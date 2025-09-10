Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu

Ładowanie...

We wrześniu w Polsacie rozpoczyna się maraton nowych sezonów popularnych programów. W stacji po raz pierwszy pojawił się teleturniej "Milionerzy", a po krótkiej przerwie na antenę wrócił również format "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie ponownie zobaczą odświeżoną "Randkę w ciemno", jak również zmagania gwiazd i tancerzy w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Ten ostatni pojawi się w telewizji już lada moment.

Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami: kiedy oglądać? Kto wystąpi?

Na małych ekranach zadebiutuje 17. edycja tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Pierwszy odcinek będzie można obejrzeć na antenie telewizji Polsat 14 września o godzinie 19:55. Gospodarzami show będą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a tancerzy i tancerki oceniać będą: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Na parkiecie o Kryształową Kulę rywalizować będą:

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magda Tarnowska

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Lanberry i Piotr Musiałkowski

Aleksander Sikora i Daria Syta

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Maurycy Popiel i Sara Janicka

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz

W programie miał wystąpić również Michał Czernecki, który miał zatańczyć z Julią Suryś. Aktor musiał jednak zrezygnować z udziału w programie z powodu starej kontuzji. W związku z tym jego partnerka taneczna wraz z Wojciechem Kuciną poprowadzi

Jak się okazuje, produkcja nie chciała rezygnować z udziału tancerki. Ostatecznie zdecydowano, że Julia Suryś nie opuści programu, ale pojawi się w nim w zupełnie nowej roli - wspólnie z Wojciechem Kuciną poprowadzi kulisy programu w mediach społecznościowych Polsatu.

Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami: harmonogram emisji

17. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" najpewniej będzie składała się z 10 odcinków. Będą one emitowane co niedzielę o godzinie 19:55. Oto harmonogram emisji:

1. odcinek - 14 września, 19:55

2. odcinek - 21 września, 19:55

3. odcinek - 28 września, 19:55

4. odcinek - 5 października, 19:55

5. odcinek - 12 października, 19:55

6. odcinek - 19 października, 19:55

7. odcinek - 26 października, 19:55

8. odcinek - 2 listopada, 19:55

9. odcinek - 9 listopada, 19:55

10. odcinek - 16 listopada, 19:55

Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami: Polsat Box Go

Widzowie, którzy przegapią odcinek na Polsacie, będą mogli obejrzeć epizod w VOD - w Polsat Box Go.

Anna Bortniak 10.09.2025 21:37

