Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu

Chyba żadna animacja nie wzbudza w najmłodszych takiego zachwytu, jak właśnie "Psi Patrol". Serial dla dzieci skupia się na przygodach dziesięcioletniego chłopca Rydera, który przewodzi załodze psów poszukiwawczych i ratowniczych wchodzących w skład Psiego Patrolu. Marshall, Chase, Rocky, Zuma, Rubble i Skye dzięki swoim umiejętnościom reprezentują poszczególne zawody służb ratowniczych, takie jak strażak, pilot czy policjant, co pozwala im chronić społeczność Adventure Bay. Psiaki mieszkają w budach, które na potrzeby misji przekształcane są w Pup Mobile, a ich specjalne plecaki zawierają narzędzia związane z ich zawodem.

Amerykański serial, który zadebiutował na małych ekranach w 2013 roku, niemal od razu stał się hitem i prędko dołączyły do niego również pełnometrażowe produkcje. Obecnie w uniwersum "Psiego Patrolu" znajduje się 11 sezonów serialu oraz 5 filmów, a już niebawem świat szczeniaków-ratowników powiększy się o jeszcze jedną produkcję.

Psi Patrol: The Dino Movie - kiedy premiera?

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia na temat nowego filmu z serii "Psi Patrol" o oryginalnym tytule "PAW Patrol: The Dino Movie". Początkowo produkcja od wytwórni wytwórni Paramount, Spin Master Entertainment i Nickelodeon miała zadebiutować 24 lipca 2026 roku, jednak ostatecznie data premiery została przesunięta na 14 sierpnia 2026 roku, co oznacza, że zadebiutuje na ekranach 3 tygodnie później, niż planowano.

Jest to dla filmu o tyle dobra informacja, że nie będzie musiał konkurować z żadną inną większą premierą. Przypomnijmy, że pierwotnie nowy film z serii "Psi Patrol" miał pojawić się w tym samym miesiącu co nowe "Martwe zło" (o podtytule "Evil Dead Burn") oraz "Spider-Man: Brand New Day". W związku z tym, że data premiery została zmieniona, produkcją ma szansę zainteresować się większa grupa widzów.

W nowym filmie z serii "Psi Patrol" mali bohaterowie po ogromnej burzy trafiają na tajemniczą wyspę dinozaurów. Tam spotykają Rexa, szczeniaka, który został uwięziony w dzikiej dżungli. Tymczasem Humdinger wskutek swojej lekkomyślności powoduje wybuch wulkanu, co doprowadzi do tego, że ekipa Psiego Patrolu stanie przed największą jak dotąd misją ratunkową, która będzie polegała na uratowaniu całej wyspy.

Do tej pory w serii "Psi Patrol" pojawiły się takie filmy jak: "Psi Patrol: Kosmpieski", "Psi Patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!", "Psi Patrol: Odrzutowce na ratunek", "Psi Patrol: Film" oraz "Psi Patrol: Wielki film".

Anna Bortniak 30.08.2025 17:03

