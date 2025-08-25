Biedronka pokazała Gang Biedroniaków. Do kiedy trwa akcja?

Ładowanie...

Biedronka swoją akcję z pluszakami prowadzi już od 2016 roku. Pierwszym gangiem były słynne Świeżaki, a 4 lata później klienci Biedronki za zebrane naklejki mogli zgarnąć Fajniaki. Rok później maskotki wróciły pod postacią Swojaków, po czym akcja Biedronki zniknęła na 3 lata, by wrócić w 2024 roku - w tamtym czasie można było wymienić naklejki za Produkciaki.

W związku z tym, że kolekcje Biedronki cieszą sporym zainteresowaniem wśród klientów dyskontu, sklep postanowił powtórzyć akcję w kolejnym roku i zaprezentował Gang Biedroniaków. Naklejki będzie można wymieniać jednak nie tylko na maskotki, czyli tak jak było do tej pory, a również na sprzęty AGD i urządzenia elektroniczne, z czego z pewnością ucieszą się starci klienci sklepu.

Gang Biedroniaków 2025: jakie pluszaki? Do kiedy trwa akcja?

Wystartowała akcja, w ramach której można zgarnąć pluszaki z serii Gang Biedroniaków. Tym razem maskotki przedstawiają obiekty mające związek ze sklepami Biedronki. Wśród nich znajdują się:

Ogórki Oskarki,

Jajka Januszki,

Tost Tadek,

Masło Maciej,

Pizza Paola,

Arbuz Artek,

Burger Bogdan,

Sushi Sara,

Rybka w puszce Renia,

Sklep Biedronka w czterech różnych wersjach,

Portfel Paweł,

Koszyk Karol,

Lodówka Lucynka,

Kasa Kasia,

Ciężarówka Czesia,

Skaner Sylwek,

Paragon Piotr.

Aby odebrać naklejki, należy wydać jednorazowo 49 zł (nie uwzględniając produktów nieobjętych promocją). Oprócz tego, że jedna naklejka to każde wydane 49 zł, to kolejne można otrzymać za: użycie karty Moja Biedronka, kupno co najmniej jednego owocu lub warzywa, kupno za minimum 10 zł brutto produktu oznaczonego jako "Kup i zyskaj extra naklejki" oraz za rozwiązanie quizu w aplikacji mobilnej Biedronki. Z promocji są wyłączone: alkohol, wyroby tytoniowe, preparaty do żywienia początkowego, a także doładowania.

Za 20 naklejek można otrzymać książkę o Biedroniakach, a za 40 naklejek można zakupić Biedroniaka za 24,99 zł. Dopiero zebrane 80 nalepek do książeczki można wymienić na wybraną maskotkę.

Nowość w ramach akcji Gangów Biedronki. Naklejki będzie można wymienić nie tylko na pluszaki

W tym roku zebrane naklejki będzie można wymieniać nie tylko na maskotki z Gangu Biedroniaków, ale również na nagrody lub zniżki na wybrane produkty w sklepie internetowym Biedronki. W tym wariancie jest dodatkowy warunek: naklejki należy zbierać w aplikacji mobilnej.

Za 160 naklejek będzie można kupić w e-sklepie Biedronki za 1 zł jeden z dwustu produktów, wśród których znajdują się głównie małe urządzenia elektroniczne, sprzęty AGD i gospodarstwa domowego. W sklepie internetowym Biedronki można zakupić je od 24,99 do 159 zł. Klienci, którzy zbiorą 320 naklejek, będą mogli wymienić je na na 500 zł rabatu przy zakupie droższych produktów, np. smartfonów, robotów kuchennych czy odkurzaczy. W tej puli są obecnie 23 produkty, które kosztują od 599 do 3499 zł.

Naklejki będzie można zbierać do 15 listopada, a wymieniać je na książki i maskotki - do 29 listopada lub wyczerpania zapasów. Kody zniżkowe na sprzęt AGD również będzie można wykorzystać do 29 listopada.

25.08.2025

