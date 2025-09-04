Ludzie sprzedają cynamonki z Biedronki po kilkaset złotych. O co chodzi?

Ładowanie...

Jeśli chodzi o rzeczy określane mianem "viralowych", to można być pewnym, że szybko znikną ze sklepowych półek. A jeszcze bardziej niż pewne jest to, że prędko będzie można odnaleźć je na Vinted. Nie jest to jednak do końca dobra wiadomość dla tych, którzy marzą o tym, by zakupić dany przedmiot - trzeba bowiem liczyć się z tym, że jego cena na platformie będzie znacznie wyższa, niż cena sklepowa. W przypadku cynamonek z Biedronki to już jednak gruba przesada.

Viralowe cynamonki z Biedronki trafiły Vinted. Użytkowniczki sprzedają je za kilkaset złotych

Niedawno w sieci sklepów Biedronka pojawiła się kolekcja maskotek w kształcie jedzenia. Jesienne wzory obejmują: croissanta, ciastko z kawałkami czekolady, jajko, tosta oraz cynamonkę. Na punkcie tego ostatniego przedmiotu internet po prostu oszalał, a pluszową słodkość okrzyknięto mianem viralowej. Nietrudno było przewidzieć, co wydarzy się dalej.

Maskotki w kształcie jedzenia prędko pojawiły się na Vinted, czyli platformie do kupowania rzeczy z drugiej ręki. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że użytkowniczki postanowiły znacznie zawyżyć ich cenę - podczas gdy w Biedronce zabawki kosztują 24,99 zł, na Vinted można znaleźć je od 200 zł w górę. Jedna z osób napisała w swoim ogłoszeniu, że ma takich cynamonek jeszcze 12.

Cynamonki z Biedronki na Vinted

Obok jesiennej kolekcji maskotek klienci Biedronki wciąż mogą zdobywać pluszaki z Gangu Biedroniaków. Jest to kolejna akcja sklepu, która prowadzona jest od 2016 roku. Pierwszym Gangiem były słynne Świeżaki, a 4 lata później klienci Biedronki za zebrane naklejki mogli zgarnąć Fajniaki. Rok później maskotki wróciły pod postacią Swojaków, po czym akcja Biedronki zniknęła na 3 lata, by wrócić w 2024 roku - w tamtym czasie można było wymienić naklejki za Produkciaki.

W ramach tegorocznej akcji, która trwa do 15 listopada, można zgarnąć pluszaki z serii Gang Biedroniaków. Tym razem maskotki przedstawiają obiekty mające związek ze sklepami Biedronki. Wśród nich znajdują się m.in. Kasa Kasia, Ciężarówka Czesia, Skaner Sylwek czy Paragon Piotr.

Anna Bortniak 04.09.2025 15:34

