REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się
  3. Dramy

Oszust z Tindera aresztowany. Był ścigany listem gończym

"Oszust z Tindera" aresztowany. Shimon Hayut, znany również jako Simon Leviev, który jest bohaterem słynnego filmu dokumentalnego Netfliksa, został aresztowany na lotnisku w Gruzji. Był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu.

Anna Bortniak
oszust z tindera aresztowany lotnisko gruzja list gonczy
REKLAMA

W 2022 roku na Netfliksie zadebiutował "Oszust z Tindera", jeden z najpopularniejszych filmów dokumentalnych platformy. Opowiadał on historie kobiet, które w latach 2017-2019 zostały oszukane przez Simon Leviev - 34-letniego mężczyznę, który za pośrednictwem tytułowej aplikacji randkowej podszywał się pod syna miliardera i potentata izraelskiego mangnata diamentowego, by wyłudzić od kobiet pieniądze. Kwota wyniosła łącznie około 7,4 mln funtów.

Leviev, w rzeczywistości Shimon Hayut, zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że fortuny dorobił się dzięki bitcoinom. Jego tłumaczenia mu jednak nie pomogły - w 2019 roku fałszywy bogacz został skazany za cztery zarzuty oszustwa, fałszerstwa i kradzieży po aresztowaniu na łączną karę 15 miesięcy więzienia. Oskarżony musiał również zapłacić 35 tys. funtów odszkodowania ofiarom oraz grzywny w wysokości 4,6 tys. funtów za posiadanie fałszywego paszportu.

REKLAMA

Oszust z Tindera zatrzymany i aresztowany na lotnisku w Gruzji

To najwyraźniej nie koniec problemów z prawem Shimona Hayuta. Jak podaje The Guardian, mężczyzna, który był ścigany na podstawie czerwonej noty Interpolu, został zatrzymany. Hayuta aresztowano na lotnisku w Gruzji niedługo po tym, gdy przyleciał na międzynarodowe lotnisko w Batumi w południowo-zachodniej części kraju.

Gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie ujawniło, które państwo wnioskowało o jego aresztowanie, a także z jakiego powodu mężczyzna został zatrzymany.

Rozmawiałem z nim dziś rano po zatrzymaniu, ale nie znamy jeszcze przyczyny. Podróżuje swobodnie po całym świecie

- ujawnił prawnik Hayuta.

Niedawno na Netfliksie zadebiutował thriller dokumentalny, który nawiązuje do popularnego "Oszusta z Tindera". Produkcja koncentruje się na Cecilie Fjellhøy, jednej z ofiar Hayuta, która wraz z detektywką Brianne Joseph prowadzi dochodzenia, by pomóc innym kobietom w walce z przestępcami matrymonialnymi. Wcześniej padła ofiarą oszustwa Leviev, który zapewnił jej lot prywatnym samolotem z Londynu do Bułgarii, gdzie zorganizował randkę. Mężczyzna wyłudził od niej ponad 270 tys. dol.

