Zapomnijcie o "Domu z papieru". Ten hiszpański serial to sztos

W swoim najszerszym kontekście "Rapt" opowiada o społeczeństwie, w którym nikt nie ma na nic czasu - ludzie rozpływają się szybkim jedzeniu, szybkim seksie, szybkich terapiach. Nawet na planowanie porwań nie ma tu czasu, bo tytułowe rapty, to trwające kilka godzin akcje przestępców wpychających przypadkowe osoby do bagażników swoich aut. Wysokość okupu ustalają na podstawie ubrania i telefonu ofiary. Sprawcy dzwonią do bliskich przetrzymywanego i dają dosłownie chwilę na zebranie wyznaczonej kwoty. Po pandemii, kiedy bieda w Hiszpanii tylko się pogłębia, jest to prawdziwa plaga. Nikt nie jest bezpieczny.



Ofiarą raptu padła w przeszłości główna bohaterka - psycholożka kryminalna Barbara Vazquez. Nie tylko straciła wtedy palec, bo mąż za późno odebrał telefon, ale też do dzisiaj nie może się po tym wydarzeniu pozbierać. Noce zdarza jej się przez to spędzać w bagażniku swojego auta. Dzięki takiemu portretowi psychologicznemu postaci twórcy nie muszą przynudzać, wprowadzając nas w podejmowany kontekst. Z jednej strony widzimy przyczynę, z drugiej odczuwamy jej skutki. Niesie to ze sobą potężny ładunek emocjonalny, gdyż daje pełny ogląd sytuacji. Intymna opowieść o przepracowywaniu traumy idzie ręka w rękę z gatunkową widowiskowością.



