Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?

Bena Stillera zapewne większość świata zna przede wszystkim jako aktora komediowego. Nic dziwnego, bowiem ma na koncie wiele ról w tym gatunku - zagrał tytułowego "Zoolandera", miał też swój mocny udział w "Jajach w tropikach", "Starsza pani musi zniknąć", ale również "Nocy w muzeum" czy trylogii "Poznaj...", skąd pamiętamy go jako Grega Fockera, który nieporadnie próbuje udowodnić swoją wartość teściowi. Stiller od lat trudni się również fachem reżyserskim - stał za kamerą wspomnianych "Zoolandera" i "Jaj w tropikach", ale również "Sekretnego życia Waltera Mitty". Zdaje się jednak, że jako reżyser najwięcej zyskał właśnie na "Rozdzieleniu", które z miejsca podbiło serca i umysły widzów na całym świecie (a także gremiów branżowych, które wielokrotnie nominowały ten serial do nagród).

Ben Stiller nie wróci do Rozdzielenia jako reżyser

Stiller wyreżyserował większość odcinków "Rozdzielenia", jest także producentem wykonawczym, toteż nic dziwnego, że pojawiły się pytania, co do szczegółów trzeciego sezonu serialu. Choć nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery nowej odsłony, dzięki informacjom Variety wiemy jedno: Ben Stiller ustępuje z funkcji reżysera produkcji i po raz pierwszy nie stanie za kamerą żadnego z odcinków sezonu. Jednocześnie zdążył on zapewnić fanów, że nie odchodzi z serialu "w całości" i wraz z zespołem reżyserów i scenarzystów przez ostatnie miesiące pracowali nad nowymi odcinkami.

Co zatem czeka Bena Stillera jako reżysera? Jak podaje portal, Stiller postanowił pójść bardzo ciekawą drogą - ma nakręcić thriller o przetrwaniu rozgrywający się w czasach II wojny światowej. Film ma opowiedzieć historię zestrzelonego lotnika w okupowanej Francji, a także jego zaangażowanie w tamtejszy ruch oporu. To nie jedyny jego projekt - Stiller niedawno zakończył prace nad dokumentem o swoich rodzicach ("Stiller & Meara: Nothing Is Lost").

Stiller nie zapomina również o swojej karierze jako aktor - jest zaangażowany w "The Band" (muzyczny komediodramat kręcony dla HBO), a także kolejną część serii "Poznaj...", zatytułowaną "Focker-in-Law". Powróci w niej jako Greg Focker, podobnie jak reszta obsady - w tym m.in. Teri Polo, Owen Wilson, Robert de Niro i Blythe Danner. Pozostaje trzymać kciuki, że będzie dalej się rozwijał i jako aktor, i jako reżyser - na obu polach ostatnimi czasy idzie mu bardzo dobrze.

"Rozdzielenie" to produkcja, która skupia się na pracownikach korporacji Lumon Industries – Marku, Helly, Irvingu i Dylanie – którzy poddali się procedurze rozdzielenia. Ten eksperymentalny zabieg oddziela ich wspomnienia zawodowe od prywatnych, dzięki czemu bohaterowie posiadają dwie odrębne świadomości: funkcjonującego w biurze pracownika i osoby prywatnej, która żyje poza miejscem pracy. W obsadzie serialu, jak dotychczas, wystąpili m.in: Adam Scott, Britt Lower, John Turturro, Zach Cherry, Patricia Arquette, Dichen Lachman, Tramell Tillman, Jen Tullock oraz Christopher Walken.

Adam Kudyba 19.08.2025 09:31

