Jak miejsca z serialu Breslau wyglądają naprawdę? Sprawdziłem to

Ładowanie...

Niedawno do serwisu Disney+ zawitało "Breslau" - ośmioodcinkowy serial kryminalny rozgrywający się w tytułowym mieście. Jego głównym bohaterem jest komisarz Franz Podolsky (Tomasz Schuchardt) - prosty człowiek, dość brutalny i piekielnie bystry glina, zmagający się jednocześnie z aktywnym alkoholizmem. Wkrótce dostaje zadanie, które może uratować jego karierę - w mieście pojawia się bowiem morderca, a jego pierwszą ofiarą jest żydowski sportowiec. Podolsky musi rozwikłać sprawę - stawką jest nie tylko jego los, ale także miasta, nad którym pieczę sprawują naziści, coraz silniej cementujący swoją okrutną politykę.

REKLAMA

Breslau - kadry z serialu a rzeczywistość

Nie od dziś wiadomo, że gdy dane miasto jest w tytule, to wypadałoby, by zdjęcia powstawały również tam. Twórcy "Breslau" na całe szczęście zastosowali się do tego i, choć można narzekać na pewne fabularne rozwiązania oraz stosunkowo niewielki udział Wrocławia jako znaczącego dla historii elementu, obserwowanie znajomych miejsc było z pewnością jednym z najciekawszych zajęć w trakcie oglądania serialu. Mówiąc szczerze, twórcy nie wyjeżdżali zbyt daleko od centrum. Postanowiłem wybrać się na wycieczkę śladami produkcji Disney+. Twórcy i specjaliści od scenografii wykonali świetną robotę by przenieść widza w klimat późnych lat 30. Oto, jak miejsca serialowe wyglądają na co dzień.

Kasyno w serialu

materiały prasowe Disney+: kasyno z serialu "Breslau"

Pałac Wallenberg-Pachalych - archiwum własne

Spora różnica, nieprawdaż? Miejsce, które w serialu pełni funkcję luksusowego, sprowadzającego w swoje szeregi lokalnych bogaczy kasyna, pełni zabytkowy pałac Wallenberg-Pachalych, znajdujący się na ul. Karola Szajnochy. Twórcy "Breslau" nie są pierwszymi, którzy korzystają z jego "pomocy" przy kręceniu produkcji. To okazała budowla mieszcząca się we Wrocławiu od 1787 roku (data ukończenia budowy). Po wojnie budynek przejął Uniwersytet Wrocławski i przystosował go do celów bibliotecznych. Od jakiegoś czasu należy do krakowskich deweloperów, a jego stan zewnętrzny...Cóż, powiedzmy, że pozostawia wiele do życzenia.

Glanz-Theater w serialu

Disney+: kadr z serialu "Breslau"

Renoma - archiwum własne

W serialu mogliśmy zobaczyć takie miejsce jak Glanz-Theater. To właśnie tam Holtz (Ireneusz Czop) zapowiadał pokaz będącego efektem nazistowskiej propagandy filmu i ogłaszał postępy w śledztwie przeciwko terroryzującym miasto seryjnemu mordercy. Wnętrze tego miejsca nie mogło jednak być w tym samym budynku, gdyż swojego szyldu serialowi użyczyła Renoma - dom handlowy, dawniej znany jako Powszechny Dom Towarowy (PeDeT). Zgadzałaby się jednak chronologia - jego budowę ukończono w 1930 roku, a zatem w momencie trwania serialu. To jedna z popularniejszych galerii w mieście, jednak mieszczą się w niej przede wszystkim marki uznawane za dość drogie.

Ungarisches Hotel

Disney+: kadr z serialu "Breslau"

Hotel Monopol - archiwum własne

Tutaj twórcy "Breslau" prawdopodobnie najmocniej zbliżyli się do rzeczywistego miejsca. W serialu widzimy Ungarisches Hotel, a zwłaszcza jego barowe strony, w których komisarz Podolsky chętnie się stołuje, by później zwrócić to na buty swojego nazistowskiego przełożonego. Na co dzień mieści się tam 5-gwiazdkowy Hotel Monopol, znajdujący się na ul. Heleny Modrzejewskiej. To luksusowe miejsce, również założone bardzo dawno temu - otwarto je w 1892 roku. Jak nietrudno zauważyć, w tym samym budynku mieści się "La Mania" - butik, w którego ofercie jest sporo odzieżowych produktów: od bluzek, koszul, kombinezonów, przez golfy i dresy, na garniturach, swetrach czy akcesoriach kończąc.

Miejsce rozmowy Podolskiego i Holtza

Disney+: kadr z serialu "Breslau"

Pergola - archiwum własne

Choć nie jest podane wprost, gdzie Podolsky i Holtz się spotykają, to każdy mieszkaniec Wrocławia łatwo rozpozna to miejsce. Panowie spacerują po Pergoli - ikonicznym miejscu o kształcie elipsy, otaczającym staw z fontannami, znajdującym się tuż przy Hali Stulecia. Budowę Pergoli rozpoczęto w 1913 roku. Dziś stanowi ona chętnie uczęszczane przez lokalsów i turystów miejsce do spacerowania, jazdy na rowerze, zaś tereny pobliskie są chętnie wykorzystywane jako miejsce do pikników, czy w większych przypadkach - wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Miejsce rozmowy Holtza i Himmlera

Disney+: kadr z serialu "Breslau"

Szermierz przy Uniwersytecie Wrocławskim - archiwum własne

Każdy student lub absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego z pewnością zna to miejsce. Serialowi Holtz i Himmler spacerują w pobliżu Fontanny z Szermierzem, zlokalizowanej na placu tuż przy gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. To miejsce chętnie uczęszczane przez turystów, albo studentów, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie na pamiątkę końca akademickiej przygody (znam to z autopsji!). Odsłonięta pierwszy raz w 1904 roku, a zatem na sporo przed rozgrywaniem się akcji serialu Disney+.

To oczywiście zaledwie część miejsc możliwych do rozpoznania przez mieszkańców Wrocławia. Pomimo istnienia z mojej strony pewnych zarzutów co do roli mojego miasta w serialu "Breslau", na pewno jest we mnie zadowolenie, że stolica Dolnego Śląska jest coraz bardziej dostrzegana przez twórców. Jeśli powstanie drugi sezon produkcji (a zakończenie mogłoby na to wskazywać), liczę, że zostaną odrobione lekcje, a miasto zostanie pokazane z jeszcze ciekawszej strony, niż dotychczas.

Breslau - obsada

Tomasz Schuchardt jako Franz Podolsky

jako Franz Podolsky Adam Bobik jako Erwin Benk

jako Erwin Benk Sandra Drzymalska jako Lena Podolsky

jako Lena Podolsky Ireneusz Czop jako Johann Holtz

jako Johann Holtz Przemysław Bluszcz jako Leopold Barens

jako Leopold Barens Piotr Janusz jako Andrew Fox

jako Andrew Fox Agata Kulesza jako Gerda Holtz

jako Gerda Holtz Karolina Gruszka jako Inga Eissmann

jako Inga Eissmann Jakub Sierenberg jako Jurgen Holtz

Jeśli chcesz obejrzeć "Breslau", to lepszej okazji nie będzie - Disney+ jest dostępne w promocyjnej cenie: 9,99 zł za 3 miesiące! Aby wziąć udział w promocji, kliknij tutaj.

REKLAMA

Więcej o ofercie platformy Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 18.09.2025 16:48

Ładowanie...