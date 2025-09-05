Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę

Ładowanie...

Zgadza się: Prime Video wychodzi naprzeciw fanom sportu. Amazon ogłosił, że w ramach platformy dostępna jest już NBA League Pass, czyli oficjalna usługa transmisji meczów najlepszej koszykarskiej ligi na świecie.

REKLAMA

Prime Video udostępnia mecze NBA. Nowa usługa Amazona

NBA League Pass debiutuje w Prime Video, a prawa w Polsce przejęło Warner Bros. Discovery. Subskrypcja umożliwia oglądanie na żywo wszystkich meczów NBA w streamingu oraz ich późniejsze odtwarzanie. Oferta obowiązuje zarówno w USA, jak i na całym świecie - w tym u nas.



Amazon zagwarantował sobie także międzynarodowe prawa do transmisji pakietu 66 meczów. Wyjątkiem są jednak Polska, Chiny, Dania, Finlandia, Holandia, Norwegia i Szwecja. W Kanadzie te prawa zaczną obowiązywać dopiero od sezonu 2026/27.



W naszym kraju prawa do transmisji NBA na sezony od 2025/26 do 2035/36 posiada Warner Bros. Discovery, który przejął je od CANAL+. Na razie nie wiemy, w jaki sposób WBD planuje pokazywać spotkania. Jak wiemy, koncern zarządza m.in. kanałami Eurosport oraz platformami HBO Max i Player.

W Prime Video dostępne są trzy pakiety. Ich cena waha się od 54,99 zł do 82,99 zł. Różnice między ofertami prezentują się następująco:

Legue Pass - 61,99 miesięcznie

Każdy mecz na żywo lub na żądanie

Dostęp do subskrypcji NBA TV

Odtwarzanie na jednym urządzeniu

League Pass Premium - 82,99/mies

Każdy mecz na żywo i na żądanie

Trzy urządzenia jednocześnie

NBA TV

Transmisja prosto ze stadionu zamiast reklam

Opcja oglądania offline

Team Pass - 54,99/mies

Każdy mecz

Odtwarzanie na jednym urządzeniu

Dzięki bezpłatnemu 7-dniowemu okresowi próbnemu, można sprawdzić działanie NBA League Pass za darmo.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 05.09.2025 15:57

Ładowanie...