Kino: premiery listopada 2025. Szykują się wielkie powroty

Jesień sprzyja nie tylko siedzeniu w domu, ale również wizyty w innych "czterech ścianach" - tych należących do kinowych sal. W listopadzie na wielkim ekranie będzie można zobaczyć dość sporo ciekawych tytułów - najnowszy film twórcy "Biednych istot", zwycięzcę tegorocznego festiwalu w Gdyni, a także drugą część epickiego i spektakularnego musicalu, który podbił serca widowni z całego świata. Jest z czego wybierać - oto najciekawsze tytuły, które w listopadzie trafią do kin.

Listopad 2025 - premiery kinowe

Dom dobry - 7 listopada

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Wojciech Smarzowski

Obsada: Agata Turkot, Tomasz Schuchardt, Agata Kulesza, Maria Sobocińska

Jak Wojciech Smarzowski wraca z nowym filmem, to wiadomo, że będzie mocno i ciężko. "Dom dobry" został przyjęty różnie na festiwalu w Gdyni - jedni docenili poruszenie ważnego i wciąż tabuizowanego tematu przemocy domowej, drudzy wytykali Smarzowskiemu wyjątkowo nadmierne epatowanie brutalnością. Bohaterką opowiadanej historii jest Gosia (Turkot), która poznaje w internecie Grześka (Schuchardt). Oboje się w sobie zakochują i czują się szczęśliwi. Z czasem jednak bezpieczeństwo w związku ustępuje na rzecz coraz bardziej toksycznej, przemocowej atmosfery.

Predator: Strefa zagrożenia - 7 listopada

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Dan Trachtenberg

Obsada: Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Elle Fanning

Rzadko się zdarza, by obsadę stanowiły niemal wyłącznie tylko dwie osoby. Tak jest właśnie w filmie Trachtenberga ("Cloverfield Lane 10"). Wyklęty przez własny klan młody Predator (Schuster-Koloamatangi) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.

Uciekinier - 14 listopada

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Edgar Wright

Obsada: Glen Powell, William H. Macy, Josh Brolin, Colman Domingo, Michael Cera

Współczesna wersja słynnej adaptacji powieści Stephena Kinga. Akcja osadzona jest w niedalekiej przyszłości, w której "Uciekinier" jest programem telewizyjnym gromadzącym ogromną widownię, śmiertelną gra, której uczestnicy muszą przetrwać 30 dni, ścigani przez profesjonalnych zabójców i śledzeni przez kamery. Gdy do wyścigu o życie i nagrodę pieniężną zgłasza się zdesperowany Ben Richards (Powell), jego udział staje się coraz większym zagrożeniem dla twórców programu.

Bugonia - 14 listopada

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Yorgos Lanthimos

Obsada: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone

Yorgos Lanthimos to jedna z najważniejszych postaci współczesnego kina, reżyser, który nie boi się eksperymentować. "Potężny Grek" tym razem zdaje się stawiać na szaloną czarną komedię z zabarwieniem science-fiction. W centrum akcji stawia dwóch mężczyzn, którzy decydują się porwać szefową ważnej korporacji. Ich zdaniem jest ona kosmitką, której celem jest zniszczenie Ziemi. Emma Stone, Jesse Plemons i kierujący nimi Lanthimos - czego chcieć więcej?

Iluzja 3 - 14 listopada

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 112 minut

Reżyser: Ruben Fleischer

Obsada: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Rosamund Pike, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt

Listopad to niewątpliwie miesiąc filmowych powrotów do tego co znamy. Swój kamyczek dołoży finałowa część "Iluzji", która będzie pokoleniowym starciem i ponownym spotkaniem dobrze znanych twarzy. Czterej Jeźdźcy połączą bowiem siły z grupą młodych, zbuntowanych iluzjonistów. Plan? Zuchwała kradzież bezcennego diamentu i pokrzyżowanie szyków międzynarodowej organizacji przestępczej, na której czele stoi postać grana przez Rosamund Pike (kto oglądał "Zaginioną dziewczynę", zna jej talent do grania bezwzględnych postaci). Miło będzie zobaczyć stary gang w akcji, oraz kilka dość nowych, utalentowanych twarzy - zwłaszcza Sessę.

Ministranci - 21 listopada

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 106 minut

Reżyser: Piotr Domalewski

Obsada: Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Mikołaj Juszczyk, Filip Juszczyk, Daria Kalinchuk, Tomasz Schuchardt

Piotr Domalewski powrócił do Gdyni i pozamiatał - jego najnowszy film z tamtejszego festiwalu wrócił w glorii chwały i z wieloma nagrodami, w tym najważniejszą - Złotym Lwem. Reżyser podbił serca decydentów i widzów opowieścią o grupie chłopaków, którzy sfrustrowani niesprawiedliwością decydują się na ryzykowny pomysł założenia podsłuchów w konfesjonale. Choć chcą nieść pomoc i sprawiedliwość, nie jest to tak łatwe, jak może się wydawać.

Wicked: Na dobre - 21 listopada

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 138 minut

Reżyser: Jon M. Chu

Obsada: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Colman Domingo

Wielki finał epickiej historii o tym, co się wydarzyło zanim świat ostatecznie uznał podział na Złą Czarownicę i Dobrą Czarownicę, ostatni rozdział wydarzeń z udziałem Elfaby (Erivo) i Glindy (Ariana Grande). Pierwsza żyje na wygnaniu ukryta w lesie Oz i desperacko próbuje ujawnić prawdę na temat Czarodzieja (Goldblum), a druga cieszy się swoim nowym statusem i nadchodzącym ślubem z Fijero (Bailey). Obie jednak znają się jak mało kto i wiedzą, że oprócz wzajemnej tęsknoty, są sobie potrzebne, by zmienić Oz. Opinie zza oceanu sugerują potężny, wzruszający i znakomicie wieńczący historię film - pozostaje wierzyć, że okażą się prawdą.

Rocznica - 21 listopada

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 111 minut

Reżyser: Jan Komasa

Obsada: Diane Lane, Kyle Chandler, Zoey Deutch, Dylan O’Brien, Phoebe Dynevor

Polacy nie gęsi, swoich reżyserów mają. Jednym z najsolidniejszych twórców z naszego kraju jest Jan Komasa, który właśnie otwiera nowy, zagraniczny rozdział swojej kariery. Jego nowy film to thriller skoncentrowany wokół wpływowej rodziny, na której czele stoją Ellen (Lane) i Paul (Chandler). Na ich przyjęciu z okazji 25-lecia ślubu pojawia się nowa dziewczyna ich syna, Liz (Dynevor). Okazuje się, że to dawna studentka kobiety, znana ze swoich radykalnych poglądów. Jej obecność wprowadza coraz większy zamęt wśród członków rodziny.

Zwierzogród 2 - 26 listopada

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Jared Bush, Byron Howard

Obsada: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Idris Elba, Shakira, Quinta Brunson

Ciężko uwierzyć, ale pierwsza część, nagrodzona Oscarem za animację, miała premierę prawie 10 lat temu. Detektywi Judy Hops i Nick Bajer wracają i tym razem depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ.

Norymberga - 28 listopada

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 148 minut

Reżyser: James Vanderbilt

Obsada: Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, Michael Shannon, Richard E. Grant

Podejmowanie tematu związanego z Holokaustem zwykle wiąże się z pewnym ryzykiem. Biorąc pod uwagę postać reżysera niespecjalnie się obawiam o brak jakości. Na tym stanowisku znalazł się James Vanderbilt, mający większe doświadczenie w roli scenarzysty - ma na koncie wspaniałego "Zodiaka", "Niesamowitego Spider-Mana", czy ostatnie dwa udane "Krzyki". Akcja jego nowego filmu osadzona jest w 1945 roku, gdy straumatyzowany wojną świat domaga się rozliczenia nazistowskich zbrodniarzy. Douglas Kelley (Malek), amerykański psychiatra, który zostaje wytypowany do niezwykle trudnego zadania - ma zbliżyć się do niezwykle przebiegłego Hermanna Göringa (Crowe). Zwłaszcza w przypadku drugiego z aktorów mówi się o oscarowej kreacji. Liczę na wielki powrót Crowe'a - ostatnimi laty za bardzo się rozmieniał na drobne.

Sisu 2 - 28 listopada

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 88 minut

Reżyser: Jalmari Helander

Obsada: Jorma Tommila, Antonio Salas, Richard Blake, Stephen Lang

Kilka lat temu Jalmari Helander dał światu efektowne i niezwykle brutalne kino akcji rodem z Północy. Nie powinno dziwić, że postanowił pójść za ciosem i sprawić, że ikoniczny bohater powróci na duży ekran. Tym razem Aatamiego Korpiego obserwujemy, jak powraca do rodzinnego domu, w którym podczas wojny zamordowano wszystkich jego bliskich. Następnie wyrusza w kierunku miejsca, w którym będzie mógł odbudować dom, aby uczcić pamięć ofiar. Wkrótce na jego drodze pojawia się odpowiedzialny za tę rzeź dowódca Armii Czerwonej (Stephen Lang). Łatwo się domyślić, że szykuje się niezwykle brutalna walka i efektowny pościg.

Adam Kudyba 02.11.2025 10:09

