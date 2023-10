Bardziej popieprzonego filmu w tym roku nie było i nie będzie. Uważajcie, on gryzie!

W rejony surrealizmu przenosi nas już pierwsza scena, w której Christian wrzuca część swojego śniadania do miski, a zza ściany na czworaka wychodzi mężczyzna w stroju psa. Pałaszuje on steka z ziemniakami i szparagami, aż mu się uszy trzęsą. Potem pozwala swemu panu umyć sobie zęby i łasi się do niego, jak na najlepszego przyjaciela człowieka przystało. Od tego momentu Kornel Mundruczo poszedłby pewnie w stronę egzystencjonalnego dramatu, aby zaślinić nas charakterystyczną dla siebie pretensją, a Quentin Dupieux odgryzłby smycz realizmu swoimi ironicznymi zębiskami. Viljar Boe wytycza sobie ścieżkę gdzieś pomiędzy tymi dwoma podejściami.



Pierwszą połowę "Dobrego pieska!" ogląda się niczym zwariowaną wersję "50 twarzy Graya". Christian poznaje na Tinderze Sigrid, w której oczach urasta do rangi ekscentrycznego milionera. Kobieta jest nim zauroczona i już na pierwszej randce ląduje w jego łóżku. Franka poznaje dopiero rano, ale pod namową koleżanki postanawia zignorować tę czerwoną flagę. Zaprzyjaźniając się z pupilem swojego ukochanego, pozwala jej rozrosnąć się do rozmiarów Z.S.R.R.



