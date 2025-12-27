Znamy plan doktor Kay. Nowe odcinki Stranger Things odsłaniają karty

Ładowanie...

Druga część piątego sezonu serialu Netfliksa rozgrywa się niemal od razu po tym, co zobaczyliśmy w ostatnim epizodzie poprzedniej. Za sprawą ujawnienia się mocy Willa (Noah Schnapp) grupa zdaje się mieć silnego asa w rękawie i opracowuje nowy plan. Stawką jest nie tylko pokonanie Vecny (Jamie Campbell Bower), ale również odbicie dzieci, których używa do wcielenia w życie swojego wielkiego planu, w tym Holly Wheeler (Nell Fisher). Okazuje się również, że ich dotychczasowe teorie na temat Drugiej Strony były kompletnie błędne. Bohaterowie muszą stanąć do walki, nim będzie za późno.

O co chodzi doktor Kay? Druga część Stranger Things 5 odpowiada

Jedną z ważniejszych postaci finałowego sezonu jest grana przez Lindę Hamilton doktor Kay - wojskowa dowódczyni, która przewodzi misji mającej na celu znalezienie Jedenastki. To bohaterka znacznie różniąca się od swojego poprzednika, doktora Brennera. O ile ten zdawał się mieć wobec dzieci będących obiektami eksperymentów minimum rzeczywistych, quasi-ojcowskich uczuć, o tyle Kay to bezwzględna postać, która budzi grozę, nie bawi się w półśrodki i jest zdeterminowana, by dopaść Nastkę. Pierwsze odcinki zarysowały nam nieco samą Kay (choć wciąż wiele o niej nie wiemy), a nowe epizody odkrywają, co stoi za dowodzonymi przez nią poszukiwaniami.

W ostatnim odcinku 1. części 5. sezonu dowiedzieliśmy się, że Kay więziła Kali/Ósemkę w laboratorium. Nie było nam jednak dane poznać, dlaczego się do tego posunęła, ani dlaczego tak bardzo zależy jej na schwytaniu Nastki. Okazuje się, że doktor Kay chce wznowić program, zainicjowany wcześniej przez doktora Brennera. Za sprawą retrospekcji Ósemki dowiadujemy się, że kobieta zadecydowała o pobieraniu od niej krwi. Ta zaś trafiała do również więzionych w laboratorium ciężarnych matek, których dzieci miały wskutek tego zyskać zdolności parapsychiczne podobne do tych, które mają Jedenastka i Ósemka.

Wygląda więc na to, że krew Kali nie wystarcza, a Jedenastka nie tylko ma jej więcej, co dysponuje potężniejszą mocą, w związku z czym jej krew może być cenniejsza, a plan "przeszczepienia zdolności" - skuteczniej zrealizowany. Do czego Kay planuje użyć dzieci z parapsychicznymi mocami? Choć nie jest to powiedziane wprost, wiele wskazuje, że za ich przeznaczenie uważa bycie bronią. W trakcie konfrontacji z jednym z żołnierzy wyrzuca mu, że przez dotychczasową indolencję giną amerykańscy żołnierze, a nie Sowieci. Można to czytać jako sygnał, że dzieci z mocami "wyhodowanymi" wskutek wznowionego przez Kay projektu, byłyby bronią, którą amerykańskie wojsko chętnie użyłoby do możliwej konfrontacji z siłami ZSRR.



2. część 5. sezonu serialu daje trochę odpowiedzi na nurtujące widzów pytania, ale wciąż pozostawia z pewnymi wątpliwościami. Jedno jest pewne - doktor Kay jest postacią, której zbrodniczość zdaje się być większa, niż się spodziewaliśmy. Zobaczymy, ile miejsca ekranowego dostanie od Dufferów w ostatnim odcinku.

Pierwsza i druga część 5. sezonu "Stranger Things" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie. Finałowy odcinek serialu pojawi się w serwisie 1 stycznia.

Adam Kudyba 27.12.2025 10:46

