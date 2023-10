Mnie się wydaje, że siła PiSu wynikała z tego, że w kluczowym momencie, czyli w roku 2014-2015, przyłożyli palec do czegoś, czego reszta sceny politycznej udawała, że nie widzi, czyli do pewnego rodzaju frustracji i niezadowolenia - głównie ekonomicznego. Ludzi, których dziś można byłoby nazwać proletariatem czy też prekariatem, ludzi zapomnianych. Ludzi, o których - sięgając parę lat wcześniej - można byłoby powiedzieć, że transformacja odbyła się trochę ich kosztem (....) Oni przyłożyli palec do czegoś, co widziałem na własne oczy. Ja pochodzę z małej miejscowości, i mieszkając tam (...) widziałem ludzi wykluczonych, biednych, uzależnionych, pominiętych przez innych (...) Tam był kapitał krzywdy, do którego PiS umiał w pewnym momencie bardzo sprytnie się odwołać

- powiedział.