REKLAMA

O "Oszuście z Tindera" czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
16.09.2025 09:19
Tagi: Oszust z Tindera
Najnowsze
8:53
Terminator obiecał, że wróci i rzeczywiście wraca. A z nim słynny reżyser
Aktualizacja: 2025-09-16T08:53:30+02:00
19:53
Drelich to serial z potencjałem. Oby TVP nie zmarnowała tej szansy
Aktualizacja: 2025-09-15T19:53:07+02:00
18:15
Widzowie odkrywają najlepszy feel good movie na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-15T18:15:00+02:00
16:15
Użytkownicy Prime Video zarywają nocki dla nowego dreszczowca
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:00+02:00
16:14
Promocja Disney+. Przez 3 miesiące płacisz 9,99 zł. Co obejrzeć w tym czasie?
Aktualizacja: 2025-09-15T16:14:04+02:00
15:21
Użytkownicy Netfliksa dawno nie widzieli tak kiczowatego romcomu. Są zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-15T15:21:00+02:00
15:11
Polski kandydat do Oscara wybrany. To on zawalczy o statuetkę
Aktualizacja: 2025-09-15T15:11:39+02:00
14:33
Wojenny serial CANAL+ powstał w oparciu o komiks. To nowość serwisu
Aktualizacja: 2025-09-15T14:33:33+02:00
14:13
Toy Story zaczęło się, gdy byłem dzieckiem, skończy się, jak będę starcem
Aktualizacja: 2025-09-15T14:13:00+02:00
13:40
Uwielbiany i bardzo niegrzeczny serial wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-15T13:40:33+02:00
12:55
Eurowizja 2026 zagrożona - kraje zapowiadają bojkot. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-09-15T12:55:23+02:00
12:51
Co z Batmanem 2? Matt Reeves ma dla was zaskakujące informacje
Aktualizacja: 2025-09-15T12:51:48+02:00
11:13
Rolnik (znowu) szuka żony. To może być najlepsza edycja ze wszystkich
Aktualizacja: 2025-09-15T11:13:11+02:00
9:37
Najmłodszy zwycięzca Emmy. Kim jest Owen Cooper?
Aktualizacja: 2025-09-15T09:37:34+02:00
9:23
The Pitt: spadkobierca Ostrego dyżuru rozbił bank. Co wiemy o 2. sezonie?
Aktualizacja: 2025-09-15T09:23:50+02:00
8:11
Emmy 2025 rozdane. Najlepsze seriale docenione, ale zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-09-15T08:11:12+02:00
23:04
Po latach obejrzałam Taniec z gwiazdami. Uśmiech nie schodził mi z twarzy
Aktualizacja: 2025-09-14T23:04:37+02:00
13:37
Najlepsze komedie na Prime Video. TOP 15 filmów
Aktualizacja: 2025-09-14T13:37:00+02:00
11:40
Na Disney+ obejrzycie thriller ze wspaniałą rolą Marcina Dorocińskiego
Aktualizacja: 2025-09-14T11:40:00+02:00
11:09
Możecie tego nie pamiętać, ale oni naprawdę brali udział w Tańcu z Gwiazdami
Aktualizacja: 2025-09-14T11:09:00+02:00
10:02
Cokolwiek by Netflix nie wrzucił i tak będziecie oglądać ten serial. To polski fenomen
Aktualizacja: 2025-09-14T10:02:00+02:00
9:59
Netflix ujawnił datę premiery 4. sezonu Wiedźmina. Oj, źle to wygląda
Aktualizacja: 2025-09-14T09:59:50+02:00
9:05
Twoja Twarz Brzmi Znajomo: TOP 10 najlepszych uczestników
Aktualizacja: 2025-09-14T09:05:00+02:00
8:01
Strzeżcie się nowego thrillera Netfliksa. Można zanudzić się na śmierć
Aktualizacja: 2025-09-14T08:01:00+02:00
17:02
Teściowie 3 - recenzja filmu. Powrót do formy czy katastrofa?
Aktualizacja: 2025-09-13T17:02:49+02:00
16:45
Książki kryminalne. Zapowiedzi na jesień 2025. Co warto przeczytać?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:45:00+02:00
14:51
Najlepsze polskie filmy w serwisie Netflix. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-09-13T14:51:49+02:00
12:51
Nowa perełka fantasy nareszcie w streamingu. Najlepsza opcja na wspólny rodzinny seans
Aktualizacja: 2025-09-13T12:51:05+02:00
11:02
Na VOD obejrzysz mocarny film akcji z Liamem Neesonem, którego sequel podbija Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-13T11:02:00+02:00
9:19
Użytkownicy Prime Video od razu pokochali szalony dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-09-13T09:19:00+02:00
8:12
Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają
Aktualizacja: 2025-09-13T08:12:00+02:00
6:01
Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-13T06:01:00+02:00
19:16
Typowa nowość Netfliksa: koncept wspaniały, tylko film słaby
Aktualizacja: 2025-09-12T19:16:00+02:00
18:11
Fenomen Marcina Dorocińskiego. Ten aktor umie zagrać wszystko
Aktualizacja: 2025-09-12T18:11:00+02:00
17:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy
Aktualizacja: 2025-09-12T17:15:00+02:00
14:40
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą
Aktualizacja: 2025-09-12T14:40:39+02:00
13:19
Najlepszy polski serial ostatnich lat wrócił z 2. sezonem. Jeszcze mocniejszym
Aktualizacja: 2025-09-12T13:19:58+02:00
12:16
Nowy horror został najlepiej ocenianą adaptacją Stephena Kinga w historii
Aktualizacja: 2025-09-12T12:16:08+02:00
11:04
5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-12T11:04:44+02:00
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA