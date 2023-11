Serialowa wersja kinowego hitu stała się hitem TVP. I słusznie, bo wypada znacznie lepiej

O ile nie sposób było się oprzeć wrażeniu, że prawowitym bohaterem tytułu jest miejsce - ziemia - i jego pełna wojennych koszmarów historia, a pierwiastek ludzki pod postacią konkretnych postaci i charakterów pozostawia raczej obojętnym, o tyle w rozszerzonej wersji bohaterowie mają nieco więcej czasu, by prawdziwie „przeżyć” te wydarzenia. Jakkolwiek wciąż jeszcze - przynajmniej na początku - von Krauusowie nie wydają się rdzeniem tytułu (inna sprawa, że najpewniej wcale nie mieli nim być), o tyle scenariuszowa rozbudowa pozwoliła im nabrać charakteru, krwi, wiarygodności. Bohaterowie „Kamerdynera” nareszcie ożyli.



Zdaje się zatem, że Bajon dopieścił w swym dziele znacznie więcej elementów - po prostu wykastrowana filmowa wersja nie uwzględniła części z nich. Wizualnie „Kamerdyner” to zdumiewające (nie tylko jak na rodzime standardy), olśniewające każdym epickim kadrem, przepięknie nakreślone przemyślaną operatorską pracą widowisko. Przestrzenie - zarówno pejzaże, jak i wnętrza - prezentują się wręcz obłędnie. Dbałość o szczegóły, wiarygodność, ale i estetyczne doznania to wciąż najmocniejsza strona produkcji. A teraz, na co wiele wskazuje, dowiezie również fabuła - wcześniej nieco pustawa, bezduszna, obecnie poświęcająca więcej uwagi nakreśleniu sporów i charakterów. Tu najlepiej wypada jednak dalszy plan - trudno jeszcze ocenić, czy romans tym razem się obroni, czy może pozostanie elementem, który najlepiej byłoby po prostu przepisać.



Problemem wydaje się wciąż nieco nadmierna ckliwość i przewidywalność; coś, przez co kinowa wersja okazywała się mizernym dramatem, ale pozostawała udanym obrazem historycznym. Wiele wskazuje jednak na to, że ostatecznie całość zyskała na tej rozbudowie. Przekonamy się, czy to wrażenie utrzyma się do końca.



Kamerdyner powstał na podstawie scenariusza Mirosława Piepki, Marka Klata i Michała S. Pruskiego, wyreżyserował go Filip Bajon. W obsadzie znaleźli się m.in. Sebastian Fabijański, Adam Woronowicz, Janusz Gajos, Diana Zamojska, Anna Radwan, Marcin Kwaśny Marianna Zydek i Marcel Sabat.



Kolejne odcinki będą emitowane w TVP1 co niedzielę o godz. 20:20.