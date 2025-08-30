REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu

Uwielbiana seria najmłodszych wraca na ekrany - "Psi Patrol" doczekał się nowego filmu. Tym razem dzielne szczeniaki z Psiego Patrolu wylądują na tajemniczej wyspie dinozaurów, gdzie staną przed największym dotychczas wyzwaniem wśród swoich wszystkich misji ratunkowych. Jest nowa data premiery.

Anna Bortniak
psi patrol film dino data premiery
REKLAMA

Chyba żadna animacja nie wzbudza w najmłodszych takiego zachwytu, jak właśnie "Psi Patrol". Serial dla dzieci skupia się na przygodach dziesięcioletniego chłopca Rydera, który przewodzi załodze psów poszukiwawczych i ratowniczych wchodzących w skład Psiego Patrolu. Marshall, Chase, Rocky, Zuma, Rubble i Skye dzięki swoim umiejętnościom reprezentują poszczególne zawody służb ratowniczych, takie jak strażak, pilot czy policjant, co pozwala im chronić społeczność Adventure Bay. Psiaki mieszkają w budach, które na potrzeby misji przekształcane są w Pup Mobile, a ich specjalne plecaki zawierają narzędzia związane z ich zawodem.

Amerykański serial, który zadebiutował na małych ekranach w 2013 roku, niemal od razu stał się hitem i prędko dołączyły do niego również pełnometrażowe produkcje. Obecnie w uniwersum "Psiego Patrolu" znajduje się 11 sezonów serialu oraz 5 filmów, a już niebawem świat szczeniaków-ratowników powiększy się o jeszcze jedną produkcję.

REKLAMA

Psi Patrol: The Dino Movie - kiedy premiera?

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia na temat nowego filmu z serii "Psi Patrol" o oryginalnym tytule "PAW Patrol: The Dino Movie". Początkowo produkcja od wytwórni wytwórni Paramount, Spin Master Entertainment i Nickelodeon miała zadebiutować 24 lipca 2026 roku, jednak ostatecznie data premiery została przesunięta na 14 sierpnia 2026 roku, co oznacza, że zadebiutuje na ekranach 3 tygodnie później, niż planowano.

Jest to dla filmu o tyle dobra informacja, że nie będzie musiał konkurować z żadną inną większą premierą. Przypomnijmy, że pierwotnie nowy film z serii "Psi Patrol" miał pojawić się w tym samym miesiącu co nowe "Martwe zło" (o podtytule "Evil Dead Burn") oraz "Spider-Man: Brand New Day". W związku z tym, że data premiery została zmieniona, produkcją ma szansę zainteresować się większa grupa widzów.

W nowym filmie z serii "Psi Patrol" mali bohaterowie po ogromnej burzy trafiają na tajemniczą wyspę dinozaurów. Tam spotykają Rexa, szczeniaka, który został uwięziony w dzikiej dżungli. Tymczasem Humdinger wskutek swojej lekkomyślności powoduje wybuch wulkanu, co doprowadzi do tego, że ekipa Psiego Patrolu stanie przed największą jak dotąd misją ratunkową, która będzie polegała na uratowaniu całej wyspy.

Do tej pory w serii "Psi Patrol" pojawiły się takie filmy jak: "Psi Patrol: Kosmpieski", "Psi Patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!", "Psi Patrol: Odrzutowce na ratunek", "Psi Patrol: Film" oraz "Psi Patrol: Wielki film".

REKLAMA

O animacjach dla dzieci czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
30.08.2025 17:03
Tagi: AnimacjeDla dziecifilmy dla dzieciPsi patrol
Najnowsze
15:40
Prime Video kasuje uwielbiany serial. Widzowie walczą o kontynuację
Aktualizacja: 2025-08-30T15:40:57+02:00
14:34
Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór
Aktualizacja: 2025-08-30T14:34:00+02:00
13:10
Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?
Aktualizacja: 2025-08-30T13:10:00+02:00
12:09
James Gunn ściąga od Disneya, ale tym razem DC nie naśladuje Marvela, tylko Star Wars
Aktualizacja: 2025-08-30T12:09:00+02:00
11:05
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-08-30T11:05:00+02:00
10:10
Tak się drwi ze sportowego nadęcia. HBO zrobiło znakomitą parodię
Aktualizacja: 2025-08-30T10:10:00+02:00
9:09
Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-30T09:09:00+02:00
8:02
Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-30T08:02:00+02:00
4:44
Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?
Aktualizacja: 2025-08-30T04:44:00+02:00
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
19:19
Ne Zha 2 - recenzja. Widzowie mają rację. Ten film to najlepsze widowisko roku
Aktualizacja: 2025-08-29T19:19:00+02:00
19:13
Ten film z influencerami był hitem w kinach. Trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-29T19:13:06+02:00
18:05
Nie dajcie się nabrać na nowy hit akcji ze Stallonem. To kit
Aktualizacja: 2025-08-29T18:05:00+02:00
16:02
Dzięki Prime Video w Polsce wreszcie obejrzymy serial, za którym widzowie tęsknią od dawna
Aktualizacja: 2025-08-29T16:02:00+02:00
15:15
Wielki hit Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Co dziwne, zaskoczył mnie pozytywnie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:15:00+02:00
14:09
Fani Ariany Grande błagają o koncerty. Członek jej zespołu ma z nich bekę
Aktualizacja: 2025-08-29T14:09:16+02:00
13:19
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym kryminał z gwiazdorską obsadą
Aktualizacja: 2025-08-29T13:19:23+02:00
11:33
Genialny serial historyczny nareszcie w VOD. Długo czekałem na ten powrót
Aktualizacja: 2025-08-29T11:33:32+02:00
10:37
Najbardziej wzruszający film Netfliksa? Bez chusteczek nie zaczynaj seansu
Aktualizacja: 2025-08-29T10:37:09+02:00
9:43
Powstanie nowy Człowiek z blizną. Głównego bohatera zagra gwiazda Marvela
Aktualizacja: 2025-08-29T09:43:40+02:00
19:11
To ja już wolę adaptacje książek z Wattpada. Prime Video przegięło w drugą stronę
Aktualizacja: 2025-08-28T19:11:00+02:00
18:32
Jak wytresować smoka: kinowy hit już na VOD
Aktualizacja: 2025-08-28T18:32:00+02:00
17:59
Suits LA nareszcie w Polsce. Czy warto obejrzeć spin-off kultowego W garniturach?
Aktualizacja: 2025-08-28T17:59:00+02:00
16:56
W Polsce wreszcie można obejrzeć serial lepszy od Gry o tron. Wpadł na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-28T16:56:09+02:00
16:15
Lista śmierci: Mroczny wilk - recenzja. Prequel serialu anty-woke przebił oryginał
Aktualizacja: 2025-08-28T16:15:00+02:00
13:44
Nowa ekranizacja Stephena Kinga naprawdę przeraziła widzów. Zbadano ich podczas seansu
Aktualizacja: 2025-08-28T13:44:00+02:00
13:32
Rossmann ma swoją grę. Zagrasz w nią w drogerii
Aktualizacja: 2025-08-28T13:32:46+02:00
13:02
Kiler 3 jednak powstanie. Nie zgadniecie, kto napisze scenariusz
Aktualizacja: 2025-08-28T13:02:15+02:00
12:40
Magdalena C. i Bogusław L. staną przed sądem za reklamowanie alkoholu
Aktualizacja: 2025-08-28T12:40:20+02:00
12:19
Emeraude Toubia i David Dastmalchian w horrorze Rosario
Aktualizacja: 2025-08-28T12:19:51+02:00
11:51
Czwartkowy Klub Zbrodni – recenzja. Netflix dostarczył kryminał, który tętni życiem
Aktualizacja: 2025-08-28T11:51:49+02:00
11:48
Najlepsze filmy romantyczne 2025. Wybieramy TOP 25 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-28T11:48:43+02:00
10:24
Prime Video broni obsady serialu "Tego lata stałam się piękna". Tyle hejtu się wylało
Aktualizacja: 2025-08-28T10:24:36+02:00
10:08
Młody aktor zagra Sylvestra Stallone’a. Jest bardzo, bardzo podobny
Aktualizacja: 2025-08-28T10:08:00+02:00
8:45
Lazarus to nowy, autorski serial Harlana Cobena. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-28T08:45:20+02:00
20:11
Reżyser Harry'ego Pottera zobaczył zdjęcia z planu serialu. Był w szoku
Aktualizacja: 2025-08-27T20:11:35+02:00
18:14
Twoja Twarz Brzmi Znajomo w 2025. Jury, prowadzący i uczestnicy
Aktualizacja: 2025-08-27T18:14:00+02:00
17:44
Netflix ujawnił datę 3. sezonu serialu Potwory. Historia Eda Geina
Aktualizacja: 2025-08-27T17:44:28+02:00
17:04
Mega zmiany w Prime Video. Kupisz tam seriale, których nikt inny nie ma
Aktualizacja: 2025-08-27T17:04:33+02:00
16:15
Musimy porozmawiać o Wojankach. To zaszło za daleko
Aktualizacja: 2025-08-27T16:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA