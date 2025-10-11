Najlepszy body horror wakacji nareszcie na VOD. Strach mnie obleciał

Ładowanie...

No dobra: konkurencja była żadna. Bo choć na ekranach kin horrorów nie brakowało, to z typowych body horrorów dostaliśmy jedynie "Together". Co nie zmienia faktu, że należy go zaliczyć do jednych z najlepszych filmów grozy tego roku. Scenarzysta i reżyser Martin Shanks sprawnie operuje tajemnicą, wzbudza niepokój i wątpliwości, a przede wszystkim - nie boi się cielesnych obrzydliwości. Dostajemy dzięki temu produkcję sprawiającą mnóstwo frajdy.



"Together" to opowieść o Millie i Timie, którzy muszą przepracować problemy w związku. Niby wszystko jest w porządku, bo właśnie kupili wymarzony dom, ale wciąż drążą ich wątpliwości, kłamstwa i niedomówienia. Droga do odbudowy relacji wiedzie przez tajemniczą jaskinię. Po niespodziewanie spędzonej w niej nocy, ciała bohaterów zaczynają ulegać transformacjom. I jakaś siła ciągle ich ku sobie pcha, co daje Shanskowi przyczynek do nasączenia opowieści czarnym jak smoła humorem.

Together - body horror już na VOD

"Together" to "body horror, który lepi się emocjonalnie, tak samo jak zapada w pamięć ze względu na swoją makabrę" - stwierdzili zachwyceni krytycy. Na Rotten Tomatoes film ma bowiem aż 90 proc. pozytywnych recenzji. Wysoką jakość produkcji potwierdzają widzowie. W mediach społecznościowych nie mogą się bowiem produkcji nachwalić.

Więc... to było cholernie dzikie i absolutnie szalone na maksa! Czysty romans w klimatach body horroru z metaforami związku wszędzie porozrzucanymi! Tak, to zdecydowanie jeden z najlepszych filmów i jeden z najlepszych horrorów roku



- czytamy na X (dawny Twitter).

Ba! Powyższa opinia wydaje się wręcz zachowawcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zdarzają się użytkownicy, którzy stawiają "Together" ponad inne chwalone horrory z tego roku:

Jeśli przegapiliście "Together" w kinie, teraz we własnym domu możecie nadrobić tę zaległość i sprawdzić, czy film jest godny tych wszystkich pochwał. Produkcja trafiła właśnie na platformy VOD, gdzie możecie ją obejrzeć za dodatkową opłatą.

