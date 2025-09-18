REKLAMA
Jurassic World: Odrodzenie jest już w VOD. Gdzie obejrzeć?

"Jurassic World: Odrodzenie" to najnowsza część z serii o Parku Jurajskim. Film zadebiutował w kinach tego lata, a już teraz można obejrzeć go w zaciszu domowym - produkcja pojawiła się w VOD.

Anna Bortniak
Z bohaterami uniwersum Parku Jurajskiego widzowie mieli do czynienia po raz ostatni w 2022 roku, kiedy to na kinowych ekranach zadebiutowała produkcja "Jurassic World: Dominion" w reżyserii Colina Trevorrowa. Choć przy okazji premiery jeden z producentów zapewniał, że w ramach franczyzy nie pojawi się już żadna produkcja, to okazało się, że nie był to epicki finał - Frank Marhsall, producent serii, potwierdził, że "Jurassic World: Dominion" jest zakończeniem, ale jedynie trylogii "Jurassic World".

Na początku lipca 2025 roku zadebiutowała nowa produkcja, "Jurassic World: Odrodzenie". Mimo że w serwisie Rotten Tomatoes krytycy ocenili ją surowo - film zdobył zaledwie 50 proc. świeżości - to widzom przypadła do gustu. Już teraz na temat nowego "Parku Jurajskiego" można wyrobić sobie własne zdanie - tytuł wpadł do VOD.

Jurassic World: Odrodzenie - gdzie obejrzeć online?

Film "Jurassic World: Odrodzenie" pojawił się w VOD i na ten moment można go obejrzeć wyłącznie w ramach zakupu. Taką opcję oferują dwa serwisy: Amazon Prime Video oraz Rakuten. W przypadku tego pierwszego za film należy zapłacić 54,99 zł, a druga platforma oferuje produkcję za cenę 47,99 zł.

Fabuła produkcji rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z poprzedniego filmu, czyli "Jurassic World: Dominion", i koncentruje się na ekspedycji, która zamierza pobrać DNA trzech gigantycznych prehistorycznych stworzeń. Członkowie wyruszają zatem w odcięte od świata wyspy na Oceanie Atlantyckim, aby dokonać przełomowego odkrycia z zakresu medycyny, które jest w stanie zmienić cały świat.

Okazuje się jednak, że odizolowany rejon to dom dla owoców nieudanych eksperymentów z dinozaurami, które przebywały w odosobnieniu przez tysiąclecia. Kiedy ekipa zostaje uwięziona, nie spodziewa się, że na swojej drodze spotka zdeformowanego i przypominającego kosmitę Distortusa rexa z sześcioma kończynami.

Za kamerą produkcji stanął Gareth Edwards, który nakręcił również takie tytuły jak "Twórca", "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", "Godzilla" z 2014 r. czy "Strefa X", z kolei za scenariusz odpowiedzialny jest David Koepp. W obsadzie znaleźli się:

  • Scarlett Johansson jako Zora Bennett
  • Mahershala Ali jako Duncan Kincaid
  • Jonathan Bailey jako Dr. Henry Loomis
  • Rupert Friend jako Martin Krebs
  • Manuel Garcia-Rulfo jako Reuben Delgado
  • Luna Blaise jako Teresa Delgado
  • David Iacono jako Xavier Dobbs
  • Audrina Miranda jako Isabella Delgado
  • Philippine Velge jako członek załogi Zory
  • Bechir Sylvain jako Leclerc, członek załogi Zory
  • Ed Skrein jako Atwater, członek załogi Zory

O Parku Jurajskim czytaj w Spider's Web:

18.09.2025 14:27
