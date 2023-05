Po tym filmie szybko się nie pozbieracie. Polski "Rój" obejrzycie online

"Rój" rozpoczyna się od swego rodzaju inwokacji, planszy z apelem drona do ludzi, żeby poskromili w sobie pragnienie wolności. Bo to właśnie o wolności traktuje film. Przenosimy się na bezludną wyspę, na której już od 10 lat mieszka pewna rodzina - matka (Roma Gąsiorowska), ojciec (Eryk Lubos) oraz córka (Antonina Litwiniak) i syn (Adam Wojciechowski) w wieku nastoletnim. Każdy dzień zaczynają, wymieniając ideały pokroju miłości i równości oraz co się z nimi wiąże. Szybko jednak przekonamy się, że to tylko pustosłowie.



Rodzina uciekła na bezludną wyspę, aby odciąć się od cywilizacji i połączyć z naturą. Jedzą tylko to, co sami zbiorą, złowią lub upolują. Zapasy na nadchodzącą zimę mogą jednak okazać się niewystarczające, a jakby tego było mało, konflikt między ojcem i synem nabiera na sile. Nakręca się spirala żalów i wzajemnych oskarżeń, bo ten pierwszy wykazuje się autorytarnymi zapędami i boi się utracić kontrolę nad resztą. Z tego względu "Rój" okazuje się filmem survivalowym nasączonym pesymizmem "Władcy much".



