Na Disney+ obejrzycie thriller ze wspaniałą rolą Marcina Dorocińskiego

Ładowanie...

Platforma streamingowa Disney+ bardzo skutecznie zrywa z łatką serwisu opierającego się na bajkach, animacjach i produkcjach superbohaterskich. Pojawia się w nim coraz więcej mrocznych produkcji z gatunkowego pogranicza kryminału i thrillera. Następuje też coraz większe otwarcie na polskie produkcje. Jedną z nich, niewątpliwie godną przypomnienia jest "Jack Strong" w reżyserii jedynego w swoim rodzaju Władysława Pasikowskiego.

REKLAMA

Jack Strong - człowiek, który wiedział zbyt wiele

Thriller Pasikowskiego jest oparty na autentycznych wydarzeniach związanych z agenturalną działalnością tytułowego bohatera (w tej roli Dorociński), który naprawdę nazywał się Ryszard Kukliński. Jako utalentowany major, przygotowujący plan manewrów wojsk Układu Warszawskiego, dziełem przypadku odkrywa przerażającą prawdę - ZSRR ma zamiar dokonać agresję na Zachód, czego skutkami ma być nuklearny, drastyczny w skutkach dla Polski, kontratak państw NATO. Kukliński decyduje się na współpracę z Zachodem i przekazywanie informacji o planach wojskowych Sowietów. W tym celu nawiązuje kontakt z CIA, rękami Davida Fordena (Patrick Wilson).

"Jack Strong" to niewątpliwie jedno z najlepszych dzieł w dorobku Pasikowskiego. Reżyser "Psów" czy "Krolla" pokazał, że nie zmieniła się jego umiejętność do konsekwentnego prowadzenia fabuły, świetnie poprowadzonego thrillera szpiegowskiego w najlepszym możliwym wydaniu. Atmosfera strachu, lęku, zimnego dramatyzmu i zaciskającej się pętli na szyi bohatera towarzyszy filmowi przez sporą jego część i wychodzi mu to na dobre. Pasikowski to fachura i wie, jak gotować takie kino.

Nie wyszłoby mu to świeżo, gdyby nie Marcin Dorociński w głównej roli. To aktor perfekcyjnie skrojony pod taką kreację - niezłomna postać, nie do złamania, facet, który jest świadomy wagi swoich działań. Dorociński odnajduje się w tej konwencji doskonale, a drugi plan w postaci Ostaszewskiej, Wilsona czy Baki wiernie i jakościowo mu sekunduje.

"Jack Strong" liczy sobie już jedenaście lat, ale w dobie geopolitycznych napięć jego seans może być przydatny bardziej niż się wydaje. To solidne polskie thrillerowe kino, które nie zostało nagrodzone tak jak powinno. Jeśli ktoś szuka trzymającej za twarz, świetnie zrealizowanej i pełnej napięcia produkcji, z "Jacka Stronga" będzie zadowolony.

Jack Strong - obsada filmu

Marcin Dorociński jako Ryszard Kukliński

jako Ryszard Kukliński Maja Ostaszewska jako Hanna Kuklińska

jako Hanna Kuklińska Piotr Nerlewski jako Bogdan Kukliński

jako Bogdan Kukliński Józef Pawłowski jako Waldemar Kukliński

jako Waldemar Kukliński Patrick Wilson jako David Forden

jako David Forden Mirosław Baka jako mjr Putek

jako mjr Putek Krzysztof Globisz jako generał Florian Siwicki

jako generał Florian Siwicki Paweł Małaszyński jako Dariusz Ostaszewski

jako Dariusz Ostaszewski Krzysztof Pieczyński jako Zbigniew Brzeziński

jako Zbigniew Brzeziński Dagmara Domińczyk jako agentka Sue

REKLAMA

O Disney+ czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 14.09.2025 11:40

Ładowanie...