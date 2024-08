Po twórczyni "Nieobliczalnej" spodziewałam się hitu. Ten nowy thriller to potężny zawód

Na początku każdy kolejny rozdział wzbudzał we mnie apetyt na więcej - autorka potrafi umiejętnie postawić kropkę tak, by chciało się czytać dalej. Podczas lektury miałam jednak wrażenie, że trochę jestem wodzona za nos - kolejne wątki zostały sztucznie podbijane, ale nic za nimi nie szło. A kiedy już z trudem dobrnęłam do zakończenia, okazało się ono dla mnie niesatysfakcjonujące i mdłe. "Loft" zostawił mnie ostatecznie z pytaniem: to po co właściwie było to wszystko?