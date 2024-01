Kontrowersje wokół trasy koncertowej Kayah i Bregovića. Chodzi o prorosyjskie poglądy muzyka

"Kayah i Bregović" to kultowy album, który zapisał się w historii polskiej muzyki, a przy przebojach "Prawy do lewego" czy "100 lat młodej parze" zdzierano sobie gardło na niejednym weselu. Wydany 12 kwietnia 1999 r. krążek, który sprzedał się w ponad 700 tys. egzemplarzy i zdobył status diamentowej płyty, już za parę miesięcy skończy 25 lat i z tej okazji Kayah i Goran Bregović postanowili wyruszyć w trasę koncertową. We wrześniu 2024 r. duet wystąpi w Warszawie (1.09), Gliwicach (3.09) i Trójmieście (5.09). Sporo emocji wzbudza jednak nie sama trasa, a Goran Bregović i jego przeszłość, którą postanowili prześwietlić twórcy na kanale "Podcastex - podcast o latach 90. i 00.".