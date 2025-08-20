Tak wygląda 2. sezon 1670. Netflix pokazał zwiastun

Ładowanie...

1670 przebojem podbił serca i ekrany Polaków. Wszystko to przez naprawdę oryginalny humor, a także całkiem interesujący kostium historyczny. Jakby się nad tym chwilę zastanowić, to XVII wiek, a więc I Rzeczpospolita, dawno nie gościła czy to na małym, czy wielkim ekranie.

1670 – zwiastun 2. sezonu serialu Netfliksa

Obok stałej obsady na ekranie zobaczymy między innymi hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego, którego wcieli się Tomasz Schuchardt oraz urzędnika dworskiego Marcina – w tej roli Jędrzej Hycnar.

2. sezon opowie o dożynkach, które próbuje zorganizować Jan Paweł. Ma to być wielka impreza, która pozwoli mu na zdobycie popularności i chwały, a w przyszłości dochrapanie się jakiegoś ważne politycznego stanowiska. Na drodze do realizacji jego calu staną mu ambitni synowie, a także niepokorna córka i wiszący w powietrzu mezalians.

Tak 2. sezon opisuje sam Netflix:

Podczas gdy Jan Paweł skupia się na organizacji Dożynek Królewskich w Adamczysze, pozostali członkowie rodu mierzą się z własnymi wyzwaniami. Zofia próbuje stłumić swoją kobiecość, koncentrując się na powinnościach rodzinnych. Jakub i Stanisław starają się udowodnić ojcu, że zasługują na zarządzanie folwarkiem. Tymczasem umyty i bogaty Bogdan rozpoczyna poszukiwania życiowej partnerki, a Aniela i Maciej usilnie szukają sposobu, by móc być razem (…).

1670 – kiedy premiera 2. Sezonu?

Produkcja Netfliksa wraca do serwisu już 17 września. Do premiery został niecały miesiąc. 2. sezon będzie liczył 8 odcinków. Ich tytuły są już znane. Nowa seria to jednak nie koniec przygód Jana Pawła, serial wróci z 3. sezonem, co Netflix już potwierdził.

