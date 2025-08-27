REKLAMA
Twoja Twarz Brzmi Znajomo w 2025. Jury, prowadzący i uczestnicy

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Lada moment, bo już od 5 września będzie transmitowana 22. edycja. Przedstawiamy, kto zasiądzie w jury show, a także kto je poprowadzi i uświetni swoimi występami wokalnymi.

twoja twarz brzmi znajomo
"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na ekranach telewizorów w Polsce gości od 2014 roku. Mimo długotrwałej obecności, format zdaje się wciąż budzić ogromne zainteresowanie oglądających, ale także gwiazd, które decydują się wziąć udział w programie. Już w piątek, 5 września o 19:55 fani programu będą mieli swój wielki dzień - wtedy będzie można obejrzeć pierwszy odcinek 22. edycji show.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo - kto zasiada w jury?

Piotr Gąsowski

Aktor serialowy, filmowy i teatralny, prezenter telewizyjny, wieloletni prowadzący "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Po 17. edycji zrezygnował z hostowania programu, jednak przerwa nie była długo - wrócił do niego w 20. edycji, jednak tym razem zasiadł na fotelu jurora.

Małgorzata Walewska

Jedyna członkini jury, która ocenia uczestników od pierwszej edycji - wszelkie roszady personalne jej nie dotknęły. Postać instytucja, nieformalnie uznawana za przewodniczącą składu jurorskiego. Polska śpiewaczka operowa, która występowała w Madrycie, Lizbonie, Rzymie, Helsinkach, Atenach, a także w nowojorskiej Metropolitan Opera. Śpiewała z Pavarottim, Domingo i wieloma innymi wybitnymi artystami.

Stefano Terrazzino

Materiały prasowe telewizji Polsat

Tancerz, który w show-biznesie jest obecny od długiego czasu. Jako trener tańca jest współzwycięzcą czterech edycji "Tańca z Gwiazdami", jednak z czasem spróbował swoich sił w śpiewaniu. Wystąpił w 3. edycji "Twojej Twarzy...", którą wygrał, a wiele lat później mogliśmy go zobaczyć także w jubileuszowej odsłonie programu. Jest jurorem od dwóch edycji.

Justyna Steczkowska

Materiały prasowe telewizji Polsat

Diwa polskiej muzyki, której zapewne nikomu nie trzeba przedstawiać. Dwukrotna reprezentantka Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji, ale również postać mająca swoje doświadczenie w ocenianiu uczestników programów rozrywkowych - była trenerką w aż sześciu edycjach "The Voice of Poland", a jej podopieczne triumfowały dwukrotnie. W "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", podobnie jak Terrazzino, od dwóch ostatnich edycji.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo - prowadzący

Podobnie jak w przypadku jurorów, zestaw prowadzących się nie zmienia. Przez długie lata program wspólnie prowadzili Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor, jednak z biegiem czasu zaszły zmiany personalne. Obecnymi prowadzącymi, tak samo jak w poprzedniej edycji są Maciej Rock i Agnieszka Hyży.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo - uczestnicy

Od jakiegoś czasu znany jest pełen skład najnowszej odsłony uwielbianego polsatowskiego programu. W 22. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo wystąpią:

  • Krystian Ochman - wokalista, zwycięzca "The Voice of Poland", reprezentant Polski na Eurowizji
  • Julia Żugaj - influencerka, osobowość medialna, wokalistka 
  • Modest Ruciński - aktor teatralny, filmowy i dubbingowy
  • Andrzej Nejman - aktor (znany m.in. ze Złotopolskich), reżyser teatralny, były dyrektor Teatru Kwadrat
  • Edyta Herbuś - tancerka (wielokrotna mistrzyni kraju), aktorka 
  • Marta Bijan - wokalistka, kompozytorka, finalistka "X Factor"
  • Natalia Muianga - wokalistka, autorka tekstów, uczestniczka "Mam Talent" i "The Voice of Poland"
  • Kamil Studnicki - aktor teatralny, serialowy, uczestnik "Must be the music"
27.08.2025 18:14
