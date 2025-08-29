REKLAMA
Ten film z influencerami był hitem w kinach. Trafi na Netfliksa

Film "100 dni do matury", w którym wystąpili influencerzy z Ekipy Friza, trafi do serwisu Netflix. Kiedy trafi do biblioteki streamingowego giganta?

Anna Bortniak
Pod koniec lutego na dużych ekranach zadebiutował długo wyczekiwany przez młodych odbiorców Ekipy Friza film "100 dni do matury". W produkcję spod szyldu Ekipy zostali zaangażowani nie tylko influencerzy z Genzie, grupy Friza - w filmie oprócz aktorów-amatorów wystąpiły również dobrze znane twarze polskiego show-biznesu, czyli Piotr Głowacki, Jacek Koman, Małgorzata Foremniak, Jowita Budnik i Radosław Krzyżowski.

100 dni do matury - kiedy premiera w serwisie Netflix?

Film "100 dni do matury" został ciepło przyjęty przez nie tylko przez fanów internetowych twórców, ale również przez krytyków - produkcja zdobyła przyzwoite oceny. Można zatem wywnioskować, że nie był to tylko skok na kasę młodych widzów, ale uczciwie nakręcony obraz dla młodzieży, która podczas seansu mogła się na niej dobrze bawić.

Produkcja z influencerami zadebiutowała na wielkich ekranach 28 lutego, a niedługo później była już dostępna w VOD. Niecałe trzy miesiące później pojawiła się w ofercie serwisu Prime Video, gdzie można było obejrzeć ją w ramach abonamentu. We wrześniu trafi do nowego domu, jakim jest Netflix - "100 dni do matury" będzie dostępny w bibliotece streamingowego giganta już 10 września.

Bohaterami "100 dni do matury" są Kapsel (Bartosz "Świeży" Laskowski) i jego paczka znajomych (Hanna "Hi Hania" Puchalska, Julita Różalska, Alan "Posti" Kowalczewski, Dominik "Kwolczi" Kwolczak), którzy przygotowują się do egzaminu dojrzałości. Kapsel wcale nie był przerażony wizją matury, aż do momentu, kiedy dotarło do niego, że po skończeniu szkoły wszyscy jego przyjaciele rozjadą się w różne strony. Chcąc jak najdłużej utrzymać swoją ekipę w całości, obmyśla plan na to, w jaki sposób podarować sobie i znajomym jeszcze jeden rok beztroskiego życia licealistów. Postanawia włamać się do Ministerstwa Edukacji, odnaleźć innowacyjny system i zmienić wyniki matur.

Zdjęcie główne: fot. 100 dni do matury.

Anna Bortniak
29.08.2025 19:13
