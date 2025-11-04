REKLAMA
Netflix odwołuje walkę influencera. Miała się odbyć jeszcze w tym miesiącu

Złe wieści dla fanów boksu na Netfliksie. Po zwycięskim starciu z Mikiem Tysonem już za parę dni Jake Paul miał zmierzyć się z Gervontą "Tankiem" Davisem. Miał! Oficjalnie poinformowano właśnie, że walka została odwołana.

Rafał Christ
W zeszłym roku Netflix zdecydował się zrobić pokazową walkę Jake'a Paula z Mikiem Tysonem. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Według samej platformy było to najczęściej streamowane wydarzenie sportowe na żywo do tamtej pory. Na całym świecie starcie oglądało bowiem 108 mln widzów. Nie poszło gładko, bo widzowie sporo narzekali na problemy techniczne, ale z takim zainteresowaniem serwisu to nie zraziło.

Netflix postanowił pójść za ciosem. Dlatego zdecydował się zorganizować kolejną walkę Jake'a Paula. Tym razem influencer miał zmierzyć się z Gervontą "Tankiem" Davisem. W dodatku już całkiem niedługo. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, starcie moglibyśmy zobaczyć na żywo na platformie już w nocy z 14 na 15 listopada. Serwis wraz z promotorem Most Valuable Promotions ogłosił właśnie, że wydarzenie zostaje odwołane.

Dlaczego walka bokserska na Netfliksie została odwołana?

Jak wskazuje Variety, walka Jake'a Paula została odwołana w świetle skandalu z udziałem Gervonta "Tanka" Davisa. W zeszłym tygodniu został przeciwko niemu złożony pozew. Była dziewczyna Courtney Rossel oskarża go w nim o naruszenie nietykalności cielesnej, pobicie, porwanie, pozbawienie wolności oraz umyślne wyrządzenie krzywdy psychicznej. Miał ją napaść w ekskluzywnym klubie nocnym w Miami, gdzie pracuje jako kelnerka VIP.

Gervonta "Tank" Davis już wcześniej był oskarżany o stosowanie przemocy przez inną byłą dziewczynę. W sierpniu wycofała ona jednak złożony przez siebie pozew. Boksera wciąż obowiązuje jednak nadzór kuratorski w związku z przyznaniem się do winy w sprawie incydentu z potrąceniem samochodem i ucieczką z miejsca wypadku. W związku ze stawianymi mu zarzutami w 2020 roku przyznał się do winy.

1 listopada Most Valuable Promotions wydało oświadczenie, wedle którego przyglądała się najnowszym zarzutom wobec Gervonta "Tanka" Davisa. Firma potępia bowiem wszelkie przejawy przemocy i zamierzała zbadać sprawę z szacunkiem do wszystkich z nią powiązanych. Teraz Nakisa Bidarian - CEO firmy - podała, że do planowanej walki z Jake'iem Paulem nie dojdzie, ale w planach jest zorganizowanie innego eventu z influencerem w roli headlinera.

Na ten moment wiadomo, że kolejna walka Jake'a Paula miałaby się odbyć jeszcze w tym roku. Dokładna data, przeciwnik i pozostałe szczegóły zostaną podane, gdy będą już ustalone.

04.11.2025 08:47
