Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę
Prime Video konsekwentnie rozwija swoją ofertę, dodając do serwisu nowe, niespotykane u konkurencji usługi. Niedawno platforma umożliwiła zakup trudno dostępnych seriali i udostępniła kilka dodatkowych kanałów. Teraz doczekaliśmy się NBA League Pass.
Zgadza się: Prime Video wychodzi naprzeciw fanom sportu. Amazon ogłosił, że w ramach platformy dostępna jest już NBA League Pass, czyli oficjalna usługa transmisji meczów najlepszej koszykarskiej ligi na świecie.
Prime Video udostępnia mecze NBA. Nowa usługa Amazona
NBA League Pass debiutuje w Prime Video, a prawa w Polsce przejęło Warner Bros. Discovery. Subskrypcja umożliwia oglądanie na żywo wszystkich meczów NBA w streamingu oraz ich późniejsze odtwarzanie. Oferta obowiązuje zarówno w USA, jak i na całym świecie - w tym u nas.
Amazon zagwarantował sobie także międzynarodowe prawa do transmisji pakietu 66 meczów. Wyjątkiem są jednak Polska, Chiny, Dania, Finlandia, Holandia, Norwegia i Szwecja. W Kanadzie te prawa zaczną obowiązywać dopiero od sezonu 2026/27.
W naszym kraju prawa do transmisji NBA na sezony od 2025/26 do 2035/36 posiada Warner Bros. Discovery, który przejął je od CANAL+. Na razie nie wiemy, w jaki sposób WBD planuje pokazywać spotkania. Jak wiemy, koncern zarządza m.in. kanałami Eurosport oraz platformami HBO Max i Player.
W Prime Video dostępne są trzy pakiety. Ich cena waha się od 54,99 zł do 82,99 zł. Różnice między ofertami prezentują się następująco:
Legue Pass - 61,99 miesięcznie
- Każdy mecz na żywo lub na żądanie
- Dostęp do subskrypcji NBA TV
- Odtwarzanie na jednym urządzeniu
League Pass Premium - 82,99/mies
- Każdy mecz na żywo i na żądanie
- Trzy urządzenia jednocześnie
- NBA TV
- Transmisja prosto ze stadionu zamiast reklam
- Opcja oglądania offline
Team Pass - 54,99/mies
- Każdy mecz
- Odtwarzanie na jednym urządzeniu
Dzięki bezpłatnemu 7-dniowemu okresowi próbnemu, można sprawdzić działanie NBA League Pass za darmo.
