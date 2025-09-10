Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera

Ładowanie...

W poniedziałek Elżbieta Jaworowicz gościła w programie "Pytanie na Śniadanie". Dziennikarka opowiadała o swojej młodości, drodze do spełniania marzeń i zainteresowaniach, ale również o kulisach "Sprawy dla reportera". Jaworowicz zapowiedziała start nowego sezonu formatu interwencyjnego ujawniła, że w nowych odcinkach zostanie poruszony szczególny temat, który dla wielu widzów może okazać się szokujący.

REKLAMA

Elżbieta Jaworowicz opowiedziała o oszustwie na Sprawę dla reportera

Opowiadając o kulisach "Sprawy dla reportera", w rozmowie z Katarzyną Dowbor i Filipem Antonowiczem Jaworowicz ostrzegła widzów przed oszustwem na "Sprawę dla reportera".

Ludzie biedni i pokrzywdzeni, zamiast pisać do nas na przykład tylko opis swojej historii, podać telefon, to wyobraźcie sobie, że istnieją firmy, które specjalizują się w sieci w namawianiu ludzi, żeby zapłacili - w tym wypadku 9 tys. zł - żeby się dostać do programu telewizyjnego, w tym mojego i innych - powiedziała.

Dziennikarka zapewniła, że tego rodzaju oszustwo zostanie zgłoszone do prokuratury. W tym samym momencie Dowbor podkreśliła, że za żaden występ w telewizji nie trzeba płacić, a Jaworowicz dodała:

Proszę łaskawie pamiętać, że ja niczego nie reklamuję, po pierwsze, a po wtóre - to nieprawda. Proszę po prostu napisać do nas. My każdy e-mail, każdy list analizujemy.

"Sprawa dla reportera" to jeden z najdłużej emitowanych programów w telewizji TVP. Od 1983 roku Elżbieta Jaworowicz walczy o sprawiedliwość dla bohaterów swoich odcinków, nagłaśnia trudne sprawy i pokazuje ludzkie tragedie. Format interwencyjny emitowany jest na kanale TVP1 w każdy czwartek o godzinie 22:10.

REKLAMA

O "Sprawie dla reportera" czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 10.09.2025 14:17

Ładowanie...