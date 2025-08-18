Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz

Ładowanie...

Pod koniec zeszłego roku poinformowano, że CANAL+ nabył wyłączne prawa do transmisji wszystkich spotkań Premier League na terenie Polski w sezonach 2025/26, 2026/27 i 2027/28. Serwis przejął piłkarskie rozgrywki w ramach Ligi Angielskiej od platformy Viaplay, która w czerwcu bieżącego roku wycofała się z rynku polskiego. Oznacza to, że od tego momentu subskrybenci CANAL+ mogą oglądać już nie tylko spotkania w ramach LaLigi, Serie A czy Ekstraklasy, ale również Premier League.

Rozpoczęcie sezonu to świetna okazja, by zaopatrzyć się w subskrypcję serwisu CANAL+. Oprócz sportowych rozgrywek można otrzymać również dostęp do genialnych filmów i seriali spod szyldu serwisu.

Premier League: mecze 2025/26. Gdzie oglądać? Terminarz

W kolejnych sezonach na antenach CANAL+ i w aplikacji CANAL+ transmitowanych będzie wszystkie 380 spotkań. Meczom towarzyszył będzie profesjonalny komentarz, a w studio rozgrywki analizować będą wyłącznie piłkarscy eksperci. Dodatkowo kibice będą mogli zobaczyć również wywiady z trenerami i zawodnikami, relacje zza kulis oraz programy dedykowane.

Terminarz Premier League na sezon 2025/26 obejmuje 38 kolejek i potrwa od 15 sierpnia 2025 roku do 24 maja 2026 roku. Sezon rozpoczął się meczem 15 sierpnia, w którym Liverpool zagrał z Bournemouth. The Reds odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, pokonując swoich rywali 4:2. Dla Liverpoolu celne strzały oddali Hugo Ekitiké, Cody Gakpo, Federico Chiesa i, w doliczonym czasie, Mohamed Salah. Honorowe dwie bramki dla Bournemouth strzelił natomiast Antoine Semenyo.

16 sierpnia zmierzyli się ze sobą: Aston Villa i Newcastle (0:0), Brighton i Fulham (1:1), Sunderland i West Ham (3:0), Tottenham i Burnley (3:0) oraz Wolves i Manchester City (0:4). Dzień później można było obejrzeć mecze: Chelsea i Crystal Palace (0:0), Nottingham Forest i Brentford (3:1) oraz Manchesteru United i Arsenalu (0:1). Dziś, 18 sierpnia, zmierzą się ze sobą Leeds United i Everton.

Jeśli chodzi o tabelę, obecnie na szczycie znalazł się Manchester City. Tuż za nim uplasowały się takie drużyny jak Sunderland, Tottenham, Liverpool oraz Nottingham.

Anna Bortniak 18.08.2025 15:55

