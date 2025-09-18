Jurassic World: Odrodzenie jest już w VOD. Gdzie obejrzeć?

Ładowanie...

Z bohaterami uniwersum Parku Jurajskiego widzowie mieli do czynienia po raz ostatni w 2022 roku, kiedy to na kinowych ekranach zadebiutowała produkcja "Jurassic World: Dominion" w reżyserii Colina Trevorrowa. Choć przy okazji premiery jeden z producentów zapewniał, że w ramach franczyzy nie pojawi się już żadna produkcja, to okazało się, że nie był to epicki finał - Frank Marhsall, producent serii, potwierdził, że "Jurassic World: Dominion" jest zakończeniem, ale jedynie trylogii "Jurassic World".

Na początku lipca 2025 roku zadebiutowała nowa produkcja, "Jurassic World: Odrodzenie". Mimo że w serwisie Rotten Tomatoes krytycy ocenili ją surowo - film zdobył zaledwie 50 proc. świeżości - to widzom przypadła do gustu. Już teraz na temat nowego "Parku Jurajskiego" można wyrobić sobie własne zdanie - tytuł wpadł do VOD.

REKLAMA

Jurassic World: Odrodzenie - gdzie obejrzeć online?

Film "Jurassic World: Odrodzenie" pojawił się w VOD i na ten moment można go obejrzeć wyłącznie w ramach zakupu. Taką opcję oferują dwa serwisy: Amazon Prime Video oraz Rakuten. W przypadku tego pierwszego za film należy zapłacić 54,99 zł, a druga platforma oferuje produkcję za cenę 47,99 zł.

Fabuła produkcji rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z poprzedniego filmu, czyli "Jurassic World: Dominion", i koncentruje się na ekspedycji, która zamierza pobrać DNA trzech gigantycznych prehistorycznych stworzeń. Członkowie wyruszają zatem w odcięte od świata wyspy na Oceanie Atlantyckim, aby dokonać przełomowego odkrycia z zakresu medycyny, które jest w stanie zmienić cały świat.

Okazuje się jednak, że odizolowany rejon to dom dla owoców nieudanych eksperymentów z dinozaurami, które przebywały w odosobnieniu przez tysiąclecia. Kiedy ekipa zostaje uwięziona, nie spodziewa się, że na swojej drodze spotka zdeformowanego i przypominającego kosmitę Distortusa rexa z sześcioma kończynami.

Za kamerą produkcji stanął Gareth Edwards, który nakręcił również takie tytuły jak "Twórca", "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", "Godzilla" z 2014 r. czy "Strefa X", z kolei za scenariusz odpowiedzialny jest David Koepp. W obsadzie znaleźli się:

Scarlett Johansson jako Zora Bennett

Mahershala Ali jako Duncan Kincaid

Jonathan Bailey jako Dr. Henry Loomis

Rupert Friend jako Martin Krebs

Manuel Garcia-Rulfo jako Reuben Delgado

Luna Blaise jako Teresa Delgado

David Iacono jako Xavier Dobbs

Audrina Miranda jako Isabella Delgado

Philippine Velge jako członek załogi Zory

Bechir Sylvain jako Leclerc, członek załogi Zory

Ed Skrein jako Atwater, członek załogi Zory

O Parku Jurajskim czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 18.09.2025 14:27

Ładowanie...