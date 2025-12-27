Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale /
  3. VOD
  4. Netflix

Tę scenę w Stranger Things kręcono przez 24 godziny. Efekt podzielił widzów

Na przestrzeni ostatnich epizodów 5. sezonu „Stranger Things” Will Byers wyrósł na kluczowego bohatera, który istotnie zwiększył szansę protagonistów na zwycięstwo z Vecną. Chłopak znalazł się też w centrum jednej z najbardziej emocjonalnych scen sezonu. Portretujący go Noah Schnapp opowiedział o zaskakujących kulisach tej sekwencji.

Michał Jarecki
noah schnapp stranger things czy jest
REKLAMA

Gdy „Stranger Things” zadebiutowało na Netfliksie w 2016 r., od początku było jasne, że Will Byers (Noah Schnapp) różni się od swoich przyjaciół w pewien nieoczywisty sposób. Jego własny ojciec pogardliwie nazywał go „queer” (jak wspomina Joyce na początku serii), a w 3. sezonie Mike (Finn Wolfhard) w złości wypomina Willowi, że nie interesują go dziewczyny, co dodatkowo podsyciło fanowskie spekulacje na temat seksualności bohatera. I rzeczywiście: po powrocie z Drugiej Strony chłopak stał się jeszcze bardziej wyalienowany; podczas gdy jego paczka dorasta i nawiązuje pierwsze romanse, ten wydaje się trzymać nieco na uboczu - nie tylko na skutek traumy po porwaniu, lecz także za sprawą początkowo trudnego do zidentyfikowania poczucia izolacji.

Sprawa staje się w miarę oczywista w 4. sezonie, gdy Will załamuje się, próbując wyznać Mike’owi swoje uczucia - choć ani razu nie nazywa niczego wprost. Jednak dopiero w 7. odcinku 5. sezonu, „The Bridge”, Will w końcu mówi przyjaciołom: „Nie lubię dziewczyn”.

REKLAMA

Stranger Things 5: aktor o emocjonalnej scenie. Powstawała bardzo, bardzo długo

Emocjonalny monolog zamykający przedostatni odcinek serialu to mocne i przejmujące domknięcie długo wyczekiwanego coming outu Willa - sceny, która (jak możemy wyczytać w social mediach) niektórym wydaje się przerysowana, ale wielu odbiorcom, również tym, którzy przechodzili przez coś podobnego, całkiem wiarygodna, między innymi ze względu na jej autentyczną niezręczność.

Ten moment to finał drogi Willa ku samoakceptacji i pewności siebie - a przy okazji zniesienia wewnętrznych blokad, hamujących jego potencjał i możliwości, które może wykorzystać do walki z Vecną. Podoba mi się, że choć przez większość serii postać funkcjonowała jako ofiara, w 5. sezonie wysuwa się na pierwszy plan jako sprawczy, istotny bohater.

Wspomniany monolog coming outowy jest niewątpliwie najbardziej emocjonalnie intensywną i najdłuższą wypowiedzią młodego aktora w historii serialu. Występ dodatkowo wybrzmiewa dzięki osobistemu związkowi artysty z tematem - Schnapp publicznie dokonał coming outu w 2023 r.

Wiedziałem, że ten moment nadciąga. Czytaliśmy razem pierwsze scenariusze i pomyślałem: „OK, to się jeszcze nie wydarzyło, więc będzie w odcinku 7 albo 8” - a tych jeszcze wtedy nie napisano. Potem - od stycznia, odkąd zaczęliśmy kręcić - przez cały rok pisałem do braci Dufferów z pytaniami: „Jest już? Napisaliście? To będzie w 7 czy w 8 odcinku? Jak planujecie to napisać?”. W końcu powiedzieli, że już to mają, a ja przeczytałem tekst pod koniec roku - w sierpniu albo we wrześniu. I po prostu zalałem się łzami. To było idealne.

- opowiedział Schnapp w rozmowie z Variety.

Czytaj więcej o Stranger Things:

REKLAMA

To nie miało końca! To był ok. 12-godzinny dzień kręcenia właściwie samego tego monologu. A po tych 12 godzinach i tak jeszcze zostało coś do zrobienia. Wróciliśmy tydzień później, żeby dokręcić wybrane fragmenty sceny przez kolejne 12 godzin. Myślałem sobie: „O rany, ile jeszcze razy dam radę to zagrać?”. Ale z drugiej strony to było też super, bo mogłem spróbować wielu różnych rzeczy. Nigdy nie czułem się przywiązany do jednej wersji. Poprosiłem Mayę o rady, jak się do tego przygotować, bo tekstu było strasznie dużo - więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

[Za radą Mayi Hawke] przez kilka miesięcy przed zdjęciami powtarzałem tekst rano i wieczorem każdego dnia, ale nie przygotowywałem się emocjonalnie. Po prostu sucho recytowałem kwestie na głos, bez emocji, żeby mi weszły w głowę. A potem, w dniu zdjęć, mogłem eksplorować uczucia i emocje - i to było fajne, mieć te 12 godzin na „granie” i czucie. (...) Wydaje mi się, że wyszło autentycznie.

REKLAMA
Michał Jarecki
27.12.2025 11:08
Tagi: Stranger Things
Najnowsze
10:46
Znamy plan doktor Kay. Nowe odcinki Stranger Things odsłaniają karty
Aktualizacja: 2025-12-27T10:46:32+01:00
10:10
Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-27T10:10:51+01:00
16:19
Czy bohater Kevina samego w domu jest szatanem? Mroczna teoria
Aktualizacja: 2025-12-26T16:19:00+01:00
15:11
Najlepsze thrillery 2025 roku. Trudno po nich zasnąć
Aktualizacja: 2025-12-26T15:11:00+01:00
14:16
Prawdziwa historia z serialu Niebo. Rok w piekle. Jak bohater trafił do sekty?
Aktualizacja: 2025-12-26T14:16:00+01:00
13:44
O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera
Aktualizacja: 2025-12-26T13:44:09+01:00
13:20
Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo
Aktualizacja: 2025-12-26T13:20:00+01:00
11:19
Netflix pokazał seriale na 2026 rok. Wszystkie razem robią wrażenie
Aktualizacja: 2025-12-26T11:19:00+01:00
10:18
Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest
Aktualizacja: 2025-12-26T10:18:00+01:00
9:33
"Niebo. Rok w piekle" otwiera oczy. HBO Max zamyka rok potężnym serialem
Aktualizacja: 2025-12-26T09:33:00+01:00
9:12
Tak się powinno robić adaptacje klasyki literatury. O to nie pokłócisz się z rodziną
Aktualizacja: 2025-12-26T09:12:00+01:00
8:02
Obejrzałam najfajniejszy film świąteczny. Mogliście go przeoczyć
Aktualizacja: 2025-12-26T08:02:00+01:00
6:15
Zabawniejszego kryminału w 2025 roku nie widziałem. Genialna nowość na Disney+
Aktualizacja: 2025-12-26T06:15:00+01:00
17:19
Najlepsze polskie filmy 2025 roku. Rok tak dobry, że mam ciarki
Aktualizacja: 2025-12-25T17:19:00+01:00
16:17
Rick Riordan o serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy: ogromne ryzyko, ale było warto
Aktualizacja: 2025-12-25T16:17:00+01:00
13:12
Najbardziej oczekiwane premiery filmowe 2026. To będzie wielki rok
Aktualizacja: 2025-12-25T13:12:00+01:00
12:11
Nowa wersja kultowego fantasy wreszcie na Prime Video. Jaram się
Aktualizacja: 2025-12-25T12:11:00+01:00
11:21
Najgorszy polski film trafił na Prime Video. Oglądasz i potem oczu kąpiel
Aktualizacja: 2025-12-25T11:21:00+01:00
10:39
Kryminał, który trafił na listy najlepszych filmów 2025 roku, wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2025-12-25T10:39:00+01:00
9:03
Netflix, co się dzieje? Platforma dodała dzisiaj aż 3 głośne horrory
Aktualizacja: 2025-12-25T09:03:00+01:00
8:21
Gorący grudniowy weekend na HBO Max. Wchodzi gwarantowany polski hit
Aktualizacja: 2025-12-25T08:21:00+01:00
16:09
Debiut reżyserski Kate Winslet trafił na Netfliksa. Ja to kupuję
Aktualizacja: 2025-12-24T16:09:00+01:00
15:22
Oto Peaky Blinders od Netfliksa. Ależ to klimatycznie wygląda
Aktualizacja: 2025-12-24T15:22:00+01:00
14:31
Gdzie obejrzeć kultowe filmy świąteczne? To pozycje obowiązkowe
Aktualizacja: 2025-12-24T14:31:00+01:00
13:15
HBO Max na 2026 rok. Lista najgorętszych nowości serwisu
Aktualizacja: 2025-12-24T13:15:00+01:00
12:29
Chopin, Chopin od dziś w VOD. Nie wydacie ani grosza
Aktualizacja: 2025-12-24T12:29:00+01:00
12:03
Taco Hemingway wyprzedał trasę w kilka godzin. To rekord
Aktualizacja: 2025-12-24T12:03:00+01:00
11:19
Kiedy obejrzymy 2. sezon The Mighty Nein? Dobre wieści
Aktualizacja: 2025-12-24T11:19:00+01:00
10:15
Kolędy w TV w Wigilię i Boże Narodzenie 2025. Gdzie i o której oglądać?
Aktualizacja: 2025-12-24T10:15:00+01:00
9:49
Nowy Awatar usunięty z kinowych premier. Trafi do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-24T09:49:12+01:00
9:01
O czym opowie Pluribus w 2. sezonie? Jedyna już nie taka jedyna
Aktualizacja: 2025-12-24T09:01:00+01:00
8:05
Netflix nie pozwala na nudę. Propozycje na długi weekend
Aktualizacja: 2025-12-24T08:05:00+01:00
7:15
Najlepsze komedie 2025 roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-12-24T07:15:00+01:00
20:11
Na Prime Video nowe sci-fi walczy z fantasy. Wygrywają widzowie
Aktualizacja: 2025-12-23T20:11:00+01:00
18:51
Netflix kasuje serial dla młodzieży. Ten akurat dało się oglądać
Aktualizacja: 2025-12-23T18:51:11+01:00
18:22
W Avatarze 3 zagrała wnuczka Charliego Chaplina. To świetna rola
Aktualizacja: 2025-12-23T18:22:00+01:00
16:11
Klasyk kina wojennego podbija HBO Max. Jest inny niż wszystko, co widziałeś
Aktualizacja: 2025-12-23T16:11:00+01:00
15:56
Avengers: Doomsday z pierwszym zwiastunem. Tak, on wraca
Aktualizacja: 2025-12-23T15:56:39+01:00
14:18
Disney+ pokazał nowości na styczeń 2026. Nie ma słabego ogniwa
Aktualizacja: 2025-12-23T14:18:15+01:00
13:30
Najlepsza komedia fantasy 2025 roku właśnie trafiła na VOD
Aktualizacja: 2025-12-23T13:30:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA