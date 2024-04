"Na pełny etat" to francuski film, który polską premierę miał w listopadzie 2022 r. Marie (Laure Calamy) robi wszystko, by pogodzić wychowanie dwójki dzieci z pracą w jednym z ekskluzywnych paryskich hoteli. To zadanie łatwe nie jest, tym bardziej, że bohaterka mieszka na obrzeżach Paryża, a codzienne dojazdy zajmują bardzo dużo czasu w i tak już dość napiętym grafiku kobiety. Gdy w końcu otwiera się przed nią szansa lepszej pracy, jak na złość wybucha strajk ogólnokrajowy, a pociągi, którymi na co dzień porusza się Marie, przestają funkcjonować.



Ludzie są zdezorientowani, ciężko gdziekolwiek dotrzeć, więc nic dziwnego, że główna bohaterka przeżywa ogromny stres. Mimo ogromnych przeszkód Marie jest bardzo zdeterminowana, by pojawić się na rozmowie kwalifikacyjnej. "Na pełny etat" ogląda się z pewną nerwówką, która towarzyszy głównej bohaterce. Na ekranie widzimy dość stresujący tydzień jej życia i to, jak dzielnie chce spiąć wszystko: prywatne oraz zawodowe sprawy. Choć jest jej bardzo ciężko, a na męża nie może liczyć, Marie ma w sobie niesamowitą determinację.



Widzowie przez cały film trzymają za nią kciuki, a napięcie towarzyszące protagonistce w pewnym momencie udziela się również widzom. Czy uda się jej to wszystko ogarnąć, spełniając również swoje marzenia?



Film obejrzycie w Canal+ online.