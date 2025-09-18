Jurassic World: Odrodzenie jest już w VOD. Gdzie obejrzeć?
"Jurassic World: Odrodzenie" to najnowsza część z serii o Parku Jurajskim. Film zadebiutował w kinach tego lata, a już teraz można obejrzeć go w zaciszu domowym - produkcja pojawiła się w VOD.
Z bohaterami uniwersum Parku Jurajskiego widzowie mieli do czynienia po raz ostatni w 2022 roku, kiedy to na kinowych ekranach zadebiutowała produkcja "Jurassic World: Dominion" w reżyserii Colina Trevorrowa. Choć przy okazji premiery jeden z producentów zapewniał, że w ramach franczyzy nie pojawi się już żadna produkcja, to okazało się, że nie był to epicki finał - Frank Marhsall, producent serii, potwierdził, że "Jurassic World: Dominion" jest zakończeniem, ale jedynie trylogii "Jurassic World".
Na początku lipca 2025 roku zadebiutowała nowa produkcja, "Jurassic World: Odrodzenie". Mimo że w serwisie Rotten Tomatoes krytycy ocenili ją surowo - film zdobył zaledwie 50 proc. świeżości - to widzom przypadła do gustu. Już teraz na temat nowego "Parku Jurajskiego" można wyrobić sobie własne zdanie - tytuł wpadł do VOD.
Jurassic World: Odrodzenie - gdzie obejrzeć online?
Film "Jurassic World: Odrodzenie" pojawił się w VOD i na ten moment można go obejrzeć wyłącznie w ramach zakupu. Taką opcję oferują dwa serwisy: Amazon Prime Video oraz Rakuten. W przypadku tego pierwszego za film należy zapłacić 54,99 zł, a druga platforma oferuje produkcję za cenę 47,99 zł.
Fabuła produkcji rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z poprzedniego filmu, czyli "Jurassic World: Dominion", i koncentruje się na ekspedycji, która zamierza pobrać DNA trzech gigantycznych prehistorycznych stworzeń. Członkowie wyruszają zatem w odcięte od świata wyspy na Oceanie Atlantyckim, aby dokonać przełomowego odkrycia z zakresu medycyny, które jest w stanie zmienić cały świat.
Okazuje się jednak, że odizolowany rejon to dom dla owoców nieudanych eksperymentów z dinozaurami, które przebywały w odosobnieniu przez tysiąclecia. Kiedy ekipa zostaje uwięziona, nie spodziewa się, że na swojej drodze spotka zdeformowanego i przypominającego kosmitę Distortusa rexa z sześcioma kończynami.
Za kamerą produkcji stanął Gareth Edwards, który nakręcił również takie tytuły jak "Twórca", "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", "Godzilla" z 2014 r. czy "Strefa X", z kolei za scenariusz odpowiedzialny jest David Koepp. W obsadzie znaleźli się:
- Scarlett Johansson jako Zora Bennett
- Mahershala Ali jako Duncan Kincaid
- Jonathan Bailey jako Dr. Henry Loomis
- Rupert Friend jako Martin Krebs
- Manuel Garcia-Rulfo jako Reuben Delgado
- Luna Blaise jako Teresa Delgado
- David Iacono jako Xavier Dobbs
- Audrina Miranda jako Isabella Delgado
- Philippine Velge jako członek załogi Zory
- Bechir Sylvain jako Leclerc, członek załogi Zory
- Ed Skrein jako Atwater, członek załogi Zory
O Parku Jurajskim czytaj w Spider's Web:
- Park Jurajski i Jurassic World: wszystkie filmy. Gdzie obejrzeć i w jakiej kolejności?
- "Jurassic World: Dominion" najgorszym filmem w historii serii. Co oni zrobili z marką naszego dzieciństwa?
- Hollywood czepia się aktorów z "Parku Jurajskiego". Różnica wieku między Dern i Neillem nie jest problemem
- Dinozaury już nikogo nie straszą. "Park Jurajski" od teraz zabawia dzieciaki... robo-psami
- Fani roślin protestują w sprawie zniszczonej instalacji z dinozaurami. Netflix oficjalnie odpowiedział na skargi