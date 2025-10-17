Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon

Ładowanie...

Na 3. sezon "Odwilży" na szczęście nie musieliśmy długo czekać - szczęśliwie zadebiutował on nieco ponad rok po premierze drugiej odsłony. Przyznam jednak, że tym razem nie wyczekiwałam go z aż taką niecierpliwością, jak to było w przypadku poprzedniego sezonu - ostatnim razem Zawieja i spółka nie do końca mnie zachwycili. W związku z tym z rezerwą zabrałam się za oglądanie najnowszych odcinków. I co się okazało? Że w 3. sezonie twórcy dowieźli.

Odwilż - recenzja 3. sezonu

Serial zaczyna się od interwencji, w której udział bierze Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda) oraz jej nowi koledzy po fachu - Tomasz Woźniak (Piotr Trojan), Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Na terenie opustoszałej wsi odkrywają oni melinę, w którym upchnięto kilkanaście osób pod wpływem narkotyku o nazwie fentanyl. Nie jest to jednostkowa sytuacja - policjanci będą musieli jeszcze później stoczyć nierówną walkę z trudnym przeciwnikiem. Najpierw muszą jednak wpaść na trop dilerów, pośredników i kurierów substancji.

Narkotyk prędko rozprzestrzenia się w mieście, aż w końcu trafia do jednej ze szkół. Wskutek szerokiej dystrybucji fentanylu dochodzi do tragedii - na podwórku pod blokiem zostaje odnaleziony 16-letni Kuba Bosko, który najpewniej zmarł wskutek przedawkowania. Wśród dzieci i młodzieży pojawia się również inny problem - coraz więcej dzieciaków zaczyna grać w grę, która gromadzi na czacie podejrzanych użytkowników.

Tymczasem mija rok, odkąd Zawieję zdegradowano do służby prewencji za wcześniejsze przewinienia. Policjantka walczy jednak o to, by odzyskać swoją poprzednią funkcję. Dręczą ją jednak nie tylko problemy zawodowe, ale również prywatne - jej teść Janek (Andrzej Grabowski) popada w demencję i jest w coraz gorszym stanie, a ona sama nie do końca potrafi funkcjonować w związku z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff). Mimo że pozornie wszystko wydaje się być w porządku, Zawieja wydaje się być wycofana i niechętnie podchodzi do pomysłu, by informować kolegów o tym, że jest jej partnerem.

Serial uderza już od pierwszych minut swoją brutalnością i mroźnym krajobrazem. Twórcy nie przebierają w słowach, co pokazuje już pierwsza scena z wielkoludem z siekierą i wstrząsającym odkryciu kilkunastu osób pod wpływem fentanylu o wyglądzie zombie. Tu nie ma półśrodków - wszystko jest pokazane w sposób naturalistyczny, bez przerysowania, i to jest siła "Odwilży" w tym zimnym filtrze.

Mocne wątki związane z policyjną pracą są równoważone nieco spokojniejszymi momentami związanymi z życiem osobistym Zawiei. Mają one związek z Jankiem, który podupadł na zdrowiu, ale przede wszystkim z Trepą - bohaterka stoi przed dylematem, czy ujawnić związek, czy wciąż się z nim ukrywać. Oznaczałoby to, że będzie musiała zmienić priorytety, a widać, że praca wciąż zajmuje wysokie miejsce w jej hierarchii. Chociaż mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, to trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś mógłby zastąpić Katarzynę Wajdę w roli Zawiei - aktorka ponownie doskonale sportretowała swoją introwertyczną i wycofaną bohaterkę.

Warto również wspomnieć o świetnym castingu bohaterów drugoplanowych, szczególnie Woźniaka i Kamińskiej - Piotr Trojan i Marta Malikowska są w swoich rolach fantastyczni. Bohaterka Malikowskiej ma zadziorny charakter, a aktorka już po "Skazanej" pokazała, że dobrze czuje się w takich rolach. W ogóle wprowadzenie nowych bohaterów odświeżyło "Odwilż" i była to bardzo dobra decyzja.

Obawiałam się, że 3. sezon "Odwilży" będzie odgrzewanym kotletem i że twórcy będą powielać schematy z poprzednich sezonów - Zawieja będzie szukać zemsty na Molskim, a w międzyczasie będzie próbowała rozwikłać kolejną zagadkę. Tymczasem przeszła ona zauważalną ewolucję, dzięki czemu położono nacisk na inne sfery z jej życia, a dodatkowo pojawiło się kilka nowych wątków, w tym ten związany z grami i dziećmi. Wszystko ułożyło się w fantastyczną całość. "Odwilż" jeszcze nigdy nie była tak hipnotyzująca.

Anna Bortniak 17.10.2025 13:21

