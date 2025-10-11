REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Uwielbiany dreszczowiec skasowany. Zaskakująca decyzja twórców

To koniec "Yellowjackets". Twórcy uwielbianego dreszczowca zapowiedzieli, że 4. sezon produkcji będzie tym ostatnim.

Anna Bortniak
yellowjackets 4 sezon ostatni koniec horror
REKLAMA

Serial "Yellowjackets" to jeden z najlepiej ocenianych horrorów, który cieszył się ogromną popularnością i wysoką oglądalnością. Produkcja, która zadebiutowała w połowie listopada 2021 roku, jest drugim najdłużej emitowanym serialem fabularnym spod szyldu Showtime. Mimo sympatii widzów i świetnych wyników, Ashley Lyle i Bart Nickerson, twórcy i producenci wykonawczy "Yellowjackets" podjęli zaskakującą decyzję w związku z kontynuacją produkcji, a raczej jej brakiem.

REKLAMA

To koniec Yellowjackets. 4. sezon będzie tym ostatnim

Nadchodzący 4. sezon serialu "Yellowjackets", który w Polsce można oglądać za pośrednictwem CANAL+, będzie tym ostatnim. Lyle i Nickerson ogłosili to w mediach społecznościowych w piątek.

Po trzech niesamowitych sezonach i wielu przemyśleniach z radością ogłaszamy, że w tym czwartym i ostatnim sezonie doprowadzimy historię "Yellowjackets" do jej zaskakującego finału. Zawsze wiedzieliśmy, że nadejdzie moment, w którym historia da nam znać, że chce się zakończyć, i wierzymy, że naszym obowiązkiem jest jej słuchać

- napisali.

W dalszej części podziękowali ekipie serialu:

Opowiedzenie tej emocjonalnej, dzikiej i głęboko ludzkiej historii było dla nas niezwykle znaczącym doświadczeniem i prawdziwym zaszczytem. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wspaniałej obsadzie, ekipie i scenarzystom, którzy odważnie wyruszyli z nami w tę podróż, aby ją ożywić. Przede wszystkim chcemy podziękować fanom, którzy towarzyszyli nam w każdej chwili, tajemnicy i posiłku - Hive bez Was jest niczym! Nie możemy się doczekać, aby podzielić się z Wami ostatnim rozdziałem i mamy nadzieję, że uznacie go za… pyszny.

Scenariusz do nowego sezonu jest już w trakcie realizacji. Produkcja ma rozpocząć się w 2026 roku, a debiut na Paramount+ i Showtime odbędzie się jeszcze w tym samym roku. Data premiery w serwisach streamingowych dostępnych w Polsce nie jest jeszcze znana (poprzednie sezony są dostępne w CANAL+). Lyle i Nickerson, którzy podobno mają już pomysł na wielki finał serialu, nadal będą pełnić funkcję producentów wykonawczych i showrunnerów.

"Yellowjackets" skupia się na dziewczęcej drużynie futbolowej, która wskutek katastrofy samolotowej musi przeżyć w odległej północnej dziczy Ontario. Po 25 latach od tragicznych wydarzeń bohaterki musiały raz jeszcze stawić czoła mrocznym wydarzeniom z przeszłości.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
11.10.2025 15:10
Tagi: Canal+Canal+ OnlineHorrory
Najnowsze
14:11
Cała trylogia Władcy Pierścieni na Netfliksie. Fani zaraz oszaleją
Aktualizacja: 2025-10-11T14:11:00+02:00
13:54
Mistrzowski serial od Prime Video wraca. 4. sezon Niezwyciężonego z datą premiery
Aktualizacja: 2025-10-11T13:54:29+02:00
13:11
The Rock i Emily Blunt znów łączą siły. W filmie Disneya genialnie im to wyszło
Aktualizacja: 2025-10-11T13:11:00+02:00
12:01
Czy Peacemaker otrzyma 3. sezon? Złe wieści
Aktualizacja: 2025-10-11T12:01:00+02:00
10:57
W HBO Max masa nowych horrorów. Odważysz się?
Aktualizacja: 2025-10-11T10:57:28+02:00
10:15
Filmy z kina na Disney+ są fajne, ale ten kryminał - genialny. Już jest hitem
Aktualizacja: 2025-10-11T10:15:00+02:00
9:04
Polska niespodzianka od Prime Video dzielnie walczy o uwagę widzów
Aktualizacja: 2025-10-11T09:04:00+02:00
8:15
Najlepszy body horror wakacji nareszcie na VOD. Strach mnie obleciał
Aktualizacja: 2025-10-11T08:15:00+02:00
23:15
Kiedy mecz Polska-Litwa? Transmisja w TV i online
Aktualizacja: 2025-10-10T23:15:00+02:00
19:23
"Chopin, Chopin" fałszuje, Eryk Kulm ratuje. Recenzja filmu
Aktualizacja: 2025-10-10T19:23:00+02:00
19:07
Thriller z genialną obsadą już na Netfliksie. Świetne nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-10-10T19:07:40+02:00
16:01
Netflix zrobił film o Victorii Beckham. Szkoda, że nie ostrzegł widzów
Aktualizacja: 2025-10-10T16:01:00+02:00
15:55
Tron: Ares to taki film, że chce się nim przecierać oczy. Oceniam nowe sci-fi
Aktualizacja: 2025-10-10T15:55:00+02:00
14:30
Budda, loterie i 140 milionów. Nowy film pokazuje, jak działał ten przekręt
Aktualizacja: 2025-10-10T14:30:50+02:00
12:52
Do obejrzenia filmu Netfliksa przekonał mnie pies. Przygotujcie chusteczki
Aktualizacja: 2025-10-10T12:52:41+02:00
11:31
Austria grozi, że nie zorganizuje Eurowizji. Spoko, to dajcie ją nam
Aktualizacja: 2025-10-10T11:31:53+02:00
10:52
Oglądamy Gwiezdne wojny? Dziękuję, wolę planszówkę
Aktualizacja: 2025-10-10T10:52:34+02:00
9:14
Dziś finał najlepszego serialu DC. Użytkownicy HBO Max mówią o nim: GOAT
Aktualizacja: 2025-10-10T09:14:17+02:00
18:11
Jest zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. To jest nowa Gra o tron
Aktualizacja: 2025-10-09T18:11:36+02:00
16:40
Nobel literacki 2025: poznaliśmy laureata
Aktualizacja: 2025-10-09T16:40:29+02:00
16:11
Cwaniaki chcą 2 tys. za książki noblisty. Dziękuję, zaraz będą w normalnych cenach
Aktualizacja: 2025-10-09T16:11:05+02:00
13:56
Netflix dawno nie zrobił czegoś tak szalonego. Ten serial przygodowy kopie tyłki
Aktualizacja: 2025-10-09T13:56:28+02:00
13:01
Netflix pokazał mi swoje polskie nowości. Nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-09T13:01:09+02:00
12:39
Netflix z transmisją Ligi Mistrzów? To się naprawdę dzieje
Aktualizacja: 2025-10-09T12:39:45+02:00
10:55
Jest zwiastun ostatniej części hejtowanej trylogii z Ogrodnikiem. Co tu się wyrabia?
Aktualizacja: 2025-10-09T10:55:06+02:00
9:57
Historia Eda Geina: jak wiele wymyślili sobie twórcy serialu, a co wydarzyło się naprawdę?
Aktualizacja: 2025-10-09T09:57:12+02:00
9:02
Kevin Costner poleciał do Arabii Saudyjskiej błagać o pieniądze na film. Przelicytował
Aktualizacja: 2025-10-09T09:02:38+02:00
7:14
Dexter dostanie nowy sezon. Przerażająca zapowiedź
Aktualizacja: 2025-10-09T07:14:43+02:00
19:30
Genialna Morgan rozgrzeje was tej jesieni. 2. sezon wciąga jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-08T19:30:00+02:00
18:05
Prime Video zrobiło film o Szczęsnym. Nie kopie, ale dobrze się broni
Aktualizacja: 2025-10-08T18:05:52+02:00
16:32
Jeden odcinek zmienił wszystko. Widzowie HBO mówią: lepszego serialu nie ma
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:00+02:00
15:37
Stephen King obejrzał już To: Witajcie w Derry. "Przerażające"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:37:23+02:00
14:32
Mówią, że jest lepszy niż Gra o tron. Serial Prime Video wraca z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-10-08T14:32:14+02:00
12:37
Streamerka Fandy urodziła na żywo. Chcę wylogować się z tego świata
Aktualizacja: 2025-10-08T12:37:20+02:00
11:38
Oceniamy polski Prześwit. Film kupił mnie klimatem
Aktualizacja: 2025-10-08T11:38:10+02:00
10:51
Ostatni sezon Stranger Things będzie 10 razy droższy. Kwota zrzuca z krzesła
Aktualizacja: 2025-10-08T10:51:01+02:00
9:16
Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery
Aktualizacja: 2025-10-08T09:16:17+02:00
8:59
Nieżyjący Witold Pyrkosz wrócił do M jak Miłość. Nie powinniście tego robić
Aktualizacja: 2025-10-08T08:59:30+02:00
7:51
Najlepsze role Charliego Hunnama. Na Netfliksie gra Eda Geina
Aktualizacja: 2025-10-08T07:51:09+02:00
18:37
Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix
Aktualizacja: 2025-10-07T18:37:19+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA