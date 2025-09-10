REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera

Do oszustwa na wnuczka i oszustwa na policjanta dołączyło oszustwo na "Sprawę dla reportera". Elżbieta Jaworowicz zdradziła, że istnieją firmy, które proponują ludziom udział w programie interwencyjnym, wyłudzając od nich spore sumy. Dziennikarka zaapelowała do widzów i podkreśliła, że za możliwość wystąpienia w formacie nigdy się nie płaci.

Anna Bortniak
elzbieta jaworowicz oszustwo na sprawe dla reportera
REKLAMA

W poniedziałek Elżbieta Jaworowicz gościła w programie "Pytanie na Śniadanie". Dziennikarka opowiadała o swojej młodości, drodze do spełniania marzeń i zainteresowaniach, ale również o kulisach "Sprawy dla reportera". Jaworowicz zapowiedziała start nowego sezonu formatu interwencyjnego ujawniła, że w nowych odcinkach zostanie poruszony szczególny temat, który dla wielu widzów może okazać się szokujący.

REKLAMA

Elżbieta Jaworowicz opowiedziała o oszustwie na Sprawę dla reportera

Opowiadając o kulisach "Sprawy dla reportera", w rozmowie z Katarzyną Dowbor i Filipem Antonowiczem Jaworowicz ostrzegła widzów przed oszustwem na "Sprawę dla reportera".

Ludzie biedni i pokrzywdzeni, zamiast pisać do nas na przykład tylko opis swojej historii, podać telefon, to wyobraźcie sobie, że istnieją firmy, które specjalizują się w sieci w namawianiu ludzi, żeby zapłacili - w tym wypadku 9 tys. zł - żeby się dostać do programu telewizyjnego, w tym mojego i innych

- powiedziała.

Dziennikarka zapewniła, że tego rodzaju oszustwo zostanie zgłoszone do prokuratury. W tym samym momencie Dowbor podkreśliła, że za żaden występ w telewizji nie trzeba płacić, a Jaworowicz dodała:

Proszę łaskawie pamiętać, że ja niczego nie reklamuję, po pierwsze, a po wtóre - to nieprawda. Proszę po prostu napisać do nas. My każdy e-mail, każdy list analizujemy.

"Sprawa dla reportera" to jeden z najdłużej emitowanych programów w telewizji TVP. Od 1983 roku Elżbieta Jaworowicz walczy o sprawiedliwość dla bohaterów swoich odcinków, nagłaśnia trudne sprawy i pokazuje ludzkie tragedie. Format interwencyjny emitowany jest na kanale TVP1 w każdy czwartek o godzinie 22:10.

REKLAMA

O "Sprawie dla reportera" czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
10.09.2025 14:17
Tagi: pytanie na śniadanieTVP
Najnowsze
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Netflix: cena w 2025 roku. Ile kosztuje subskrypcja?
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
9:20
Widzowie kłócą się, czy kultowy serial kryminalny jest lepszy od Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-09-10T09:20:53+02:00
19:16
Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-09-09T19:16:48+02:00
18:29
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-09T18:29:54+02:00
16:26
Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz
Aktualizacja: 2025-09-09T16:26:58+02:00
15:31
Najlepsze filmy romantyczne. TOP 25 tytułów na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-09-09T15:31:56+02:00
15:11
Disney+ pozamiatał. Widzieliśmy Breslau. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-09T15:11:00+02:00
13:56
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-09T13:56:05+02:00
12:33
Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną
Aktualizacja: 2025-09-09T12:33:09+02:00
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00
10:04
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy
Aktualizacja: 2025-09-09T10:04:26+02:00
9:25
Michael Caine wraca z emerytury. Nie zgadniecie, do jakiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T09:25:46+02:00
9:01
Filmowcy stanowczo odmawiają współpracy z Izraelem. Wśród nich gwiazdy
Aktualizacja: 2025-09-09T09:01:09+02:00
20:04
Od góry do dołu - recenzja. Kultowy reżyser słyszy muzykę, ale filmu nie czuje
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:00+02:00
19:02
Widzowie zakochali się w głupim starym dreszczowcu. Krytycy go nienawidzili
Aktualizacja: 2025-09-08T19:02:00+02:00
17:51
The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-08T17:51:44+02:00
17:00
Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90
Aktualizacja: 2025-09-08T17:00:01+02:00
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
14:35
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-09-08T14:35:29+02:00
12:53
Czy Orlando Bloom wystąpi w Polowaniu na Golluma? - Nie chcę, by ktoś inny grał Legolasa
Aktualizacja: 2025-09-08T12:53:29+02:00
11:56
Obecność 4 zrobiła coś niesamowitego. Te wyniki są absurdalne
Aktualizacja: 2025-09-08T11:56:13+02:00
11:10
Widzowie rozczarowani nową Rodzinką.pl. To już nie jest ten sam serial
Aktualizacja: 2025-09-08T11:10:45+02:00
10:09
Nowy Wiedźmin szybciej niż myśleliśmy. Zaskakująca premiera 4. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-08T10:09:04+02:00
12:15
Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-09-07T12:15:00+02:00
11:12
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu
Aktualizacja: 2025-09-07T11:12:00+02:00
10:11
Nowy serial dla młodzieży w Prime Video jest spoko, ale ma jeden poważny problem
Aktualizacja: 2025-09-07T10:11:00+02:00
9:04
Najlepsze programy rozrywkowe tej jesieni. Player rozbił bank
Aktualizacja: 2025-09-07T09:04:00+02:00
8:15
Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki
Aktualizacja: 2025-09-07T08:15:00+02:00
6:12
Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła
Aktualizacja: 2025-09-07T06:12:00+02:00
14:52
Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji
Aktualizacja: 2025-09-06T14:52:47+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA