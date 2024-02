Banalna historia miłosna? Nic z tych rzeczy. Ten kapitalny film obejrzysz na Netfliksie

Ta początkowo spławia go, lecz on nie daje za wygraną. Gdy bohaterka mówi, że ucieka z imprezy do domu, chłopak robi wszystko, by ją zatrzymać. Każde z nich jest inne: ona - delikatna, wycofana i nieśmiała. On - pewny siebie, elokwentny i czarujący. Chłopak nawija dziewczynie makaron na uszy, twierdząc, że zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Ona mu nie nie wierzy, lecz w pewnym momencie mięknie, przemierzając z poznanym na imprezie chłopakiem, kolejne ulice miasta - prawdopodobnie Madrytu. On doskonale wie, jakich sztuczek użyć, by przyciągnąć ją do siebie do domu. Finał tej nocy jest oczywisty, lecz następnego dnia romantyzm gdzieś pryska.