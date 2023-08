Nie ma czasu na wyjaśnienia, wsiadaj do samochodu z Liamem Neesonem. Będzie wybuchowo

To zaskakujące. To zaskakujące, że Liam Neeson przewodził greckimi bogami jako Zeus, trenował Batmana i nawet był mistrzem Jedi, a wciąż znajdują się ludzie, którzy chcą z nim zadzierać. Bo poznaliśmy go jako świetnego aktora dramatycznego, ale po sukcesie "Uprowadzonej" dał się wcisnąć w szufladkę z napisem średniobudżetowe kino akcji. W kolejnych filmach pojawia się głównie po to, aby strzelać i kopać tyłki. Nimrod Antal postanowił posadzić go za kierownicą samochodu, ale w żadnym wypadku nie igra z jego wizerunkiem ekranowego twardziela.



"Ultimatum" to remake hiszpańskiego "Nieznanego" (w dodatku drugi, w 2018 roku Niemcy wypuścili swoją wersję filmu), w którym Neeson wciela się w mieszkającego w Berlinie biznezmana. Matt Turner uważa, że cel uświęca środki, dlatego bez mrugnięcia okiem okiem okłamuje swoich klientów, aby tylko kontynuowali z nim współpracę. Przez swoją pracę nie ma zazwyczaj czasu dla rodziny, ale akurat tego dnia żona nakłania go, aby odwiózł dzieci do szkoły. Rutynowa przejażdżka przemienia się jednak w walkę o przeżycie, bo ktoś w jego samochodzie podłożył bombę.



Czytaj także: