REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?

"Rozdzielenie" to niewątpliwie jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat. Jego czołową postacią jest Ben Stiller, reżyser większości odcinków. Okazuje się, że 3. sezon kultowej produkcji Apple TV+ zostanie nakręcony bez jego udziału w tej roli.

Adam Kudyba
rozdzielenie rezyser 3 sezon
REKLAMA

Bena Stillera zapewne większość świata zna przede wszystkim jako aktora komediowego. Nic dziwnego, bowiem ma na koncie wiele ról w tym gatunku - zagrał tytułowego "Zoolandera", miał też swój mocny udział w "Jajach w tropikach", "Starsza pani musi zniknąć", ale również "Nocy w muzeum" czy trylogii "Poznaj...", skąd pamiętamy go jako Grega Fockera, który nieporadnie próbuje udowodnić swoją wartość teściowi. Stiller od lat trudni się również fachem reżyserskim - stał za kamerą wspomnianych "Zoolandera" i "Jaj w tropikach", ale również "Sekretnego życia Waltera Mitty". Zdaje się jednak, że jako reżyser najwięcej zyskał właśnie na "Rozdzieleniu", które z miejsca podbiło serca i umysły widzów na całym świecie (a także gremiów branżowych, które wielokrotnie nominowały ten serial do nagród).

REKLAMA

Ben Stiller nie wróci do Rozdzielenia jako reżyser

Stiller wyreżyserował większość odcinków "Rozdzielenia", jest także producentem wykonawczym, toteż nic dziwnego, że pojawiły się pytania, co do szczegółów trzeciego sezonu serialu. Choć nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery nowej odsłony, dzięki informacjom Variety wiemy jedno: Ben Stiller ustępuje z funkcji reżysera produkcji i po raz pierwszy nie stanie za kamerą żadnego z odcinków sezonu. Jednocześnie zdążył on zapewnić fanów, że nie odchodzi z serialu "w całości" i wraz z zespołem reżyserów i scenarzystów przez ostatnie miesiące pracowali nad nowymi odcinkami.

Co zatem czeka Bena Stillera jako reżysera? Jak podaje portal, Stiller postanowił pójść bardzo ciekawą drogą - ma nakręcić thriller o przetrwaniu rozgrywający się w czasach II wojny światowej. Film ma opowiedzieć historię zestrzelonego lotnika w okupowanej Francji, a także jego zaangażowanie w tamtejszy ruch oporu. To nie jedyny jego projekt - Stiller niedawno zakończył prace nad dokumentem o swoich rodzicach ("Stiller & Meara: Nothing Is Lost").

Stiller nie zapomina również o swojej karierze jako aktor - jest zaangażowany w "The Band" (muzyczny komediodramat kręcony dla HBO), a także kolejną część serii "Poznaj...", zatytułowaną "Focker-in-Law". Powróci w niej jako Greg Focker, podobnie jak reszta obsady - w tym m.in. Teri Polo, Owen Wilson, Robert de Niro i Blythe Danner. Pozostaje trzymać kciuki, że będzie dalej się rozwijał i jako aktor, i jako reżyser - na obu polach ostatnimi czasy idzie mu bardzo dobrze.

"Rozdzielenie" to produkcja, która skupia się na pracownikach korporacji Lumon Industries – Marku, Helly, Irvingu i Dylanie – którzy poddali się procedurze rozdzielenia. Ten eksperymentalny zabieg oddziela ich wspomnienia zawodowe od prywatnych, dzięki czemu bohaterowie posiadają dwie odrębne świadomości: funkcjonującego w biurze pracownika i osoby prywatnej, która żyje poza miejscem pracy. W obsadzie serialu, jak dotychczas, wystąpili m.in: Adam Scott, Britt Lower, John Turturro, Zach Cherry, Patricia Arquette, Dichen Lachman, Tramell Tillman, Jen Tullock oraz Christopher Walken.

REKLAMA

Więcej o "Rozdzieleniu" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
19.08.2025 09:31
Tagi: Apple TVben stillerRozdzielenie
Najnowsze
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
11:42
Na Prime Video obejrzycie film o człowieku, który zmienił bieg historii muzyki
Aktualizacja: 2025-08-17T11:42:00+02:00
11:01
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób
Aktualizacja: 2025-08-17T11:01:00+02:00
9:58
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?
Aktualizacja: 2025-08-17T09:58:24+02:00
9:57
Genialny reżyser i wybitna obsada dają film 10/10. Włączcie HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-17T09:57:00+02:00
9:01
Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-17T09:01:00+02:00
7:18
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-08-17T07:18:00+02:00
14:42
Nikt 2 - recenzja. Bob Odenkirk kopie tyłki, komu trzeba
Aktualizacja: 2025-08-16T14:42:01+02:00
12:19
To nie jest serial do obiadu, ale dla niego można ominąć posiłek. Jest w HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-16T12:19:00+02:00
12:04
Quentin Tarantino ujawnił, dlaczego porzucił swój ostatni film. Scenariusz był już gotowy
Aktualizacja: 2025-08-16T12:04:36+02:00
11:05
Takiego letniaczka było mi trzeba. Film z Disney+ to czysta przyjemność
Aktualizacja: 2025-08-16T11:05:00+02:00
10:52
Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia
Aktualizacja: 2025-08-16T10:52:38+02:00
10:31
Na Disney+ szaleje nowa odsłona genialnej serii sci-fi. Teraz tylko czekać na crossover
Aktualizacja: 2025-08-16T10:31:00+02:00
8:33
Bzdurne fantasy podbija Prime Video. Wciąż lepiej niż ten nowy ochłap
Aktualizacja: 2025-08-16T08:33:00+02:00
7:33
DC Filmy, plany 2026 - lista filmów i seriali, na które czekamy
Aktualizacja: 2025-08-16T07:33:00+02:00
4:33
Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?
Aktualizacja: 2025-08-16T04:33:00+02:00
22:17
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-15T22:17:43+02:00
15:10
Aż 2 fenomenalne filmy science fiction już jutro wlecą na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-15T15:10:00+02:00
12:09
Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie
Aktualizacja: 2025-08-15T12:09:00+02:00
11:35
Czy serial Zagubieni przetrwał próbę czasu? Dopiero w 2025 doceniłem zakończenie Lost
Aktualizacja: 2025-08-15T11:35:09+02:00
11:13
Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci
Aktualizacja: 2025-08-15T11:13:00+02:00
10:24
Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5
Aktualizacja: 2025-08-15T10:24:00+02:00
9:01
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-08-15T09:01:00+02:00
8:01
7 świeżych filmów, które warto obejrzeć w długi weekend
Aktualizacja: 2025-08-15T08:01:00+02:00
17:55
Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro
Aktualizacja: 2025-08-14T17:55:12+02:00
16:53
Film Thunderbolts wreszcie trafi na Disney+. Kiedy będzie dostępny?
Aktualizacja: 2025-08-14T16:53:29+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA