Portal granice.pl skontaktował się z wiceprezesem do spraw handlowych Naszej Księgarni Markiem Dobrowolskim, który podkreślił, że "abonament biblioteczny", z którego czytelnicy mogli skorzystać za pośrednictwem kodów otrzymanych w bibliotekach publicznych, był również rozdawany większym podmiotom w ramach programu Benefit Systems. Skutkowało to tym, że za kilka złotych można było otrzymać dostęp do całego pakietu biblioteki Legimi, co, jak twierdzi Dobrowolski, nie zostało z Naszą Księgarnią uzgodnione. Nie był to jednak jedyny problem: