REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę

Prime Video konsekwentnie rozwija swoją ofertę, dodając do serwisu nowe, niespotykane u konkurencji usługi. Niedawno platforma umożliwiła zakup trudno dostępnych seriali i udostępniła kilka dodatkowych kanałów. Teraz doczekaliśmy się NBA League Pass.

Michał Jarecki
prime video nba sport
REKLAMA

Zgadza się: Prime Video wychodzi naprzeciw fanom sportu. Amazon ogłosił, że w ramach platformy dostępna jest już NBA League Pass, czyli oficjalna usługa transmisji meczów najlepszej koszykarskiej ligi na świecie. 

REKLAMA

Prime Video udostępnia mecze NBA. Nowa usługa Amazona

NBA League Pass debiutuje w Prime Video, a prawa w Polsce przejęło Warner Bros. Discovery. Subskrypcja umożliwia oglądanie na żywo wszystkich meczów NBA w streamingu oraz ich późniejsze odtwarzanie. Oferta obowiązuje zarówno w USA, jak i na całym świecie - w tym u nas.

Amazon zagwarantował sobie także międzynarodowe prawa do transmisji pakietu 66 meczów. Wyjątkiem są jednak Polska, Chiny, Dania, Finlandia, Holandia, Norwegia i Szwecja. W Kanadzie te prawa zaczną obowiązywać dopiero od sezonu 2026/27.

W naszym kraju prawa do transmisji NBA na sezony od 2025/26 do 2035/36 posiada Warner Bros. Discovery, który przejął je od CANAL+. Na razie nie wiemy, w jaki sposób WBD planuje pokazywać spotkania. Jak wiemy, koncern zarządza m.in. kanałami Eurosport oraz platformami HBO Max i Player.

W Prime Video dostępne są trzy pakiety. Ich cena waha się od 54,99 zł do 82,99 zł. Różnice między ofertami prezentują się następująco:

Legue Pass - 61,99 miesięcznie

  • Każdy mecz na żywo lub na żądanie
  • Dostęp do subskrypcji NBA TV
  • Odtwarzanie na jednym urządzeniu

League Pass Premium - 82,99/mies

  • Każdy mecz na żywo i na żądanie
  • Trzy urządzenia jednocześnie
  • NBA TV
  • Transmisja prosto ze stadionu zamiast reklam
  • Opcja oglądania offline

Team Pass - 54,99/mies

  • Każdy mecz
  • Odtwarzanie na jednym urządzeniu 

Dzięki bezpłatnemu 7-dniowemu okresowi próbnemu, można sprawdzić działanie NBA League Pass za darmo. 

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
05.09.2025 15:57
Tagi: NBAPrime VideoSport
Najnowsze
15:02
Dyrektor Sony żałuje oddania Netfliksowi wielkiego hitu
Aktualizacja: 2025-09-05T15:02:19+02:00
14:44
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-05T14:44:43+02:00
12:54
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial
Aktualizacja: 2025-09-05T12:54:23+02:00
11:56
Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
Aktualizacja: 2025-09-05T11:56:29+02:00
10:34
Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Aktualizacja: 2025-09-05T10:34:48+02:00
8:10
Kultowy aktor dołącza do uniwersum Yellowstone. To już oficjalne
Aktualizacja: 2025-09-05T08:10:56+02:00
19:22
Eden - recenzja filmu z gwiazdorską obsadą. Ta przerażająca historia wydarzyła się naprawdę
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:24+02:00
19:12
Obecność: maraton filmowy. W których kinach jest wyświetlany?
Aktualizacja: 2025-09-04T19:12:21+02:00
16:57
Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat
Aktualizacja: 2025-09-04T16:57:10+02:00
15:34
Ludzie sprzedają cynamonki z Biedronki po kilkaset złotych. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-09-04T15:34:37+02:00
13:48
Wednesday – kiedy premiera 3. sezonu? Co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-09-04T13:48:55+02:00
13:45
Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater
Aktualizacja: 2025-09-04T13:45:31+02:00
12:17
Ten serial Netfliksa ściska w żołądku i pozostawia ze łzami. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-04T12:17:05+02:00
9:59
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:20+02:00
9:26
Spin-off The Office jest lepszy od oryginału? Nie ma wątpliwości
Aktualizacja: 2025-09-04T09:26:50+02:00
20:12
Wielki marsz Stephena Kinga w prawdziwym życiu. Widzowie nie mogli się zatrzymać
Aktualizacja: 2025-09-03T20:12:00+02:00
20:04
To najbardziej intensywny thriller tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:34+02:00
18:06
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:06:53+02:00
16:31
Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?
Aktualizacja: 2025-09-03T16:31:00+02:00
15:50
Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji
Aktualizacja: 2025-09-03T15:50:53+02:00
14:41
Widziałam serial TVP, który miał być następcą Rancza
Aktualizacja: 2025-09-03T14:41:04+02:00
14:13
Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-03T14:13:37+02:00
13:06
Co prezydent Andrzej Duda robi na emeryturze? Zostaje Youtuberem
Aktualizacja: 2025-09-03T13:06:22+02:00
11:30
Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game
Aktualizacja: 2025-09-03T11:30:24+02:00
10:43
Moi synowie - recenzja. Wspaniałe kino o miłości
Aktualizacja: 2025-09-03T10:43:25+02:00
9:33
Czego nauczyła nas Wednesday? Recenzja finału 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-03T09:33:43+02:00
9:27
To: Witajcie w Derry zmierza do HBO Max. Nie odwracaj się, premiera tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-09-03T09:27:59+02:00
20:05
Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:05:32+02:00
19:15
Black Sails (Czarne Żagle) – gdzie obejrzeć serial piracki?
Aktualizacja: 2025-09-02T19:15:04+02:00
18:26
Program The Floor wrócił. Jak wypada nowy sezon?
Aktualizacja: 2025-09-02T18:26:42+02:00
15:16
Użytkownicy Prime Video w jeden dzień zakochali się w nowym serialu
Aktualizacja: 2025-09-02T15:16:19+02:00
12:25
Widzowie ocenili nowych Milionerów. Martwi ich jedna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-02T12:25:00+02:00
12:00
Sprawdziłem, czy hiszpański kryminał Netfliksa jest tak dobry, jak mówią
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:00+02:00
11:30
Użytkownicy Netfliksa rzucili się na jeden z najgorszych filmów dekady
Aktualizacja: 2025-09-02T11:30:00+02:00
11:09
Nadciąga nowy polski serial od SkyShowtime - i zapowiada się świetnie. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-09-02T11:09:32+02:00
10:15
Użytkownicy Netfliksa nienawidzą tego thrillera, ale nie mogą się od niego oderwać
Aktualizacja: 2025-09-02T10:15:00+02:00
9:55
Piekło zamarzło. Dwayne Johnson idzie po Oscara, widzowie przecierają oczy ze zdumienia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:55:39+02:00
8:46
To sci-fi widzowie nazywają najlepszym serialem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-02T08:46:08+02:00
20:22
Nowa wersja kultowego filmu dla dorosłych rozpaliła użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-01T20:22:00+02:00
19:12
Tęskniłem za takimi komediami. Ten film to ubaw po pachy
Aktualizacja: 2025-09-01T19:12:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA