Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Jesień zwiastuje nowe sezony telewizyjnych programów. Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez widzów jest "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Kiedy kolejna odsłona zadebiutuje na małych ekranach? Kto w niej wystąpi? Oto wszystkie informacje.
We wrześniu w Polsacie rozpoczyna się maraton nowych sezonów popularnych programów. W stacji po raz pierwszy pojawił się teleturniej "Milionerzy", a po krótkiej przerwie na antenę wrócił również format "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie ponownie zobaczą odświeżoną "Randkę w ciemno", jak również zmagania gwiazd i tancerzy w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Ten ostatni pojawi się w telewizji już lada moment.
Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami: kiedy oglądać? Kto wystąpi?
Na małych ekranach zadebiutuje 17. edycja tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Pierwszy odcinek będzie można obejrzeć na antenie telewizji Polsat 14 września o godzinie 19:55. Gospodarzami show będą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a tancerzy i tancerki oceniać będą: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Na parkiecie o Kryształową Kulę rywalizować będą:
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
- Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magda Tarnowska
- Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński
- Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska
- Lanberry i Piotr Musiałkowski
- Aleksander Sikora i Daria Syta
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska
- Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin
- Maurycy Popiel i Sara Janicka
- Ewa Minge i Michał Bartkiewicz
W programie miał wystąpić również Michał Czernecki, który miał zatańczyć z Julią Suryś. Aktor musiał jednak zrezygnować z udziału w programie z powodu starej kontuzji. W związku z tym jego partnerka taneczna wraz z Wojciechem Kuciną poprowadzi
Jak się okazuje, produkcja nie chciała rezygnować z udziału tancerki. Ostatecznie zdecydowano, że Julia Suryś nie opuści programu, ale pojawi się w nim w zupełnie nowej roli - wspólnie z Wojciechem Kuciną poprowadzi kulisy programu w mediach społecznościowych Polsatu.
Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami: harmonogram emisji
17. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" najpewniej będzie składała się z 10 odcinków. Będą one emitowane co niedzielę o godzinie 19:55. Oto harmonogram emisji:
- 1. odcinek - 14 września, 19:55
- 2. odcinek - 21 września, 19:55
- 3. odcinek - 28 września, 19:55
- 4. odcinek - 5 października, 19:55
- 5. odcinek - 12 października, 19:55
- 6. odcinek - 19 października, 19:55
- 7. odcinek - 26 października, 19:55
- 8. odcinek - 2 listopada, 19:55
- 9. odcinek - 9 listopada, 19:55
- 10. odcinek - 16 listopada, 19:55
Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami: Polsat Box Go
Widzowie, którzy przegapią odcinek na Polsacie, będą mogli obejrzeć epizod w VOD - w Polsat Box Go.
