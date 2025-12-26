Najlepsze thrillery 2025 roku. Trudno po nich zasnąć

Ładowanie...

Thrillery to jeden z najciekawszych gatunków filmowych. Nie operują środkami typowymi dla horrorów, a jednocześnie często sprawiają, że widz czuje niepokój, zastanawia się co będzie dalej i czuje, że to, co ogląda, wywołuje ścisk w żołądku. Wielowątkowa akcja, przeplatające się elementy scenariusza, mroczna atmosfera - to najbardziej lubimy w tego typu filmach. Oto 15 thrillerów, które w tym roku zrobiły najlepsze wrażenie.

REKLAMA

15. Zawsze przychodzi noc

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Benjamin Caron

Obsada: Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Randall Park, Julia Fox, Michael Kelly, Eli Roth

Ocena IMDb: /10

Produkcja Netfliksa oparta na bestsellerowej powieści Willy'ego Vlautina z 201 roku. Film opowiada historię Lynette (Vanessa Kirby) - kobiety, która ima się różnych prac, by przetrwać i móc opiekować się bratem z zespołem Downa, Kennym. Wkrótce okazuje się, że musi zgromadzić 25 tysięcy dolarów w jedną noc - inaczej rodzinie grozi eksmisja. Podczas tej jednonocnej odysei Lynette jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby w końcu się od niej uwolnić.

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

14. Exit 8

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 95 minut

Reżyser: Genki Kawamira

Obsada: Kazunari Ninomiya, Yamato Kôchi, Naru Asanuma, Kotone Hanase, Nana Komatsu

Głównego bohatera (Kazunari Ninomiya) poznajemy, gdy przemierza metrem trasę do pracy. Tak jak pozostała część pasażerów, udaje, że nie widzi, gdy jeden z młodych mężczyzn krzyczy na kobietę, a konkretniej jej płaczące dziecko. Sam też jest ojcem - a w zasadzie świeżo dowiaduje się o tym, że nim będzie. Gdy wychodzi z metra i chce opuścić dworzec, nagle orientuje się, że kilka razy z rzędu poszedł tym samym korytarzem i minął tego samego mężczyznę. Wątpliwości narastają, a granica pomiędzy tym, co prawdziwe a tym, co jest anomalią, zaczyna się zacierać.

13. Rocznica

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 111 minut

Reżyser: Jan Komasa

Obsada: Diane Lane, Kyle Chandler, Zoey Deutch, Dylan O’Brien, Phoebe Dynevor

Pierwszy film Jana Komasy z anglojęzyczną, hollywoodzką obsadą. Tytułowe wydarzenie to zwykle okazja do wspólnego świętowania i radosnej celebracji szczęścia. Nie inaczej jest w przypadku Paula (Kyle Chandler) i Ellen (Diane Lane) Taylorów. Para obchodzi 25-lecie ślubu i nie może się doczekać, aż na uroczystość zjadą się owoce ich miłości: neurotyczna Cynthia (Zoey Deutch), zajmująca się komedią Anna (Madeline Brewer), zafiksowana na punkcie biologii Birdie (Mckenna Grace) i nie do końca spełniony pisarz Josh (Dylan O’Brien). Ten ostatni sprawia rodzicom wyjątkowy prezent - przedstawia im swoją nową dziewczynę, Liz (Phoebe Dynevor). Gdy Ellen rozpoznaje w partnerce syna dawną, wyznającą radykalne poglądy, studentkę, burza zdaje się nieuchronnie nadchodzić, a zagrożenie staje się coraz bardziej namacalne.

12. Nikt 2

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: Timo Tjahjanto

Obsada: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Christopher Lloyd, Sharon Stone

Praca, zwłaszcza ta wykonywana z pasją, potrafi pochłonąć sporą część codzienności. Coś o tym wie Hutch Mansell (Bob Odenkirk), który po wydarzeniach z pierwszej części w ramach "odpracowania" wykonuje brudną robotę w postaci zdobywania czego trzeba i spuszczania manta komu trzeba. Oczywiście odbija się to na jego, wydawałoby się, już nieco lepszej relacji z żoną Beccą (Connie Nielsen) oraz dziećmi, a zwłaszcza synem Bradym (Gage Munroe). W ramach naprawy tego stanu rodzina Mansellów decyduje się na wspólne wakacje w Plummerville, skąd Hutch ma dobre wspomnienia. Już w tym momencie możemy się spodziewać, że sytuacja będzie daleka od spokojnej, a na drodze mężczyzny znów staną typy spod ciemnej gwiazdy.

11. Uciekinier

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Edgar Wright

Obsada: Glen Powell, William H. Macy, Josh Brolin, Colman Domingo, Michael Cera

Kolejna adaptacja powieści Stephena Kinga - poprzednia trafiła do kin w 1987 roku, a główną rolę zagrał wówczas Arnold Schwarzenegger. Tym razem na wielki ekran historię przeniósł Edgar Wright. Ben Richards (Powell) to jeden z wielu amerykańskich robotników żyjących w dystopijnym społeczeństwie, nadzorowanym butem, bronią i rozrywką przez wielką medialną korporację. Tak jak spora część mieszkańców, Richards żyje w ubóstwie i wraz z żoną Sheilą (Jayme Lawson) desperacko próbują zdobyć pieniądze na leczenie chorej córki, Cathy. Opcje się kończą i zrezygnowany Ben postanawia zgłosić się do telewizji. Gdy przychodzi do eliminacji, staje się jasne, że ma wystąpić w nadzorowanym przez żądnego rozrywki producenta Dana Killiana (Josh Brolin) "Uciekinierze" - brutalnym, polegającym na ściganiu śmiałków przez profesjonalnych łowców programie, którego, parafrazując klasyka, nie przeżył nikt.

10. Towarzysz

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 97 minut

Reżyser: Drew Hancock

Obsada: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén

Film, o którym im mniej się wie, tym lepiej się go ogląda. Iris (Sophie Thatcher) w trakcie zakupów spotyka Josha (Jack Quaid). Między dwójką od razu iskrzy, a chwilę później widzimy, jak będący już parą nasi bohaterowie zajeżdżają do położonej na odludziu willi, gdzie odbywa się impreza. Tam czekają już przyjaciele chłopaka - Kat (Megan Suri), Eli (Harvey Gullen), Patrick (Lukas Gage), a także właściciel przybytku, Siergiej (Rupert Friend). Iris jest dość wycofana, niepewna, w końcu pierwszy raz poznaje przyjaciół ukochanego. To, co się tego dnia wydarzy, zostanie w jej pamięci na długo.

Film dostępny do obejrzenia na HBO Max.

9. Ballada o drobnym karciarzu

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 102 minuty

Reżyser: Edward Berger

Obsada: Colin Farrell, Tilda Swinton, Fala Chen, Jason Tobin, Alex Jennings

Przewodnikiem fabuły filmu jest niejaki lord Doyle (Colin Farrell) - regularny uczestnik hazardowych gier, który prawdopodobnie postawił swoją nogę we wszystkich kasynach Makau. Szykownie ubrany mężczyzna nie jest jednak pierwszym lepszym utracjuszem - światowa stolica hazardu służy mu za schronienie przed przeszłością, na którą składają się spore długi. Obecna passa Doyle'a nie pozwala mu na spokój - regularnie przegrywa, zatraca się w autodestrukcji mocniej i mocniej. Poczucie zaciskającej się na szyi pętli tylko wzrośnie, gdy o zaległe pieniądze upomni się wynajęta śledcza Betty (Tilda Swinton).

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

8. Amator

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 123 minuty

Reżyser: James Hawes

Obsada: Rami Malek, Laurence Fishburne, Holt McCallany, Rachel Brosnahan, Jon Bernthal

Thriller, który zapowiadał się zwyczajnie, a został jednym z moich osobistych faworytów roku. Charlie Heller (Rami Malek) jest jednym z wielu ludzi-duchów, którzy pracują w podziemiach CIA - jako kryptolog zajmuje się łamaniem szyfrów i innymi podobnymi zadaniami. Życiową rutynę przerywa tragiczna informacja - jego żona, Sarah (Rachel Brosnahan), w trakcie zawodowego pobytu w Londynie, ginie w zamachu terrorystycznym. Nie mogąc się pogodzić z tym faktem, a później z brakiem konkretnych działań szefostwa ws. wyjaśnienia tej sprawy, szantażuje przełożonych i żąda przeszkolenia, by móc ruszyć w teren i samemu wymierzyć sprawiedliwość.

Film dostępny do obejrzenia na Disney+.

7. Zgiń, kochanie

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Lynne Ramsay

Obsada: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, LaKeith Stanfield

Surrealistyczny i intensywny thriller, dotykający bardzo pierwotnych emocji. Grace (Jennifer Lawrence) i Jackson (Robert Pattinson) właśnie wprowadzają się do nowego, położonego na odludziu domu, opuszczonego po śmierci poprzedniego właściciela. Para zdaje się ekscytować perspektywą wspólnego życia i oddawać się targającymi nimi dzikimi namiętnościami. Wkrótce płomienne uczucia pary zostaną wystawione na próbę - wkrótce powiększy się ich rodzina. Niedługo po urodzeniu dziecka stan psychiczny Grace zaczyna coraz mocniej zbliżać się do krawędzi, a relacja między świeżo upieczonymi rodzicami coraz mocniej się rozpada.

Film dostępny do obejrzenia w kinach od 12 grudnia.

6. Zaginiony autokar

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Paul Greengrass

Obsada: Matthew McConaughey, America Ferrera, Yul Vasquez, Ashlie Atkinson

Kino katastroficzne z prawdziwego zdarzenia - szkoda, że nie trafiło do kina, a zostało pokazane w streamingu. Kevin McKay (udanie powracający po przerwie od aktorstwa Matthew McConaughey) na codzień pracuje jako kierowca szkolnego autobusu. Niedawno wrócił na dobre do Paradise, by zaopiekować się coraz starszą matką i spróbować - bez skutku - zacieśnić relację ze swoim nastoletnim synem, Shaunem. Równocześnie w kalifornijskich lasach w coraz bardziej niekontrolowany sposób wybuchają pożary, a ogień zaczyna rozprzestrzeniać się na ogromną, zagrażającą życiu mieszkańców okolicznych miast skalę. Gdy okazuje się, że 22 dzieci z okolicznej szkoły nie ma szans na szybką ewakuację, Kevin okazuje się jedynym kierowcą, który może je przewieźć w bezpieczne miejsce. Do tego jednak droga będzie daleka i niezwykle niebezpieczna.

Film dostępny do obejrzenia na Apple TV.

5. Złodziej z przypadku

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Darren Aronofsky

Obsada: Austin Butler, Zoe Kravitz, Matt Smith, Bad Bunny, Vincent D'Onofrio

Film Darrena Aronofsky'ego, który najmniej przypomina film Darrena Aronofsky'ego. Głównym bohaterem filmu jest Hank Thompson (Austin Butler), od lat pomieszkujący nowojorskie East Village. W nocy pracuje jako barman w pobliskim pubie, za dnia z pomocą alkoholu wspomina przerwaną karierę i spotyka się z charyzmatyczną i zadziorną ratowniczką Yvonne (Zoë Kravitz). Gdy wracają do mieszkania mężczyzny, natykają się na jego sąsiada Russa (Matt Smith), który prosi o zaopiekowanie się swoim kotem podczas gdy sam musi wyjechać. Ta decyzja okaże się brzemienna w skutkach, bowiem doprowadzi Hanka do samego środka wojenek lokalnego półświatka.

4. Po polowaniu

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 139 minut

Reżyser: Luca Guadagnino

Obsada: Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg

Centralną postacią historii opowiadanej w nowym filmie Luki Guadagnino jest Alma Imhoff (nominowana do Złotego Globu Julia Roberts), ciesząca się renomą profesorka wykładająca na Yale. Książkowo pasująca do wizerunku uprzywilejowanej białej osoby kobieta wróciła na uczelnię po długiej przerwie i aktualnie rywalizuje o etat wraz ze swoim bardzo dobrym kolegą, Hankiem (Andrew Garfield). Oboje mają zaś bardzo dobrą relację z Maggie (Ayo Edebiri), mającą opinię bardzo zdolnej i błyskotliwej. Spokój w życiu każdego z nich zaczyna się powoli sypać, gdy niedługo po zorganizowanej przez Almę i jej męża Frederika (Michael Stuhlbarg), Maggie wysuwa wobec Hanka bardzo poważne oskarżenia.

Film dostępny do obejrzenia na Prime Video.

3. Szpiedzy

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 93 minuty

Reżyser: Steven Soderbergh

Obsada: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Pierce Brosnan, Rege-Jean Page

Najlepszy film Stevena Soderbergha od lat i prawdopodobnie jeden z najciekawszych reprezentantów kina szpiegowskiego. George (Michael Fassbender) i Kathryn (Cate Blanchett) pracują dla tej samej "firmy" (tzn. brytyjskich służb specjalnych). Są dość szczególnym przypadkiem małżeństwa osób nie tylko z tej samej branży, ale i agencji. Okazuje się, że wśród jej członków jest kret, a gdy George otrzymuje od zaufanej osoby listę podejrzanych, jest skonfundowany - w owym gronie znajduje się Kathryn. Mężczyzna, niezwykle doświadczony w swoim fachu, stanie przed niezwykłym wyzwaniem - oprócz zadania wykrycia tożsamości sprawcy przecieku, zmierzy się także z własnym postrzeganiem swojego małżeństwa.

Film dostępny do obejrzenia na SkyShowtime.

2. Dom pełen dynamitu

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Kathryn Bigelow

Obsada: Rebecca Ferguson, Idris Elba, Gabriel Basso, Anthony Ramos

Akcja filmu rozgrywa się w kilku miejscach. W jednej z baz na Alasce wyznaczeni wojskowi czuwają nad tym, by amerykańskie niebo było bezpieczne. Dla nich, tak jak i pracowników Centrum Sytuacyjnego Białego Domu - wśród których znajduje się jedna z głównych bohaterek, Olivia Walker (Rebecca Ferguson) - dzień zaczyna się bardzo wcześnie. Rozpoczynają go standardowym przeglądem tego, co się dzieje na świecie, śniadaniem i luźnymi dywagacjami o błahostkach pokroju analizy wczorajszego meczu. Spokój zostaje dość szybko przerwany - z Pacyfiku zostaje wystrzelona rakieta, a po analizie sytuacji okazuje się, że celem są Stany Zjednoczone. Zaczyna się poszukiwanie sprawcy wystrzału, ale przede wszystkim - walka z czasem i zbliżającą się perspektywą zagłady.

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

1. Wielki marsz

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Francis Lawrence

Obsada: Cooper Hoffman, David Jonsson, Ben Wang, Mark Hamill, Charlie Plummer

Francis Lawrence, reżyser wielu adaptacji "Igrzysk śmierci", tym razem dowiózł inną, bazującą na Kingu, przerażającą dystopię. Tytułowy Wielki Marsz to coroczna inicjatywa władz Stanów Zjednoczonych, wciąż liżących rany po wyniszczającej wojnie. Aby wzniecić na nowo narodowego ducha, etos pracy i przy okazji zarobić na wzrost PKB, co roku młodzi mężczyźni (po jednym na stan) ruszają w wyścigu, który nie ma mety. Idą określonym tempem, a kto łamie zasady, po trzecim ostrzeżeniu otrzymuje śmiertelną kulkę. Jednym z tegorocznych uczestników jest Raymond Garraty (Cooper Hoffman), który po drodze nawiązuje cenną przyjaźń z innym chłopakiem biorącym udział w wydarzeniu, Peterem McVriesem (David Jonsson).

REKLAMA

Inne filmowe TOP-ki możecie przeczytać na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 26.12.2025 15:11

Ładowanie...