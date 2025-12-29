Stranger Things zaliczyło wpadkę. Widzowie wytykają twórcom błąd

Ładowanie...

26 grudnia zadebiutowała 2. część 5. sezonu serialu "Stranger Things", która składa się z 3 odcinków - "Rozdział piąty: Elektrowstrząs", "Rozdział szósty: Ucieczka z Camazotz" i "Rozdział siódmy: Most". Widzowie zwrócili szczególnie uwagę na finałowy epizod tej transzy odcinków, w którym główną rolę odgrywa Holly Wheeler. Spostrzegawczy fani prędko znaleźli w nim błąd i zaczęli dzielić się swoim odkryciem w mediach społecznościowych. Ta wpadka jest bardzo podobna do tej, która miała miejsce w "Grze o tron".

Wpadka w 5. sezonie Stranger Things. Chodzi o Holly Wheeler

W 7. odcinku, kiedy Holly Wheeler próbuje wyrwać się z uścisku Vecny, na ekranie przez chwilę pojawia się fragment jej ręki. Na ubraniu bohaterki można było zauważyć wówczas logo firmy Under Armour. Ci mniej dociekliwi widzowie mogli po prostu stwierdzić, że było to najzwyczajniej w świecie lokowanie produktu lub ktoś po prostu pomylił się podczas montażu i zapomniał wymazać logo. Detektywi zaczęli jednak weryfikować, co naprawdę mogło się stać i okazało się, że do serialu rzeczywiście wkradł się błąd.

Widzowie, którzy zauważyli logo i je rozpoznali, doszli do wniosku, że Holly nie mogła mieć na sobie ubrań marki Under Armour z prostej przyczyny - ta firma odzieżowa została założona bowiem dopiero w 1996 r. Biorąc pod uwagę, że akcja 5. sezonu "Stranger Things" rozgrywa się w 1987 r., bohaterka mogłaby nosić tę koszulkę dopiero niemal dekadę po zakończeniu serialu.

Zamieszanie z Under Armour przypomniało widzom błąd, który popełniono w finałowym sezonie "Gry o tron". Spostrzegawczy widzowie dopatrzyli się wówczas kubka z logo Starbucksa w kadrze, który, rzecz jasna, nie miał prawa znaleźć się w tym uniwersum "Pieśń lodu i ognia". W serialu pojawiły się również inne błędy, takie jak butelka z wodą w kadrze czy bohaterowie ubrani w nowoczesne rzeczy.



Wcześniej w serialu Netfliksa również zdarzały się takie czasowe niezgodności - jak choćby krótkofalówki czy modele aut, które w rzeczywistości powstały kilka lat później.

8. odcinek 5. sezonu serialu "Stranger Things" o tytule "Rozdział ósmy: Ta strona" - zadebiutuje w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia o godzinie 2:00. Finałowy odcinek "Stranger Things" będzie najdłuższym z dotychczasowych - ma trwać aż 2 godziny i 8 minut (128 min).

Anna Bortniak 29.12.2025 09:24

