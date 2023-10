Na tym etapie chyba bym już wolał, gdyby „Gwiezdne wojny” skoczyły w czasie do przodu i pokazałyby nam odległą galaktykę na 100 lub 1000 lat po wydarzeniach z sagi. Rozwiązałoby to ręce twórcom, których kreatywność jest dzisiaj bastowana przez fakt, iż poruszają się po uniwersum, które fabularnie się zapędziło w przedziwny kozi róg i byłoby to lepszym pomysłem niż wycieczka na Peridię - bo skoro można polecieć do jednej galaktyki, to czemu nie do innych…?