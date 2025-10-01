Frankenstein: zwiastun filmu Guillermo del Toro dla Netfliksa. Zbieram szczękę z podłogi

Ładowanie...

„Frankenstein” postrzegany jest jako ukoronowanie kariery meksykańskiego twórcy. Jak wiemy, obraz skupia się na genialnym, lecz skrajnie egotycznym naukowcu, który w ramach eksperymentu powołuje do życia pewne stworzenie. Dzieło to staje się zgubą zarówno dla jego autora, jak i samego siebie samego.

„Frankenstein” zbiera liczne pochwały wśród tych zachodnich krytyków, którzy mieli szansę go już obejrzeć. Niektórzy zwracają jednak uwagę na problemy z rytmem narracji, które mogą ppełen triumf w sezonie nagród. W gruncie rzeczy jednak nie jest to dzieło stworzone po to, by kolekcjonować Oscary - del Toro nie jest autorem tego typu. To bardzo osobisty projekt - filmowiec od lat marzył, by zmierzyć się z klasyką, która wywarła ogromny wpływ na jego filmografię. Rezultatem jest obraz, który odbiorcy określają mianem dojrzałego i niezwykle sugestywnego.

Produkcja niemal na pewno znajdzie się w gronie faworytów w kategoriach scenografii i kostiumów, być może także w dziedzinie dźwięku i muzyki, choć zapewne nie zdobędzie dominującej pozycji w wyścigu po największe laury. Niezależnie od tego, ekranizacja del Toro najpewniej zapisze się w historii kina jako najbardziej spektakularna adaptacja gotyckiej powieści Shelley - taka, jakiej od dekad oczekiwali czytelnicy i miłośnicy kina.

W rolę doktora Frankensteina wcielił się Oscar Isaac, zaś potwora zagrał Jacob Elordi. Na ekranie zobaczymy także Mię Goth, Ralpha Inesona, Charlesa Dance’a oraz Christopha Waltza. Światowa premiera filmu odbyła się 30 sierpnia na Festiwalu Filmowym w Wenecji, a już dziś obraz może pochwalić się wynikiem 80 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.

„Frankenstein” trafi do wybranych kin 17 października, a globalnie na Netfliksie zadebiutuje 7 listopada.

Michał Jarecki 01.10.2025 15:34

