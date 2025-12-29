Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Stranger Things zaliczyło wpadkę. Widzowie wytykają twórcom błąd

W najnowszym sezonie "Stranger Things" widzowie dopatrzyli się błędu, który porównywany jest do tego, jaki popełniono w "Grze o tron". Chodzi konkretnie o umieszczenie w nim rzeczy, która nie powinna była znaleźć się serialu, biorąc pod uwagę czas akcji.

Anna Bortniak
holly wheeler stranger things under armour blad serial
REKLAMA

26 grudnia zadebiutowała 2. część 5. sezonu serialu "Stranger Things", która składa się z 3 odcinków - "Rozdział piąty: Elektrowstrząs", "Rozdział szósty: Ucieczka z Camazotz" i "Rozdział siódmy: Most". Widzowie zwrócili szczególnie uwagę na finałowy epizod tej transzy odcinków, w którym główną rolę odgrywa Holly Wheeler. Spostrzegawczy fani prędko znaleźli w nim błąd i zaczęli dzielić się swoim odkryciem w mediach społecznościowych. Ta wpadka jest bardzo podobna do tej, która miała miejsce w "Grze o tron".

REKLAMA

Wpadka w 5. sezonie Stranger Things. Chodzi o Holly Wheeler

W 7. odcinku, kiedy Holly Wheeler próbuje wyrwać się z uścisku Vecny, na ekranie przez chwilę pojawia się fragment jej ręki. Na ubraniu bohaterki można było zauważyć wówczas logo firmy Under Armour. Ci mniej dociekliwi widzowie mogli po prostu stwierdzić, że było to najzwyczajniej w świecie lokowanie produktu lub ktoś po prostu pomylił się podczas montażu i zapomniał wymazać logo. Detektywi zaczęli jednak weryfikować, co naprawdę mogło się stać i okazało się, że do serialu rzeczywiście wkradł się błąd.

Widzowie, którzy zauważyli logo i je rozpoznali, doszli do wniosku, że Holly nie mogła mieć na sobie ubrań marki Under Armour z prostej przyczyny - ta firma odzieżowa została założona bowiem dopiero w 1996 r. Biorąc pod uwagę, że akcja 5. sezonu "Stranger Things" rozgrywa się w 1987 r., bohaterka mogłaby nosić tę koszulkę dopiero niemal dekadę po zakończeniu serialu.

Zamieszanie z Under Armour przypomniało widzom błąd, który popełniono w finałowym sezonie "Gry o tron". Spostrzegawczy widzowie dopatrzyli się wówczas kubka z logo Starbucksa w kadrze, który, rzecz jasna, nie miał prawa znaleźć się w tym uniwersum "Pieśń lodu i ognia". W serialu pojawiły się również inne błędy, takie jak butelka z wodą w kadrze czy bohaterowie ubrani w nowoczesne rzeczy.

Wcześniej w serialu Netfliksa również zdarzały się takie czasowe niezgodności - jak choćby krótkofalówki czy modele aut, które w rzeczywistości powstały kilka lat później.

8. odcinek 5. sezonu serialu "Stranger Things" o tytule "Rozdział ósmy: Ta strona" - zadebiutuje w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia o godzinie 2:00. Finałowy odcinek "Stranger Things" będzie najdłuższym z dotychczasowych - ma trwać aż 2 godziny i 8 minut (128 min).

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
29.12.2025 09:24
Tagi: Stranger Things
Najnowsze
12:47
Widzowie mają problem z Millie Bobby Brown. Jej gra aktorska to już mem
Aktualizacja: 2025-12-29T12:47:48+01:00
11:25
Polacy wybrali najlepsze filmy wszech czasów. Mocny ranking
Aktualizacja: 2025-12-29T11:25:12+01:00
10:07
Główną rolę w Avatarze mogła zagrać nowa gwiazda Marvela. Niewiele brakowało
Aktualizacja: 2025-12-29T10:07:50+01:00
9:24
Stranger Things zaliczyło wpadkę. Widzowie wytykają twórcom błąd
Aktualizacja: 2025-12-29T09:24:56+01:00
9:18
Disney wygrał i kąpie się w pieniądzach. Ma najbardziej kasowe filmy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T09:18:22+01:00
8:59
Stranger Things pobiło niechlubny rekord. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-29T08:59:29+01:00
15:16
Filmy Netfliksa na 2026 rok. Kapitalne nowości platformy
Aktualizacja: 2025-12-28T15:16:29+01:00
14:11
Nowości Prime Video na 2026 rok. Potężne premiery filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-12-28T14:11:00+01:00
11:31
Najbardziej wyczekiwane seriale 2026 r. Przebieram nogami
Aktualizacja: 2025-12-28T11:31:00+01:00
10:51
Steve i Dustin to serce Stranger Things. Mają najlepszą scenę 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-28T10:51:00+01:00
10:12
Jedno z najlepszych sci-fi XXI wieku z datą polskiej premiery. 25 lat na nią czekałem
Aktualizacja: 2025-12-28T10:12:00+01:00
9:06
Netflix gra nieczysto. Chce, żeby ten dreszczowiec był noworocznym hitem
Aktualizacja: 2025-12-28T09:06:00+01:00
8:15
Kto ma najlepszy wątek romantyczny w Stranger Things 5? Sam się zdziwiłem
Aktualizacja: 2025-12-28T08:15:00+01:00
7:13
Marvel i DC w 2026: filmy i seriale o superbohaterach. Mega lista
Aktualizacja: 2025-12-28T07:13:00+01:00
19:09
Festiwale i konwenty 2026. Największe imprezy dla fanów popkultury
Aktualizacja: 2025-12-27T19:09:00+01:00
18:04
Najbardziej oczekiwane horrory 2026 roku. Wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-12-27T18:04:00+01:00
16:01
Film Song Sung Blue to czysta przyjemność. Skradnie wasze serca, słowo
Aktualizacja: 2025-12-27T16:01:00+01:00
14:30
Kiedy Stranger Things 5, part 3.? Ile będzie trwał finałowy 8. odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-27T14:30:14+01:00
13:15
Co czeka Jedenastkę w finale Stranger Things? Może nie być happy endu
Aktualizacja: 2025-12-27T13:15:24+01:00
13:07
Wy też nie zrozumieliście tej sceny w Stranger Things? Twórcy musieli ją wyjaśnić
Aktualizacja: 2025-12-27T13:07:13+01:00
11:08
Tę scenę w Stranger Things kręcono przez 24 godziny. Efekt podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-12-27T11:08:06+01:00
10:46
Znamy plan doktor Kay. Nowe odcinki Stranger Things odsłaniają karty
Aktualizacja: 2025-12-27T10:46:32+01:00
10:10
Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-27T10:10:51+01:00
16:19
Czy bohater Kevina samego w domu jest szatanem? Mroczna teoria
Aktualizacja: 2025-12-26T16:19:00+01:00
15:11
Najlepsze thrillery 2025 roku. Trudno po nich zasnąć
Aktualizacja: 2025-12-26T15:11:00+01:00
14:16
Prawdziwa historia z serialu Niebo. Rok w piekle. Jak bohater trafił do sekty?
Aktualizacja: 2025-12-26T14:16:00+01:00
13:44
O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera
Aktualizacja: 2025-12-26T13:44:09+01:00
13:20
Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo
Aktualizacja: 2025-12-26T13:20:00+01:00
11:19
Netflix pokazał seriale na 2026 rok. Wszystkie razem robią wrażenie
Aktualizacja: 2025-12-26T11:19:00+01:00
10:18
Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest
Aktualizacja: 2025-12-26T10:18:00+01:00
9:33
"Niebo. Rok w piekle" otwiera oczy. HBO Max zamyka rok potężnym serialem
Aktualizacja: 2025-12-26T09:33:00+01:00
9:12
Tak się powinno robić adaptacje klasyki literatury. O to nie pokłócisz się z rodziną
Aktualizacja: 2025-12-26T09:12:00+01:00
8:02
Obejrzałam najfajniejszy film świąteczny. Mogliście go przeoczyć
Aktualizacja: 2025-12-26T08:02:00+01:00
6:15
Zabawniejszego kryminału w 2025 roku nie widziałem. Genialna nowość na Disney+
Aktualizacja: 2025-12-26T06:15:00+01:00
17:19
Najlepsze polskie filmy 2025 roku. Rok tak dobry, że mam ciarki
Aktualizacja: 2025-12-25T17:19:00+01:00
16:17
Rick Riordan o serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy: ogromne ryzyko, ale było warto
Aktualizacja: 2025-12-25T16:17:00+01:00
13:12
Najbardziej oczekiwane premiery filmowe 2026. To będzie wielki rok
Aktualizacja: 2025-12-25T13:12:00+01:00
12:11
Nowa wersja kultowego fantasy wreszcie na Prime Video. Jaram się
Aktualizacja: 2025-12-25T12:11:00+01:00
11:21
Najgorszy polski film trafił na Prime Video. Oglądasz i potem oczu kąpiel
Aktualizacja: 2025-12-25T11:21:00+01:00
10:39
Kryminał, który trafił na listy najlepszych filmów 2025 roku, wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2025-12-25T10:39:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA