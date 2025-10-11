REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Najlepszy body horror wakacji nareszcie na VOD. Strach mnie obleciał

Miłośnicy kina grozy mogą zaliczyć minione wakacje do bardzo udanych. W końcu dostaliśmy chwalone wszem i wobec "Oddaj ją" oraz "Zniknięcia", a do tego na ekranach kin pojawiło się "Together". Ten ostatni film właśnie trafił na VOD. Dlaczego warto go obejrzeć? To najlepszy body horror tegorocznego lata.

Rafał Christ
together horror online co obejrzeć premiera vod
REKLAMA

No dobra: konkurencja była żadna. Bo choć na ekranach kin horrorów nie brakowało, to z typowych body horrorów dostaliśmy jedynie "Together". Co nie zmienia faktu, że należy go zaliczyć do jednych z najlepszych filmów grozy tego roku. Scenarzysta i reżyser Martin Shanks sprawnie operuje tajemnicą, wzbudza niepokój i wątpliwości, a przede wszystkim - nie boi się cielesnych obrzydliwości. Dostajemy dzięki temu produkcję sprawiającą mnóstwo frajdy.

"Together" to opowieść o Millie i Timie, którzy muszą przepracować problemy w związku. Niby wszystko jest w porządku, bo właśnie kupili wymarzony dom, ale wciąż drążą ich wątpliwości, kłamstwa i niedomówienia. Droga do odbudowy relacji wiedzie przez tajemniczą jaskinię. Po niespodziewanie spędzonej w niej nocy, ciała bohaterów zaczynają ulegać transformacjom. I jakaś siła ciągle ich ku sobie pcha, co daje Shanskowi przyczynek do nasączenia opowieści czarnym jak smoła humorem.

REKLAMA

Together - body horror już na VOD

"Together" to "body horror, który lepi się emocjonalnie, tak samo jak zapada w pamięć ze względu na swoją makabrę" - stwierdzili zachwyceni krytycy. Na Rotten Tomatoes film ma bowiem aż 90 proc. pozytywnych recenzji. Wysoką jakość produkcji potwierdzają widzowie. W mediach społecznościowych nie mogą się bowiem produkcji nachwalić.

Więc... to było cholernie dzikie i absolutnie szalone na maksa! Czysty romans w klimatach body horroru z metaforami związku wszędzie porozrzucanymi! Tak, to zdecydowanie jeden z najlepszych filmów i jeden z najlepszych horrorów roku

- czytamy na X (dawny Twitter).

Ba! Powyższa opinia wydaje się wręcz zachowawcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zdarzają się użytkownicy, którzy stawiają "Together" ponad inne chwalone horrory z tego roku:

Jeśli przegapiliście "Together" w kinie, teraz we własnym domu możecie nadrobić tę zaległość i sprawdzić, czy film jest godny tych wszystkich pochwał. Produkcja trafiła właśnie na platformy VOD, gdzie możecie ją obejrzeć za dodatkową opłatą.

"TOGETHER" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
TOGETHER
Prime Video
Cineman
TOGETHER
Cineman
Polsat Box Go
TOGETHER
Polsat Box Go
REKLAMA

Więcej o horrorach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
11.10.2025 08:15
Tagi: Co obejrzeć?Horrory
Najnowsze
23:15
Kiedy mecz Polska-Litwa? Transmisja w TV i online
Aktualizacja: 2025-10-10T23:15:00+02:00
19:23
"Chopin, Chopin" fałszuje, Eryk Kulm ratuje. Recenzja filmu
Aktualizacja: 2025-10-10T19:23:00+02:00
19:07
Thriller z genialną obsadą już na Netfliksie. Świetne nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-10-10T19:07:40+02:00
16:01
Netflix zrobił film o Victorii Beckham. Szkoda, że nie ostrzegł widzów
Aktualizacja: 2025-10-10T16:01:00+02:00
15:55
Tron: Ares to taki film, że chce się nim przecierać oczy. Oceniam nowe sci-fi
Aktualizacja: 2025-10-10T15:55:00+02:00
14:30
Budda, loterie i 140 milionów. Nowy film pokazuje, jak działał ten przekręt
Aktualizacja: 2025-10-10T14:30:50+02:00
12:52
Do obejrzenia filmu Netfliksa przekonał mnie pies. Przygotujcie chusteczki
Aktualizacja: 2025-10-10T12:52:41+02:00
11:31
Austria grozi, że nie zorganizuje Eurowizji. Spoko, to dajcie ją nam
Aktualizacja: 2025-10-10T11:31:53+02:00
10:52
Oglądamy Gwiezdne wojny? Dziękuję, wolę planszówkę
Aktualizacja: 2025-10-10T10:52:34+02:00
9:14
Dziś finał najlepszego serialu DC. Użytkownicy HBO Max mówią o nim: GOAT
Aktualizacja: 2025-10-10T09:14:17+02:00
18:11
Jest zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. To jest nowa Gra o tron
Aktualizacja: 2025-10-09T18:11:36+02:00
16:40
Nobel literacki 2025: poznaliśmy laureata
Aktualizacja: 2025-10-09T16:40:29+02:00
16:11
Cwaniaki chcą 2 tys. za książki noblisty. Dziękuję, zaraz będą w normalnych cenach
Aktualizacja: 2025-10-09T16:11:05+02:00
13:56
Netflix dawno nie zrobił czegoś tak szalonego. Ten serial przygodowy kopie tyłki
Aktualizacja: 2025-10-09T13:56:28+02:00
13:01
Netflix pokazał mi swoje polskie nowości. Nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-09T13:01:09+02:00
12:39
Netflix z transmisją Ligi Mistrzów? To się naprawdę dzieje
Aktualizacja: 2025-10-09T12:39:45+02:00
10:55
Jest zwiastun ostatniej części hejtowanej trylogii z Ogrodnikiem. Co tu się wyrabia?
Aktualizacja: 2025-10-09T10:55:06+02:00
9:57
Historia Eda Geina: jak wiele wymyślili sobie twórcy serialu, a co wydarzyło się naprawdę?
Aktualizacja: 2025-10-09T09:57:12+02:00
9:02
Kevin Costner poleciał do Arabii Saudyjskiej błagać o pieniądze na film. Przelicytował
Aktualizacja: 2025-10-09T09:02:38+02:00
7:14
Dexter dostanie nowy sezon. Przerażająca zapowiedź
Aktualizacja: 2025-10-09T07:14:43+02:00
19:30
Genialna Morgan rozgrzeje was tej jesieni. 2. sezon wciąga jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-08T19:30:00+02:00
18:05
Prime Video zrobiło film o Szczęsnym. Nie kopie, ale dobrze się broni
Aktualizacja: 2025-10-08T18:05:52+02:00
16:32
Jeden odcinek zmienił wszystko. Widzowie HBO mówią: lepszego serialu nie ma
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:00+02:00
15:37
Stephen King obejrzał już To: Witajcie w Derry. "Przerażające"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:37:23+02:00
14:32
Mówią, że jest lepszy niż Gra o tron. Serial Prime Video wraca z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-10-08T14:32:14+02:00
12:37
Streamerka Fandy urodziła na żywo. Chcę wylogować się z tego świata
Aktualizacja: 2025-10-08T12:37:20+02:00
11:38
Oceniamy polski Prześwit. Film kupił mnie klimatem
Aktualizacja: 2025-10-08T11:38:10+02:00
10:51
Ostatni sezon Stranger Things będzie 10 razy droższy. Kwota zrzuca z krzesła
Aktualizacja: 2025-10-08T10:51:01+02:00
9:16
Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery
Aktualizacja: 2025-10-08T09:16:17+02:00
8:59
Nieżyjący Witold Pyrkosz wrócił do M jak Miłość. Nie powinniście tego robić
Aktualizacja: 2025-10-08T08:59:30+02:00
7:51
Najlepsze role Charliego Hunnama. Na Netfliksie gra Eda Geina
Aktualizacja: 2025-10-08T07:51:09+02:00
18:37
Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix
Aktualizacja: 2025-10-07T18:37:19+02:00
17:40
Netflix pokaz zwiastun Wiedźmina. Tam grał jakiś Cavill?
Aktualizacja: 2025-10-07T17:40:33+02:00
17:01
Ten serial ogląda się jak House of Cards. Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-07T17:01:00+02:00
16:08
Widzowie Netfliksa pokochali nowy wyciskacz łez. Numer 1 w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:08:10+02:00
15:38
Ukryta perła Disney+ wraca z 2. sezonem. Genialny serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-07T15:38:00+02:00
14:46
Twórcy "Potworów" Netfliksa bronią się przed potężną krytyką
Aktualizacja: 2025-10-07T14:46:50+02:00
13:42
Znamy ceny biletów na Open'er Festival 2026. Ile kosztują karnety?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:42:31+02:00
11:57
Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"
Aktualizacja: 2025-10-07T11:57:26+02:00
11:20
Daniel Magical zbanowany na Kicku. Dobra decyzja
Aktualizacja: 2025-10-07T11:20:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA