyscyplin chętniej oglądanych w towarzystwie. Kibice wciąż wolą jednak przeżywać sportowe emocje w pojedynkę (Nadal jednak dominuje przeżywanie wydarzeń sportowych w pojedynkę (54 proc.). Widzowie najczęściej oglądają rozgrywki w telewizji na żywo (75 proc.). Nieco mniej osób wybiera skróty najważniejszych meczów oraz artykuły i analizy.

Poniżej pozostałe wyniki badań, w tym tych na temat świadomości sponsoringu sportowego. Czy Polacy wiedzą, o co chodzi? Oto wyniki.

Zaangażowanie w dyscypliny sportowe
Preferencje oglądania dyscyplin sportowych
Świadomość sponsoringu sportowego
Postrzeganie sponsoringu sportowego
12.09.2025 14:40
Tagi: Sport
