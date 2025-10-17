REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon

Tej jesieni nie będzie lepszego serialu kryminalnego do obejrzenia. Choć trudno w to uwierzyć, "Odwilż" to produkcja, która z sezonu na sezon jest coraz lepsza.

Anna Bortniak
OCENA :
8/10
odwilz recenzja 3 sezon hbo max
REKLAMA

Na 3. sezon "Odwilży" na szczęście nie musieliśmy długo czekać - szczęśliwie zadebiutował on nieco ponad rok po premierze drugiej odsłony. Przyznam jednak, że tym razem nie wyczekiwałam go z aż taką niecierpliwością, jak to było w przypadku poprzedniego sezonu - ostatnim razem Zawieja i spółka nie do końca mnie zachwycili. W związku z tym z rezerwą zabrałam się za oglądanie najnowszych odcinków. I co się okazało? Że w 3. sezonie twórcy dowieźli.

REKLAMA

Odwilż - recenzja 3. sezonu

Serial zaczyna się od interwencji, w której udział bierze Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda) oraz jej nowi koledzy po fachu - Tomasz Woźniak (Piotr Trojan), Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Na terenie opustoszałej wsi odkrywają oni melinę, w którym upchnięto kilkanaście osób pod wpływem narkotyku o nazwie fentanyl. Nie jest to jednostkowa sytuacja - policjanci będą musieli jeszcze później stoczyć nierówną walkę z trudnym przeciwnikiem. Najpierw muszą jednak wpaść na trop dilerów, pośredników i kurierów substancji.

Narkotyk prędko rozprzestrzenia się w mieście, aż w końcu trafia do jednej ze szkół. Wskutek szerokiej dystrybucji fentanylu dochodzi do tragedii - na podwórku pod blokiem zostaje odnaleziony 16-letni Kuba Bosko, który najpewniej zmarł wskutek przedawkowania. Wśród dzieci i młodzieży pojawia się również inny problem - coraz więcej dzieciaków zaczyna grać w grę, która gromadzi na czacie podejrzanych użytkowników.

Tymczasem mija rok, odkąd Zawieję zdegradowano do służby prewencji za wcześniejsze przewinienia. Policjantka walczy jednak o to, by odzyskać swoją poprzednią funkcję. Dręczą ją jednak nie tylko problemy zawodowe, ale również prywatne - jej teść Janek (Andrzej Grabowski) popada w demencję i jest w coraz gorszym stanie, a ona sama nie do końca potrafi funkcjonować w związku z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff). Mimo że pozornie wszystko wydaje się być w porządku, Zawieja wydaje się być wycofana i niechętnie podchodzi do pomysłu, by informować kolegów o tym, że jest jej partnerem.

Serial uderza już od pierwszych minut swoją brutalnością i mroźnym krajobrazem. Twórcy nie przebierają w słowach, co pokazuje już pierwsza scena z wielkoludem z siekierą i wstrząsającym odkryciu kilkunastu osób pod wpływem fentanylu o wyglądzie zombie. Tu nie ma półśrodków - wszystko jest pokazane w sposób naturalistyczny, bez przerysowania, i to jest siła "Odwilży" w tym zimnym filtrze.

Mocne wątki związane z policyjną pracą są równoważone nieco spokojniejszymi momentami związanymi z życiem osobistym Zawiei. Mają one związek z Jankiem, który podupadł na zdrowiu, ale przede wszystkim z Trepą - bohaterka stoi przed dylematem, czy ujawnić związek, czy wciąż się z nim ukrywać. Oznaczałoby to, że będzie musiała zmienić priorytety, a widać, że praca wciąż zajmuje wysokie miejsce w jej hierarchii. Chociaż mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, to trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś mógłby zastąpić Katarzynę Wajdę w roli Zawiei - aktorka ponownie doskonale sportretowała swoją introwertyczną i wycofaną bohaterkę.

Warto również wspomnieć o świetnym castingu bohaterów drugoplanowych, szczególnie Woźniaka i Kamińskiej - Piotr Trojan i Marta Malikowska są w swoich rolach fantastyczni. Bohaterka Malikowskiej ma zadziorny charakter, a aktorka już po "Skazanej" pokazała, że dobrze czuje się w takich rolach. W ogóle wprowadzenie nowych bohaterów odświeżyło "Odwilż" i była to bardzo dobra decyzja.

Obawiałam się, że 3. sezon "Odwilży" będzie odgrzewanym kotletem i że twórcy będą powielać schematy z poprzednich sezonów - Zawieja będzie szukać zemsty na Molskim, a w międzyczasie będzie próbowała rozwikłać kolejną zagadkę. Tymczasem przeszła ona zauważalną ewolucję, dzięki czemu położono nacisk na inne sfery z jej życia, a dodatkowo pojawiło się kilka nowych wątków, w tym ten związany z grami i dziećmi. Wszystko ułożyło się w fantastyczną całość. "Odwilż" jeszcze nigdy nie była tak hipnotyzująca.

  • Tytuł serialu: Odwilż
  • Lata emisji: 2022-
  • Liczba sezonów: 3
  • Twórcy: Xawery Żuławski, Marta Szymanek, Piotr Szymanek
  • Obsada: Katarzyna Wajda, Bartłomiej Kotschedoff, Piotr Trojan, Marta Malikowska
  • Nasza ocena: 8/10
  • Ocena IMDb: 6.7/10
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
17.10.2025 13:21
Tagi: HBO MaxOdwilżPolskie serialeSeriale kryminalne
Najnowsze
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
9:39
Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami
Aktualizacja: 2025-10-17T09:39:40+02:00
9:29
Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej
Aktualizacja: 2025-10-17T09:29:55+02:00
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
10:07
Furioza 2 to nie jest kontynuacja. Wyjaśniamy o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-15T10:07:42+02:00
9:17
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską
Aktualizacja: 2025-10-15T09:17:55+02:00
9:01
Widziałem Drugą Furiozę i powiem tak: witajcie w sektorze gangsterów
Aktualizacja: 2025-10-15T09:01:00+02:00
19:11
Oszukana przez męża z HBO Max to film na faktach. Aż trudno w to uwierzyć
Aktualizacja: 2025-10-14T19:11:00+02:00
18:03
Pasja 2: Gibson wymienił obsadę. Do roli Maryi zatrudnił Polkę
Aktualizacja: 2025-10-14T18:03:14+02:00
17:01
The Floor: sezon 3. dostępny online. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-10-14T17:01:00+02:00
15:36
Nowy odcinek Grupy zadaniowej łamie serca. „Szczyt sztuki telewizyjnej”
Aktualizacja: 2025-10-14T15:36:00+02:00
14:09
Trzymający w napięciu film to numer 1 na HBO Max. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-14T14:09:10+02:00
13:52
Ikoniczne horrory w Cinema City. Uwielbiane filmy wracają do kin
Aktualizacja: 2025-10-14T13:52:30+02:00
12:55
Użytkownicy wściekli na Prime Video. Serwis skasował aż 2 seriale akcji
Aktualizacja: 2025-10-14T12:55:43+02:00
11:11
To: Witajcie w Derry poleci w kinach w Polsce. Serial na wielkim ekranie
Aktualizacja: 2025-10-14T11:11:18+02:00
9:50
Keanu Reeves wspomina Diane Keaton. Poruszające wyznanie
Aktualizacja: 2025-10-14T09:50:38+02:00
9:34
Netflix zdradził, ile potrwa finał Stranger Things. Będzie długo
Aktualizacja: 2025-10-14T09:34:07+02:00
20:03
Ten nowy thriller to bomba. Już nazywa się go szczytowym osiągnięciem
Aktualizacja: 2025-10-13T20:03:00+02:00
19:01
Fani Netfliksa chcą 2. sezonu nowego serialu ASAP. Przywraca wiarę w baśnie
Aktualizacja: 2025-10-13T19:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA