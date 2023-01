"Jung_E" od twórcy "Zombie Expressu" to dla mnie wielkie zaskoczenie

Problem z „Jung_E” polega na tym, że choć łapie kilka srok za ogon, nie potrafi wykorzystać potencjału żadnej z nich. Scenariusz wykłada się na dłużyznach i banałach; choć w całej tej opowieści pojawiło się mnóstwo przestrzeni dla rozwinięcia kilku zagarnień (czy wątków, twórca się na to nie zdecydował. Obraz nie wypala więc jako filozoficzna refleksja na temat wolności i człowieczeństwa - w zbyt wiemy słowach przekazuje nam garść dziecięcych konstatacji pokroju „MASZYNA NIE MOŻE ZASTĄPIĆ CZŁOWIEKA!”, a to wszystko w przesadnie ckliwej polewie. Nie działa też jako dramat, bo nie potrafi sprawić, by widz naprawdę się przejął.



Prawdopodobnie najlepiej radzi sobie jako akcyjniak, choć też nie do końca - mimo kilku naprawdę dobrze zrealizowanych sekwencji, brakuje mu estetycznego polotu i ciekawych aranżacji walk. Ciekawa scenografia gryzie się z potwornie przestarzałymi efektami wizualnymi.



Gdzieś tam przewijają się fajne zagwozdki etyczne, ale za sprawą opartego na mizernych dialogach przegadania, cały ciężar filozoficzny czy emocjonalny ulatuje. Nawet aktorstwo niespecjalnie się broni - przykro mi to pisać o ostatnim występie Kang Soo-yeon, która zmarła w maju zeszłego roku, ale nie mogłem pozbyć się wrażenia, że bardzo nie chciała brać w tym wszystkim udziału. Być może nieco za późno zdała sobie sprawę, że „Jung_E” będzie koncertem zawiedzionych oczekiwań. Stać pana na więcej, panie Sang-ho Yeon.