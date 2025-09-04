Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat

Ładowanie...

Marka Armani opublikowała na Instagramie wpis, w którym poinformowała, że 4 września odszedł Giorgio Armani, wybitny włoski projektant mody, miliarder i założyciel marki Giorgio Armani. Archetyp włoskiego stylu i elegancji odszedł w wieku 91 lat po hospitalizacji w czerwcu 2025 roku. Przez problemy zdrowotne po raz pierwszy w swojej karierze nie pojawił się na pokazach mody w Mediolanie i Paryżu.

Giorgio Armani nie żyje. Projektant mody miał 91 lat

W pożegnalnych postach na Instagramie, które zostały opublikowane po włosku i po angielsku, marka Giorgio Armani pożegnała swojego założyciela:

Il Signor Armani, jak zawsze z szacunkiem i podziwem nazywali go pracownicy i współpracownicy, odszedł spokojnie, otoczony bliskimi. Niestrudzony do końca, pracował do ostatnich dni, poświęcając się firmie, kolekcjom oraz licznym bieżącym i przyszłym projektom. Przez lata Giorgio Armani stworzył wizję, która obejmowała modę w każdym aspekcie życia, przewidując nowe czasy z niezwykłą jasnością i pragmatyzmem. Kierowała nim nieustająca ciekawość i głęboka dbałość o teraźniejszość i ludzi. W trakcie tej drogi nawiązał otwarty dialog z opinią publiczną, stając się postacią uwielbianą i szanowaną za umiejętność nawiązywania kontaktu z każdym. Zawsze świadomy potrzeb społeczności, działał aktywnie na wielu frontach, szczególnie wspierając swój ukochany Mediolan.

W dalszej części wypowiedzi zapewniono, że rodzina i pracownicy będą kontynuować rozwój marki z poszanowaniem wartości, jakimi kierował się Armani. Jedną z najważniejszych była dla niego niezależność.

Poinformowano również, że od soboty, 6 września, do niedzieli, 7 września, między godziną 9:00 a 18:00 w Mediolanie, przy Via Bergognone 59, w budynku Armani/Teatro będzie można pożegnać zmarłego. W samym pogrzebie będą mogli wziąć udział wyłącznie najbliżsi.

Anna Bortniak 04.09.2025 16:57

