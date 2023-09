Recenzencka afera w serwisie Rotten Tomatoes. Płacono za pozytywne opinie

Jeden z krytyków zapytał Bunker 15, co jeśli film mu się naprawdę nie spodoba. W odpowiedzi otrzymał wiadomość, wedle której ma co prawda prawo napisać, co mu się żywnie podoba, ale ci "super mili recenzenci" po prostu nie publikują swoich tekstów na portalach, czy blogach, które liczą się do oceny na Rotten Tomatoes.



Część dziennikarzy przyznaje, że Bunker 15 zapłacił im za pozytywną recenzję co najmniej 50 dolarów. Rotten Tomatoes co prawda nie zezwala na podobne praktyki, ale zanim sprawa wyszła na jaw, kupieni recenzenci zdążyli już swoje teksty opublikować. Ocena "Ofelii" skoczyła na agregatorze do 62 proc. - film stał się świeży, dzięki czemu zdobył amerykańskiego dystrybutora.



Gdy Rotten Tomatoes zorientował się, co zaszło, postanowił podjąć zdecydowane kroki: usunął z portalu produkcje promowane przez Bunker 15. Firma nie widzi jednak w tym co zrobiła nic złego. "Na naszej liście dystrybucyjnej mamy tysiące dziennikarzy. Tylko garstka z nich jest częścią mechanizmu, który pozwala filmowcom i producentom zasponsorować albo zapłacić za recenzję filmu" - podkreśla założyciel Bunker 15.