REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu

Jesień zwiastuje nowe sezony telewizyjnych programów. Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez widzów jest "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Kiedy kolejna odsłona zadebiutuje na małych ekranach? Kto w niej wystąpi? Oto wszystkie informacje.

Anna Bortniak
taniec z gwiazdami jesien 2025 harmonogram emisji
REKLAMA

We wrześniu w Polsacie rozpoczyna się maraton nowych sezonów popularnych programów. W stacji po raz pierwszy pojawił się teleturniej "Milionerzy", a po krótkiej przerwie na antenę wrócił również format "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie ponownie zobaczą odświeżoną "Randkę w ciemno", jak również zmagania gwiazd i tancerzy w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Ten ostatni pojawi się w telewizji już lada moment.

REKLAMA

Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami: kiedy oglądać? Kto wystąpi?

Na małych ekranach zadebiutuje 17. edycja tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Pierwszy odcinek będzie można obejrzeć na antenie telewizji Polsat 14 września o godzinie 19:55. Gospodarzami show będą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a tancerzy i tancerki oceniać będą: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Na parkiecie o Kryształową Kulę rywalizować będą:

  • Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
  • Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magda Tarnowska
  • Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński
  • Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska
  • Lanberry i Piotr Musiałkowski
  • Aleksander Sikora i Daria Syta
  • Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
  • Tomasz Karolak i Izabela Skierska
  • Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin
  • Maurycy Popiel i Sara Janicka
  • Ewa Minge i Michał Bartkiewicz

W programie miał wystąpić również Michał Czernecki, który miał zatańczyć z Julią Suryś. Aktor musiał jednak zrezygnować z udziału w programie z powodu starej kontuzji. W związku z tym jego partnerka taneczna wraz z Wojciechem Kuciną poprowadzi

Jak się okazuje, produkcja nie chciała rezygnować z udziału tancerki. Ostatecznie zdecydowano, że Julia Suryś nie opuści programu, ale pojawi się w nim w zupełnie nowej roli - wspólnie z Wojciechem Kuciną poprowadzi kulisy programu w mediach społecznościowych Polsatu.

Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami: harmonogram emisji

17. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" najpewniej będzie składała się z 10 odcinków. Będą one emitowane co niedzielę o godzinie 19:55. Oto harmonogram emisji:

  • 1. odcinek - 14 września, 19:55
  • 2. odcinek - 21 września, 19:55
  • 3. odcinek - 28 września, 19:55
  • 4. odcinek - 5 października, 19:55
  • 5. odcinek - 12 października, 19:55
  • 6. odcinek - 19 października, 19:55
  • 7. odcinek - 26 października, 19:55
  • 8. odcinek - 2 listopada, 19:55
  • 9. odcinek - 9 listopada, 19:55
  • 10. odcinek - 16 listopada, 19:55

Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami: Polsat Box Go

Widzowie, którzy przegapią odcinek na Polsacie, będą mogli obejrzeć epizod w VOD - w Polsat Box Go.

O programach telewizyjnych czytaj w Spider's Web:

REKLAMA


REKLAMA
Anna Bortniak
10.09.2025 21:37
Tagi: PolsatPolsat Box Go
Najnowsze
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Netflix: cena w 2025 roku. Ile kosztuje subskrypcja?
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
9:20
Widzowie kłócą się, czy kultowy serial kryminalny jest lepszy od Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-09-10T09:20:53+02:00
19:16
Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-09-09T19:16:48+02:00
18:29
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-09T18:29:54+02:00
16:26
Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz
Aktualizacja: 2025-09-09T16:26:58+02:00
15:31
Najlepsze filmy romantyczne. TOP 25 tytułów na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-09-09T15:31:56+02:00
15:11
Disney+ pozamiatał. Widzieliśmy Breslau. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-09T15:11:00+02:00
13:56
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-09T13:56:05+02:00
12:33
Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną
Aktualizacja: 2025-09-09T12:33:09+02:00
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00
10:04
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy
Aktualizacja: 2025-09-09T10:04:26+02:00
9:25
Michael Caine wraca z emerytury. Nie zgadniecie, do jakiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T09:25:46+02:00
9:01
Filmowcy stanowczo odmawiają współpracy z Izraelem. Wśród nich gwiazdy
Aktualizacja: 2025-09-09T09:01:09+02:00
20:04
Od góry do dołu - recenzja. Kultowy reżyser słyszy muzykę, ale filmu nie czuje
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:00+02:00
19:02
Widzowie zakochali się w głupim starym dreszczowcu. Krytycy go nienawidzili
Aktualizacja: 2025-09-08T19:02:00+02:00
17:51
The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-08T17:51:44+02:00
17:00
Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90
Aktualizacja: 2025-09-08T17:00:01+02:00
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
14:35
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-09-08T14:35:29+02:00
12:53
Czy Orlando Bloom wystąpi w Polowaniu na Golluma? - Nie chcę, by ktoś inny grał Legolasa
Aktualizacja: 2025-09-08T12:53:29+02:00
11:56
Obecność 4 zrobiła coś niesamowitego. Te wyniki są absurdalne
Aktualizacja: 2025-09-08T11:56:13+02:00
11:10
Widzowie rozczarowani nową Rodzinką.pl. To już nie jest ten sam serial
Aktualizacja: 2025-09-08T11:10:45+02:00
10:09
Nowy Wiedźmin szybciej niż myśleliśmy. Zaskakująca premiera 4. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-08T10:09:04+02:00
12:15
Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-09-07T12:15:00+02:00
11:12
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu
Aktualizacja: 2025-09-07T11:12:00+02:00
10:11
Nowy serial dla młodzieży w Prime Video jest spoko, ale ma jeden poważny problem
Aktualizacja: 2025-09-07T10:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA