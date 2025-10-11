Uwielbiany dreszczowiec skasowany. Zaskakująca decyzja twórców
To koniec "Yellowjackets". Twórcy uwielbianego dreszczowca zapowiedzieli, że 4. sezon produkcji będzie tym ostatnim.
Serial "Yellowjackets" to jeden z najlepiej ocenianych horrorów, który cieszył się ogromną popularnością i wysoką oglądalnością. Produkcja, która zadebiutowała w połowie listopada 2021 roku, jest drugim najdłużej emitowanym serialem fabularnym spod szyldu Showtime. Mimo sympatii widzów i świetnych wyników, Ashley Lyle i Bart Nickerson, twórcy i producenci wykonawczy "Yellowjackets" podjęli zaskakującą decyzję w związku z kontynuacją produkcji, a raczej jej brakiem.
To koniec Yellowjackets. 4. sezon będzie tym ostatnim
Nadchodzący 4. sezon serialu "Yellowjackets", który w Polsce można oglądać za pośrednictwem CANAL+, będzie tym ostatnim. Lyle i Nickerson ogłosili to w mediach społecznościowych w piątek.
Po trzech niesamowitych sezonach i wielu przemyśleniach z radością ogłaszamy, że w tym czwartym i ostatnim sezonie doprowadzimy historię "Yellowjackets" do jej zaskakującego finału. Zawsze wiedzieliśmy, że nadejdzie moment, w którym historia da nam znać, że chce się zakończyć, i wierzymy, że naszym obowiązkiem jest jej słuchać
- napisali.
W dalszej części podziękowali ekipie serialu:
Opowiedzenie tej emocjonalnej, dzikiej i głęboko ludzkiej historii było dla nas niezwykle znaczącym doświadczeniem i prawdziwym zaszczytem. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wspaniałej obsadzie, ekipie i scenarzystom, którzy odważnie wyruszyli z nami w tę podróż, aby ją ożywić. Przede wszystkim chcemy podziękować fanom, którzy towarzyszyli nam w każdej chwili, tajemnicy i posiłku - Hive bez Was jest niczym! Nie możemy się doczekać, aby podzielić się z Wami ostatnim rozdziałem i mamy nadzieję, że uznacie go za… pyszny.
Scenariusz do nowego sezonu jest już w trakcie realizacji. Produkcja ma rozpocząć się w 2026 roku, a debiut na Paramount+ i Showtime odbędzie się jeszcze w tym samym roku. Data premiery w serwisach streamingowych dostępnych w Polsce nie jest jeszcze znana (poprzednie sezony są dostępne w CANAL+). Lyle i Nickerson, którzy podobno mają już pomysł na wielki finał serialu, nadal będą pełnić funkcję producentów wykonawczych i showrunnerów.
"Yellowjackets" skupia się na dziewczęcej drużynie futbolowej, która wskutek katastrofy samolotowej musi przeżyć w odległej północnej dziczy Ontario. Po 25 latach od tragicznych wydarzeń bohaterki musiały raz jeszcze stawić czoła mrocznym wydarzeniom z przeszłości.
