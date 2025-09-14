REKLAMA
Na Disney+ obejrzycie thriller ze wspaniałą rolą Marcina Dorocińskiego

Disney+ dysponuje solidnymi zasobami filmowo-serialowymi i ma sporo ciekawych propozycji w swojej ofercie. Jedną z nich jest szpiegowski thriller o tytule "Jack Strong". To jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich kilkunastu lat.

jack strong film disney
Platforma streamingowa Disney+ bardzo skutecznie zrywa z łatką serwisu opierającego się na bajkach, animacjach i produkcjach superbohaterskich. Pojawia się w nim coraz więcej mrocznych produkcji z gatunkowego pogranicza kryminału i thrillera. Następuje też coraz większe otwarcie na polskie produkcje. Jedną z nich, niewątpliwie godną przypomnienia jest "Jack Strong" w reżyserii jedynego w swoim rodzaju Władysława Pasikowskiego.

Jack Strong - człowiek, który wiedział zbyt wiele

Thriller Pasikowskiego jest oparty na autentycznych wydarzeniach związanych z agenturalną działalnością tytułowego bohatera (w tej roli Dorociński), który naprawdę nazywał się Ryszard Kukliński. Jako utalentowany major, przygotowujący plan manewrów wojsk Układu Warszawskiego, dziełem przypadku odkrywa przerażającą prawdę - ZSRR ma zamiar dokonać agresję na Zachód, czego skutkami ma być nuklearny, drastyczny w skutkach dla Polski, kontratak państw NATO. Kukliński decyduje się na współpracę z Zachodem i przekazywanie informacji o planach wojskowych Sowietów. W tym celu nawiązuje kontakt z CIA, rękami Davida Fordena (Patrick Wilson).

"Jack Strong" to niewątpliwie jedno z najlepszych dzieł w dorobku Pasikowskiego. Reżyser "Psów" czy "Krolla" pokazał, że nie zmieniła się jego umiejętność do konsekwentnego prowadzenia fabuły, świetnie poprowadzonego thrillera szpiegowskiego w najlepszym możliwym wydaniu. Atmosfera strachu, lęku, zimnego dramatyzmu i zaciskającej się pętli na szyi bohatera towarzyszy filmowi przez sporą jego część i wychodzi mu to na dobre. Pasikowski to fachura i wie, jak gotować takie kino.

Nie wyszłoby mu to świeżo, gdyby nie Marcin Dorociński w głównej roli. To aktor perfekcyjnie skrojony pod taką kreację - niezłomna postać, nie do złamania, facet, który jest świadomy wagi swoich działań. Dorociński odnajduje się w tej konwencji doskonale, a drugi plan w postaci Ostaszewskiej, Wilsona czy Baki wiernie i jakościowo mu sekunduje.

"Jack Strong" liczy sobie już jedenaście lat, ale w dobie geopolitycznych napięć jego seans może być przydatny bardziej niż się wydaje. To solidne polskie thrillerowe kino, które nie zostało nagrodzone tak jak powinno. Jeśli ktoś szuka trzymającej za twarz, świetnie zrealizowanej i pełnej napięcia produkcji, z "Jacka Stronga" będzie zadowolony.

JACK STRONG
Disney+
Disney+
Disney+

Jack Strong - obsada filmu

  • Marcin Dorociński jako Ryszard Kukliński
  • Maja Ostaszewska jako Hanna Kuklińska
  • Piotr Nerlewski jako Bogdan Kukliński
  • Józef Pawłowski jako Waldemar Kukliński
  • Patrick Wilson jako David Forden
  • Mirosław Baka jako mjr Putek
  • Krzysztof Globisz jako generał Florian Siwicki
  • Paweł Małaszyński jako Dariusz Ostaszewski
  • Krzysztof Pieczyński jako Zbigniew Brzeziński
  • Dagmara Domińczyk jako agentka Sue
O Disney+ czytaj w Spider's Web:

Tagi: Disney+Marcin DorocińskiPolskie filmyWładysław Pasikowski
