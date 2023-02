Florence Pugh dopiero się rozkręca, a podbiła Hollywood w zaledwie kilka lat

Florence jest jedną z czworga dzieci tancerki i restauratora. Od dziecka miała dość poważne problemy z tchawicą, w związku z czym cała rodzina przeniosła się do Hiszpanii - w nadziei na to, że zmiana klimatu wesprze poprawę zdrowia. Ostatecznie wrócili do Anglii, gdzie przyszła gwiazda kontynuowała edukację w prywatnych placówkach. Pierwszą rolę odegrała w 2014 roku w wieku 18 lat („The Falling”) i już wtedy przypadła do gustu części branży. Dwa lata później zagrała tytułową bohaterkę w niezależnym dramacie „Lady M.”, za którą została wyróżniona m.in. nagrodą BIFA. Nominacji, rzecz jasna, z czasem pojawiało się coraz więcej.



W 2018 roku mogliśmy zobaczyć ją w znakomitym miniserialu - thrillerze w reżyserii samego Park Chan-wooka. Do dziś kreacja Pugh w „Małej doboszce” pozostaje jedną z najlepszych w jej dotychczasowej karierze. A później przyszedł 2019 rok, czyli przełom i początek prawdziwej, wielkiej kariery młodej aktorki. Wówczas zagrała w trzech głośnych, świetnie przyjętych przez widzów i krytyków obrazach. Były to: biograficzny „Na ringu z rodziną” Stephena Merchanta, gdzie wcieliła się w zawodową zapaśniczkę; wychwalany „Midsommar. W biały dzień” Ariego Estera; no i „Małe kobietki”, w których rola Amy March przyniosła jej nominacje do Oscara i nagrody BAFTA.