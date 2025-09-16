Oszust z Tindera aresztowany. Był ścigany listem gończym

Ładowanie...

W 2022 roku na Netfliksie zadebiutował "Oszust z Tindera", jeden z najpopularniejszych filmów dokumentalnych platformy. Opowiadał on historie kobiet, które w latach 2017-2019 zostały oszukane przez Simon Leviev - 34-letniego mężczyznę, który za pośrednictwem tytułowej aplikacji randkowej podszywał się pod syna miliardera i potentata izraelskiego mangnata diamentowego, by wyłudzić od kobiet pieniądze. Kwota wyniosła łącznie około 7,4 mln funtów.

Leviev, w rzeczywistości Shimon Hayut, zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że fortuny dorobił się dzięki bitcoinom. Jego tłumaczenia mu jednak nie pomogły - w 2019 roku fałszywy bogacz został skazany za cztery zarzuty oszustwa, fałszerstwa i kradzieży po aresztowaniu na łączną karę 15 miesięcy więzienia. Oskarżony musiał również zapłacić 35 tys. funtów odszkodowania ofiarom oraz grzywny w wysokości 4,6 tys. funtów za posiadanie fałszywego paszportu.

Oszust z Tindera zatrzymany i aresztowany na lotnisku w Gruzji

To najwyraźniej nie koniec problemów z prawem Shimona Hayuta. Jak podaje The Guardian, mężczyzna, który był ścigany na podstawie czerwonej noty Interpolu, został zatrzymany. Hayuta aresztowano na lotnisku w Gruzji niedługo po tym, gdy przyleciał na międzynarodowe lotnisko w Batumi w południowo-zachodniej części kraju.

Gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie ujawniło, które państwo wnioskowało o jego aresztowanie, a także z jakiego powodu mężczyzna został zatrzymany.

Rozmawiałem z nim dziś rano po zatrzymaniu, ale nie znamy jeszcze przyczyny. Podróżuje swobodnie po całym świecie - ujawnił prawnik Hayuta.

Niedawno na Netfliksie zadebiutował thriller dokumentalny, który nawiązuje do popularnego "Oszusta z Tindera". Produkcja koncentruje się na Cecilie Fjellhøy, jednej z ofiar Hayuta, która wraz z detektywką Brianne Joseph prowadzi dochodzenia, by pomóc innym kobietom w walce z przestępcami matrymonialnymi. Wcześniej padła ofiarą oszustwa Leviev, który zapewnił jej lot prywatnym samolotem z Londynu do Bułgarii, gdzie zorganizował randkę. Mężczyzna wyłudził od niej ponad 270 tys. dol.

Anna Bortniak 16.09.2025 09:19

