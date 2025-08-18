REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz

Wystartowały rozgrywki w ramach Premier League, które od nowego sezonu będą emitowane w serwisie CANAL+. Oznacza to, że subskrybenci bedą mieli dostęp do pełnej oferty najważniejszych meczy sezonu 2025/26 - platforma transmituje rownież hiszpańską LaLigę, włoską Serie A, Ligę Mistrzów czy Ekstraklasę.

Anna Bortniak
premier league 25 26 gdzie ogladac
REKLAMA

Pod koniec zeszłego roku poinformowano, że CANAL+ nabył wyłączne prawa do transmisji wszystkich spotkań Premier League na terenie Polski w sezonach 2025/26, 2026/27 i 2027/28. Serwis przejął piłkarskie rozgrywki w ramach Ligi Angielskiej od platformy Viaplay, która w czerwcu bieżącego roku wycofała się z rynku polskiego. Oznacza to, że od tego momentu subskrybenci CANAL+ mogą oglądać już nie tylko spotkania w ramach LaLigi, Serie A czy Ekstraklasy, ale również Premier League.

Rozpoczęcie sezonu to świetna okazja, by zaopatrzyć się w subskrypcję serwisu CANAL+. Oprócz sportowych rozgrywek można otrzymać również dostęp do genialnych filmów i seriali spod szyldu serwisu.

REKLAMA
Oglądaj Premier League w CANAL+
CANAL+
Premier League
CANAL+

Premier League: mecze 2025/26. Gdzie oglądać? Terminarz

W kolejnych sezonach na antenach CANAL+ i w aplikacji CANAL+ transmitowanych będzie wszystkie 380 spotkań. Meczom towarzyszył będzie profesjonalny komentarz, a w studio rozgrywki analizować będą wyłącznie piłkarscy eksperci. Dodatkowo kibice będą mogli zobaczyć również wywiady z trenerami i zawodnikami, relacje zza kulis oraz programy dedykowane.

Terminarz Premier League na sezon 2025/26 obejmuje 38 kolejek i potrwa od 15 sierpnia 2025 roku do 24 maja 2026 roku. Sezon rozpoczął się meczem 15 sierpnia, w którym Liverpool zagrał z Bournemouth. The Reds odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, pokonując swoich rywali 4:2. Dla Liverpoolu celne strzały oddali Hugo Ekitiké, Cody Gakpo, Federico Chiesa i, w doliczonym czasie, Mohamed Salah. Honorowe dwie bramki dla Bournemouth strzelił natomiast Antoine Semenyo.

16 sierpnia zmierzyli się ze sobą: Aston Villa i Newcastle (0:0), Brighton i Fulham (1:1), Sunderland i West Ham (3:0), Tottenham i Burnley (3:0) oraz Wolves i Manchester City (0:4). Dzień później można było obejrzeć mecze: Chelsea i Crystal Palace (0:0), Nottingham Forest i Brentford (3:1) oraz Manchesteru United i Arsenalu (0:1). Dziś, 18 sierpnia, zmierzą się ze sobą Leeds United i Everton.

Jeśli chodzi o tabelę, obecnie na szczycie znalazł się Manchester City. Tuż za nim uplasowały się takie drużyny jak Sunderland, Tottenham, Liverpool oraz Nottingham.

REKLAMA

O CANAL+ czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
18.08.2025 15:55
Tagi: Piłka nożnaSport
Najnowsze
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
11:42
Na Prime Video obejrzycie film o człowieku, który zmienił bieg historii muzyki
Aktualizacja: 2025-08-17T11:42:00+02:00
11:01
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób
Aktualizacja: 2025-08-17T11:01:00+02:00
9:58
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?
Aktualizacja: 2025-08-17T09:58:24+02:00
9:57
Genialny reżyser i wybitna obsada dają film 10/10. Włączcie HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-17T09:57:00+02:00
9:01
Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-17T09:01:00+02:00
7:18
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-08-17T07:18:00+02:00
14:42
Nikt 2 - recenzja. Bob Odenkirk kopie tyłki, komu trzeba
Aktualizacja: 2025-08-16T14:42:01+02:00
12:19
To nie jest serial do obiadu, ale dla niego można ominąć posiłek. Jest w HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-16T12:19:00+02:00
12:04
Quentin Tarantino ujawnił, dlaczego porzucił swój ostatni film. Scenariusz był już gotowy
Aktualizacja: 2025-08-16T12:04:36+02:00
11:05
Takiego letniaczka było mi trzeba. Film z Disney+ to czysta przyjemność
Aktualizacja: 2025-08-16T11:05:00+02:00
10:52
Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia
Aktualizacja: 2025-08-16T10:52:38+02:00
10:31
Na Disney+ szaleje nowa odsłona genialnej serii sci-fi. Teraz tylko czekać na crossover
Aktualizacja: 2025-08-16T10:31:00+02:00
8:33
Bzdurne fantasy podbija Prime Video. Wciąż lepiej niż ten nowy ochłap
Aktualizacja: 2025-08-16T08:33:00+02:00
7:33
DC Filmy, plany 2026 - lista filmów i seriali, na które czekamy
Aktualizacja: 2025-08-16T07:33:00+02:00
4:33
Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?
Aktualizacja: 2025-08-16T04:33:00+02:00
22:17
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-15T22:17:43+02:00
15:10
Aż 2 fenomenalne filmy science fiction już jutro wlecą na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-15T15:10:00+02:00
12:09
Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie
Aktualizacja: 2025-08-15T12:09:00+02:00
11:35
Czy serial Zagubieni przetrwał próbę czasu? Dopiero w 2025 doceniłem zakończenie Lost
Aktualizacja: 2025-08-15T11:35:09+02:00
11:13
Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci
Aktualizacja: 2025-08-15T11:13:00+02:00
10:24
Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5
Aktualizacja: 2025-08-15T10:24:00+02:00
9:01
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-08-15T09:01:00+02:00
8:01
7 świeżych filmów, które warto obejrzeć w długi weekend
Aktualizacja: 2025-08-15T08:01:00+02:00
17:55
Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro
Aktualizacja: 2025-08-14T17:55:12+02:00
16:53
Film Thunderbolts wreszcie trafi na Disney+. Kiedy będzie dostępny?
Aktualizacja: 2025-08-14T16:53:29+02:00
16:05
Netflix wrzucił chory film od twórcy Atomówek. Ledwo wytrzymałem do końca
Aktualizacja: 2025-08-14T16:05:19+02:00
15:00
Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości
Aktualizacja: 2025-08-14T15:00:12+02:00
13:25
Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry
Aktualizacja: 2025-08-14T13:25:44+02:00
12:05
Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy
Aktualizacja: 2025-08-14T12:05:49+02:00
10:23
Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson
Aktualizacja: 2025-08-14T10:23:01+02:00
9:27
Priscilla Presley w ogniu oskarżeń. Miała wykorzystać śmierć córki, by odzyskać majątek
Aktualizacja: 2025-08-14T09:27:34+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA